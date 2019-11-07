В мэрии обсудили центр абилитации

Вчера глава администрации Уфы Ульфат Мустафин встретился с активными горожанами, чтобы обсудить идею строительства научно-методического абилитационного центра для детей.

Общественные слушания, прошедшие в ГДК, разделили общественность на сторонников и противников идеи. Первые выступают за то, что бы дельфинотерапия стала одним из направлений деятельности центра, вторые – категорически против.

- Город не пойдет против жителей, - отметил в своем выступлении Ульфат Мансурович, - мы пригласили вас, чтобы найти совместное решение.

Директор уже существующего центра абилитации «Мой малыш» Файруза Латыпова, врач-неонотолог с 23-летним стажем, кандидат медицинских наук, основатель фонда «Особенные дети» и института абилитации – человек в медицинской среде уважаемый. Совсем недавно она выступила в Общественной палате РФ по данной теме.

- Наш опыт уникальный, - говорит она. – Мы занимаемся восстановлением здоровья недоношенных детей, родившихся с пороками развития и родовыми травмами, у нас они приобретают необходимые функции и навыки. Но успеха можно добиться, только если начать абилитацию в первые 200 дней их жизни, тогда можно избежать инвалидности.

Количество больных детей с каждым годом растет, только в прошлом году в республике родилось около двух тысяч таких малышей. Президент Владимир Путин поручил регионам представить проект развития системы абилитации до 1 декабря. Поэтому центр вполне может рассчитывать не только на средства инвестора, но и на государственную поддержку.

Главный архитектор города Олег Байдин заверил жителей, что идея строительства центра рядом с парком «Кашкадан» была скорректирована с учетом мнений жителей в процессе обсуждения с инвестором. А дельфинотерапия – лишь одно из средств абилитации.

Заместитель главы администрации города Алина Сулейманова подчеркнула, что встреча продиктована лишь искренним желанием администрации города посоветоваться с жителями по поводу идеи строительства центра абилитации.

- Проект еще не стартовал, мы для того и собрались, чтобы обсудить его судьбу, - добавил Ульфат Мустафин.- Есть несколько вариантов финансирования, надеюсь, что это будет государственно-частное партнерство.

Руководитель общественной организации Совета матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимова, которая сама воспитывает дочь-инвалида, не понаслышке знает, на что идут родители, чтобы дать своим тяжелобольным детям хоть один шанс.

- Я выступаю от имени многих родителей, которые поддерживают идею комплексной терапии, мы за то, чтобы наши дети плавали с дельфинами, - считает она, - общение с этими животными повышает психо-эмоциональный фон, у ребенка появляется желание жить.

- Научно не доказано, что дельфинотерапия действенна, - уверена член СПЧ Полина Вишневская, - Как можно привлекать средства на то, что не одобрено Минздравом?

Другого мнения председатель городской организации инвалидов «Мир» Владимир Горбунов:

- Занятия с дельфинами могут быть оплачены по социальной квоте.

- Никто не против центра абилитации, - заявила общественный деятель, руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева, - но мы не хотим, чтобы страдали животные.

Директор издательства Наталья Панчишина считает, что краснокнижным дельфинам Афалинам грозит вымирание именно в дикой среде.

Свои доводы привел и проректор БГМУ по инновационной и лечебной работе, профессор Владимир Ишметов:

- В лечении больных часто применяются лекарства с недоказанным эффектом, но это не говорит о том, что они не помогают. Никто не сказал, что общение с дельфинами для ребенка вредно.

Собравшиеся не пришли к единому мнению: будут ли в стенах абилитационного центра лечить дельфинами. Ульфат Мустафин пообещал общественникам встретиться еще раз, чтобы принять совместное взвешенное решение. Такой центр нам нужен, весь вопрос – с какой начинкой.

Саша БЕЛОВА.