Горький мед…

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о массовой гибели пчел в Башкортостане. Как такое может быть в нашей республике, где гордятся своим пчеловодством, а мед – национальный бренд? Вот только два свидетельства. «Отравили пчел при обработке полей. Мы думаем, что препараты эти запрещены к использованию. Всего в нашем районе примерно пострадало 300 пчелосемей, у меня погибло 60-70 % пчел. Это мой единственный заработок», - говорит пчеловод из Миякинского района. «У меня погибли все 50 пчелосемей, в этом сезоне уже никакого меда не будет. В нашей деревне Петропавловке пострадали 3 пасеки, в соседних деревнях тоже. Куда смотрят экологи, это ведь не только пчелы погибли, еще все популяции насекомых и растений. Травили на наших глазах. Мы просили их остановиться. Нет, продолжали», - вторит ему пасечник из Кармаскалинского района.
Мы решили разобраться в ситуации и попросили рассказать о произошедшем руководителя испытательного центра ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» кандидата биологических наук Константина Китаева:
- СМИ пишут о массовой гибели пчел…
- В самый разгар сезона пасечники Кармаскалинского, Миякинского, Илишевского, Чишминского, Стерлитамакского, частично Белебеевского и других районов остались без своих тружениц-кормилиц. Как видите, пострадали в основном пчеловоды южных и западных лесостепных территорий. Погибли сотни пчелосемей. Пострадавшие обратились к нам, чтобы выяснить причину отравления. Однако у нашей лаборатории нет возможности сделать точный анализ, поэтому мы обратились к коллегам в Саратовской области. И исследования показали, что гибель пчел произошла от пестицидов.
- То есть от удобрений, которые используют сельхозпроизводители?
- Вернее, от инсектицидных препаратов, которыми они обрабатывают посевы против вредителей. Масличные культуры: рапс, горчица, рыжик – отличные медоносы. Период цветения у них долгий, и поэтому они очень привлекают пчел. Но эти растения также любят вредители - цветоеды, капустная блошка, рапсовый листоед, и чтобы защититься от них, растения по нескольку раз за сезон обрабатывают химией – раза три во время роста, и потом после цветения. Вот в этот момент и отравились пчелы.
- Раньше такого не было?
- Прежде не выращивали столько масличных культур. Однако привычные для нас пшеница, рожь уже не столь популярны у наших сельхозпроизводителей. Масличные культуры выращивают в основном на продажу за рубеж, везут продукцию в Латвию, Польшу, где за килограмм рапса платят 23 рубля, а та же пшеница тянет только на 9. Поэтому фермерам, конечно, выгоднее выращивать более прибыльные культуры. И они с каждым годом наращивают обороты.
- Но такая обработка вредит природе…
- На обрабатываемой территории, конечно, гибнут и полезные насекомые – наземные и живущие под землей, однако для птиц, животных и для человека эти препараты безопасны, в почве они разлагаются за две недели.
- И все-таки размеры бедствия впечатляют – погибших пчел вывозили КамАЗами. У пасечников огромные потери. Кто должен ответить за это?
- Все это результат несогласованных действий аграриев и пчеловодов на протяжении уже долгого времени. Нельзя винить в этом только сельхозпроизводителей. Смотрите, какая у нас сложилась ситуация: фермеры за пять дней до обработки должны были предупредить пчеловодов, чьи пасеки расположены в радиусе 5 км от полей Но дело в том, что они и не знают, что на их поля залетают пчелы, не знают и самих пасечников. А пчеловоды в большинстве своем не контактируют с хозяйственниками. Я сам из сельской местности, и помню, что в нашем совхозе держали пчел для опыления. Начинали цвести медоносы - ставили рядом улья, а когда малина или смородина, то улья переносили ближе к ним. Без опыления нет плодов, нет урожая, и это было обязательным условием. Пчел для этого и держали. Все было в гармонии и с природой, и с сельхозпроизводством, была культура сельхозпроизводства.
- Как же наш бренд – башкирский мед?
- У нас культурное пчеловодство развито в восточных районах - Архангельском, Бурзянском и других горных, где не ведутся масштабные сельхозработы и нет больших посевных площадей. Там собирают знаменитый на весь мир бортевой мед, и настоящие труженницы - наша среднерусская медоносная пчела, или темная лесная. Летом переносят пчелосемьи ближе к горам, липовым лесам, цветущим лугам, а ближе к холодам пчелы идут на зимовку. И их продукция – это действительно экологически чистый, обогащенный природными витаминами и полезными микроэлементами мед. Исконные пчеловоды знают, куда летят их пчелы, берегут их. А ведь сейчас есть такое явление, как убойное пчеловодство - настоящее варварство ради наживы. Пчел закупают из других регионов, обычно это карпатские или кавказские, южные породы, размещают их вблизи полей и медовый урожай забирают полностью, не оставляя пчелам ничего, обрекая на голодную смерть зимой. Такие пчелы подчас нападают на чужие улья, разоряя их. - Если вернуться к началу нашей беседы, как помочь, пчеловодам, которые пострадали?
- Думаю, помощь окажут, в беде не оставят. Но нужно и самим не ждать у моря погоды, объединяться, контактировать с сельхозпроизводителями, которые работают по соседству, что поможет в дальнейшем избежать таких ситуаций.
- Будет ли дефицит меда? Подорожает ли он?
- Потери есть, но думаю, цены не возрастут, меда в республике в целом много. Однако урок, пусть и горький, должен пойти на пользу.
PS
Медовые лавки, как и прежде, заставлены банками и более мелкой тарой, а также здесь мед в сотах и продукты пчеловодства, очередей нет. Цены не изменились: трехлитровая банка – 2600- 3000, стограммовая баночка - 150-200 рублей. В ассортименте мед липовый, цветочный, горчичный, горный.
- У меня 45 пчелосемей, - рассказывает потомственный пчеловод Алла Вятлева, - пасеку держал мой отец, а теперь я его дело продолжаю. Расположена она на Павловском водохранилище. Беда обошла нас, но очень переживаем за коллег, ведь кто-то потерял все, а пасека кормила семью.
- И для многих это так. Как теперь быть людям, которые потеряли свой хлеб? А возродить пасеку - дело непростое, - говорит еще один пчеловод из Нуримановского района. – Это большой труд, в сезон я даже привлекаю студентов из Михайловского училища. Лето у нас год кормит.
Комментарий в тему
Амир Ишемгулов, директор БНИЦ по пчеловодству и апитерапии:
- Отравление пчел пестицидами и гербицидами произошло в 33 регионах Российской Федерации, в Орловской области даже по этому поводу открыто уголовное дело против сельхозпроизводителей. У нас создана межведомственная рабочая группа при Минсельхозе, которая изучает причины гибели пчел. Нужно сказать, что в нашей республике пчеловоды защищены тем, что есть закон о пчеловодстве, в этом плане они в лучшей ситуации, чем в целом пчеловоды по стране. Раньше функцию контроля за ситуацией в пчеловодстве осуществлял Россельхознадзор, и сейчас необходимо, чтобы он эту функцию возобъновил. Дефицита же меда не ожидается, за последние три года его собрали много, не пострадает и качество.
Лилия ЗИМИНА.
ziminadolskaya@mail.ru
Фото Андрея ВДОВИНА.