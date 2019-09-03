Мусоропроводы - пережиток прошлого

В последнее время в Уфе все большее число жильцов принимает решение об отказе от использования мусоропроводов. По данным городского УЖХ, решением собственников управляемых ЖЭУ многоквартирных домов прекращена эксплуатация более 300 мусоропроводов или около 8 % из общего числа в 3750 единиц. Реальная цифра законсервированных мусоропроводов в целом по Уфе значительно больше, поскольку в управлении ЖЭУ находится в основном жилфонд, построенный до 1991 года, а большинство домов новой постройки управляются частными компаниями и ТСЖ. Причины лежат в особенностях конструкции этих коммунальных устройств, многие из которых уже не отвечают требованиям времени.

Мусоропровод, как один из атрибутов домового комфорта, получил широкое распространение в 1960-70-х годах, когда в СССР началось строительство массовых серий типовых 9-12-этажных жилых домов. На первый взгляд, такой подход нес в себе одни плюсы – избавляться от мусора стало возможным, выйдя на лестничную площадку, а в некоторых домах приемный клапан вообще располагался прямо на кухне. Однако новая система быстро проявила свои недостатки. Нормальная эксплуатация мусоропровода предполагает регулярную чистку, промывку, дезинфекции загрузочных клапанов, ствола и мусоросборной камеры, а также немедленное устранение засоров.

На практике даже регулярный вывоз отходов производится далеко не всегда. По данным Управления жилищного хозяйства, штат уборщиков мусоропроводов ЖЭУ укомплектован всего на треть. Промывка ствола в одном подъезде обойдется в несколько тысяч рублей. Из-за нехватки средств на содержание дома ствол и другие элементы конструкции часто промываются значительно реже установленных норм или не промываются вообще, а их загрязнение ведет к появлению неприятного запаха, насекомых и грызунов. Неудивительно, что жители все большего числа домов принимают решение о консервации мусоропроводов, что не только устраняет гигиенические проблемы, но и снижает квартплату.

Врожденные недостатки

Даже если мусоропровод обслуживается вовремя и в полном объеме, у него все равно остается ряд серьезных и практически неустранимых конструктивных недостатков. Из-за небольшого диаметра ствола (около 40 сантиметров) в нем застревают объемные пакеты и крупногабаритные отходы, что ведет к засорам, скоплению мусора в межэтажном пространстве и на этажах. Жильцов квартир, расположенных близко к приемной камере и стволу, раздражает звук предметов, падающих с верхних этажей. Еще один важный недостаток - невозможность организовать раздельный сбор бытовых отходов, кроме того, компании, ведущие сортировку, не раз заявляли, что наиболее востребованное вторсырье – стекло, пластик, бумага и картон после падения с большой высоты и длительного лежания в сборной камере становится непригодным к дальнейшей переработке.

Нельзя не упомянуть и о том, что при проектировании новых жилых домов мусоропровод, который с большой долей вероятности так никогда не будет пущен в работу, ведет к серьезному увеличению строительной сметы. Оборудование такой системой многоподъездного высотного здания, с учетом площади камер для сбора мусора и площадок у приемных клапанов на этажах, может стоить несколько десятков миллионов рублей. Неудивительно, что застройщики все чаще исключают этот элемент из конструкции новых домов, пользуясь особенностями нового строительного законодательства.

Как поясняют эксперты, по нормативам мусоропроводы в многоквартирных домах быть должны, однако современные правила позволяют не включать их в проект при условии организации контейнерной площадки для сбора отходов на придомовой территории и утверждении данного решения органами местного самоуправления.

По смешанной схеме

Тенденция отказа от мусоропроводов характерна не только для Уфы, городов республики и России в целом, но и развитых стран, с их намного более высоким, чем у нас, уровнем коммунальной культуры. Но поскольку в Уфе от этого блага цивилизации пока готовы отказаться далеко не во всех домах, в городе все чаще практикуется смешанная схема сбора бытовых отходов, когда при действующих мусоропроводах у подъездов и на специальных площадках во дворах устанавливаются стандартные контейнеры для ТБО и сетчатые модули для сбора ПЭТ-тары, куда жильцы могут выбрасывать бутылки, большие пакеты и объемный мусор без риска забить узкий ствол.

В новых домах архитекторы все чаще изначально не включают мусоропровод в проекты, который с очень большой вероятностью все равно не будет использоваться. К примеру, в нескольких недавно построенных высотных домах на улице Бакалинской жильцы решили отказаться от мусоропроводов, ссылаясь на гигиену и порядок. Теперь контейнеры стоят во дворе и люди выносят мусор сами. При строительстве очередного дома на улице Злобина застройщик решил изначально не устанавливать мусоропровод, а организовать сбор отходов на контейнерной площадке во дворе.



Алексей Фатыхов.