Рейд по «горячим точкам»

Хотя за окном разыгралось бабье лето, город должен быть готов к отопительному сезону до 15 сентября – таковы правила! К этому времени поставщики тепла обязаны завершить все текущие ремонты и работы, способные повлечь за собой даже кратковременные перебои в теплоснабжении. Вчера журналисты проверили, как с этим обстоят дела у МУП «Уфимские инженерные сети».

Огороженный участок рядом с перекрестком улиц Менделеева и Горбатова – один из семи объектов, на которых сегодня меняют сети «уисовцы». По словам технического директора предприятия Алексея Маслова, данная линия предназначена для теплоносителя – технически очищенной от солей и деаэрированной воды, используемой для подогрева обычной, той, что подается в батареи и краны. Тянется тепломагистраль от котельной прямиком до центрального теплового пункта. Трубы ремонтировали на отрезке длиной 177 метров. Длились работы около двух месяцев и теперь подходят к концу – осталось лишь засыпать котлован и восстановить благоустройство.

- В ночь на среду мы завершили переврезку сетей, и впредь байпасная линия, уложенная поверх газона, больше не понадобится. Разберем ее и увезем, - говорит Алексей Владимирович и отмечает, что работы велись без отключения у потребителей горячей воды: с холодной люди сидели от силы пару часов, когда подключали и отрезали «байпас».

Как сообщает специалист, на данном участке теплоэнергетики решали два вопроса, и главный из них – расширение диаметра магистрали на 20 процентов. Не секрет, что территория в районе лимонария ныне активно застраивается…

- А существующая труба уже на пределе, - утверждает Маслов.

Благо после реконструкции о бесперебойности теплоснабжения в этой части мегаполиса не придется беспокоиться еще очень много лет. И дело не только в размерах, а в качестве материалов. Как и на других «горячих точках» здесь вместо старых стальных сетей протянули современные, с «шубой» из полиуретана.

- Срок эксплуатации, заявленный заводом-изготовителем, – тридцать лет, но практика показывает: материал прослужит куда дольше. В текущем году мы вскрыли участок на улице Обской: именно там впервые в Уфе проложили трубы с ППУ. Было это в 1998 году, помню, сам участвовал в работах. Так вот, прошло больше двадцати лет, а тепломагистраль… как новенькая. Да и меняли мы ее не из-за протечек – их не было никогда! – а потому что так же настал черед реконструкции. Расширяли диаметр. Подобные ремонты неизбежны, ведь столица наша растет, - объясняет Алексей Владимирович.

По его данным, на сегодня доля изношенных теплолиний, подотчетных предприятию, колеблется в районе 50-60 процентов (для сравнения: показатель БашРТС – 80 процентов). Ежегодно УИС охватывают работами около 8 километров теплосетей – это 4 процента от общей протяженности. Между тем по нормативам положено обновлять не менее 5, но Маслов считает иначе - нормы устарели. По его информации, когда их принимали, исходили из того, что за двадцать лет надо полностью обновить «подземный город».

- Думаю, в скором времени нормы пересмотрят, ведь отремонтированные в течение последних двадцати лет трубы элементарно не успевают изнашиваться. Не забывайте также, что на линиях горячего водоснабжения мы прокладываем сети «изопрофлекс». Они изготовлены из сшитого полиэтилена и прослужат минимум полвека, - подчеркивает специалист.

Кстати, на следующей точке, куда мы наведались, готовятся уложить именно такие. Тонкие, гибкие трубы протянутся от центрального теплового пункта до дома №13/1 на улице Красина. Работать с ними настолько легко, что даже не потребуется собирать байпасную линию - весь процесс монтажа на отрезке 155 метров займет меньше суток (от силы десять часов). У жильцов отключат горячую воду только на это время.

- Наверняка о преимуществах «изопрофлекса» ваши читатели наслышаны: теплопотери минимальны, коррозия исключена. Из крана будет течь хорошо нагретая вода, - расставил все точки над i начальник управления УИС Ленинского района Василий Гальченко.

Интересуемся сроками завершения работ. По словам Маслова, ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону организована таким образом, чтобы 16 сентября при острой необходимости УИС уже могли бы подать на все объекты тепло. В то же время даже зимой предприятие вправе проводить работы с применением байпасной линии, поскольку на бесперебойность поставок ресурса они не повлияют.

Арина АСТАФЬЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.