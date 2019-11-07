Улыбка – визитка успешности

По статистике Всемирной организации здравоохранения, у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых имеется кариес. Тяжелая форма пародонтита обнаруживается у 15-20% пациентов в возрасте от 35 до 44 лет. По словам экспертов, именно кариозные и воспалительные заболевания полости рта являются основными причинами выпадения зубов. Как сохранить их на долгие годы, нам рассказал врач-стоматолог городской клинической больницы №18 Марат Ракипов.

- Марат Фанилевич, что сейчас представляет главную угрозу здоровью зубов? Стресс, питание, экология?

- Все это так или иначе влияет. Питание – важный фактор. Уже не секрет, что диета с повышенным содержанием простых углеродов приводит к развитию кариеса. Лучше снизить количество потребляемого сахара и есть больше молочных продуктов, мяса и рыбы. Это отразится в лучшую сторону на здоровье в целом. Сладкие газированные напитки, в том числе диетические содержат в большом количестве кислоты, разрушающие эмаль. Впрочем, нейтрализовать их действие просто – надо прополоскать рот чистой водой. Проблема в том, что многие вместо воды пьют газированные напитки. Причем делают это постепенно, небольшими порциями. То есть увеличивают время воздействия кислот.

Стресс и негативные эмоции на протяжении долгого времени тоже имеют плохие последствия, в том числе и для зубов.

Статистика по кариесу действительно высокая, но бывают исключения. У меня есть пациент, который садится в стоматологическое кресло только для того, чтобы сделать профессиональную чистку. У него идеальные зубы и он не знает, что такое кариес.

- Метод реминерализации зубов позволяет предотвратить кариес на начальной стадии…

- Фтор в больших количествах – яд. В нашем регионе нам достаточно этого элемента в потребляемой воде. Плюс мы используем фторсодержащие пасты, которые блокируют фермент, выделяемый кариесогенным микробом. В принципе, для профилактики заболевания достаточно даже пасты с ксилитом. Но, в любом случае, все индивидуально.

- Людей больше беспокоит эстетическая сторона, они хотят белоснежную улыбку, но о здоровье зубов зачастую особо не заботятся…

- Проблема в ценностях. Просветительская работа, которую ведут врачи, как показывает практика, не дает ожидаемого результата. Мой знакомый доктор из Израиля рассказывал, что они с детства приучают лечить маленькие дырочки. Потому что понимают, что если этого не сделать, то со временем лечение обойдется дороже. У нас ценности в другом. Люди сначала стремятся оплатить ипотеку, закрыть кредиты. Не жалеют, кстати, денег на отдых. А ведь здоровье должно быть на первом месте.

Или возьмем европейские страны. Там совершенно иная страховая система. У человека на холодильнике висит расписание на год, какого специалиста и сколько раз он должен пройти. Например, стоматолога три раза. Если этого не сделал, то в следующем году страховка обойдется дороже. Большой плюс, что есть договоренность с работодателями, которые отпускают сотрудников на прием к врачу.

- Что можно сказать в целом о здоровье зубов у уфимцев?

- Заметил, что поколение 90-х следит за зубами лучше, чем их родители. Молодежь сейчас чаще обращается к стоматологам-ортопедам. Потому что пломбы на штифтах долго не выдерживают, все равно колются. Если площадь реставрации мертвого зуба большая, мало своих стенок, то есть риск, что будут сколы и переломы. Европейцы подошли к этому правильно. Стабильная практика: после перелечивания корневых каналов они ставят коронку. У нас же есть выбор и можно поставить пломбу. Здесь 50 на 50 - повезет или нет. Все это надо учитывать. Терапевт должен понимать ортопедию. На штифте пломба может продержаться 5-7 лет, максимум 10. Потом все равно зуб нужно закрывать коронкой.

- Можете вспомнить интересный случай из практики?

- У меня были два пациента, у которых не 32, а 34 зуба. Причем прорезались они идеально. В то время как у большинства населения, в зубном ряду нет места даже для собственных восьмерок. В Индии был случай, когда у мальчика обнаружили несколько сотен зубов в зачатках. Естественно, пришлось удалять лишние.

- Многие знают, что врачи рекомендуют раз в год делать ультразвуковую чистку. Что еще можно рекомендовать тем, кто заботится о здоровье?

- Ультразвук убирает десневые зубные отложения. Пескоструйный аппарат поможет избавиться от налета. Есть японский лечебный препарат – Tooth Mousse. Он имеет активные компоненты кальция и фосфаты. Сейчас много пациентов, которые обращаются с эрозией эмали. Она возникает из-за нехватки минеральных компонентов. Данный препарат стимулирует слюноотделение, за счет чего проникает глубоко в кристаллы ???. И действует потом еще на протяжении двух недель.

- Современная стоматология заметно шагнула вперед. Сегодня на приеме вы используете микроскоп, дающий 26-кратное увеличение…

- Он повышает качество проведения различных манипуляций. И незаменим при повторном лечении, для обнаружения «пропущенных каналов», трещин, для запечатывания перфораций, извлечения инородных тел, в том числе и сломанных инструментов. Также его применяю при осмотре и диагностике. При увеличении четче видно структуру зуба, пигментацию и трещины эмали, что позволяет обнаружить кариес на ранних стадиях.

- Сейчас на первых этажах многоэтажек открылось много стоматологических кабинетов. Нет ли вероятности нарваться на специалиста без диплома или сертификата?

- Был случай в России, когда врач вышел из кабинета, а санитарка, решив заработать, удалила пациенту зуб. Все это проходило под камерами видеонаблюдения. Как видим, случаи такие есть, но в Уфе я о таком не слышал. Сейчас люди смотрят сертификаты, а к врачу стараются идти по рекомендации родственников, знакомых.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.