Горький мед…

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Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа. По ее словам, сообщение о том, что они с мужем проводят «прощальное турне», ...

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо» В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из ...