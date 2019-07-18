Непарадные парадные

Ремонт в многоэтажке должен был завершиться еще 15 июня. Однако строители не торопятся качественно и в срок выполнить поставленную задачу. Со стен и лестниц до сих пор не снята даже краска. Шероховатости видны во всем, а недочеты режут даже взгляд непрофессионала.- Мы буквально грудью встали на защиту наших подъездов и выгнали рабочих, когда те хотели, не смыв старый слой мела, начать наносить грунтовку. Нам заявили – это новая технология, но даже я, будучи не специалистом, поняла, что это неправда, - возмущается жительница дома Занифа Яхина.Найти ответственных лиц, готовых ответить на все вопросы, жители не смогли. Молодой человек по имени Артур, которого можно было заметить рядом с рабочими, то говорил, что он представитель регоператора, то подрядчика и четких ответов не давал.- Ремонта не было 30 лет! Неужели нельзя сделать один раз и на совесть! Сейчас привезли окна, но подготовительная работа не проделана, - добавляет Занифа Газизьяновна.Соцсети покорно выдерживают волну негатива. Здесь можно найти не одну сотню жалоб.О том, что сроки срываются, стало понятно сразу. Инициативная группа обращалась и в ЖЭУ, и в районное УЖХ, ездили на прием к региональному оператору. Но им отвечали лишь одно: «Рабочие на другом объекте. Завершат там – придут к вам. Ждите».Ждать дальше у жильцов дома не хватило терпения. Как результат – на месте главой Ленинского района Олегом Котовым в среду было организовано выездное совещание с участием депутата Госсобрания – Курултая РБ Галины Ишмухаметовой, представителей генерального подрядчика ООО «Промтехстрой», субподрядчика ООО «Сириус», интернет-провайдера «Зеленая точка», ТЖХ района. Сопровождать их вызвалась жительница первого подъезда Юлия Рафикова, специально для этого отпросившаяся с работы.- С порога встречает торчащая из ступенек арматура. Посмотрите, вокруг грязь, которую мы заносим в квартиры. Убираемся в подъездах сами, но сейчас не можем даже помыть полы, - говорит женщина, приглашая гостей в парадную.- Идет явное отставание по срокам. Вчера я приезжал сюда и убедился, что работы не ведутся. Здесь начался подготовительный этап, но проходит он некачественно. Если кто-то не хочет работать, то я готов поднять вопрос о снятии подрядной организации. Некачественный ремонт принимать не будем. Пока каждый житель не согласится с результатом - ничего не подпишем, и деньги не переведем, - заявил Олег Александрович.Ответ перед главой района и жильцами держал главный инженер субподрядчика.- Дайте нам неделю. У нас много объектов и мы разрываемся между ними. Сегодня начнем менять деревянные окна на пластиковые. К пятнице завершим эти работы. В понедельник во всех подъездах будет чисто, мы подготовим стены к грунтовке, - пообещал он.Но почему к ремонту не приступили вовремя? Этот логичный вопрос адресовали представителю генподрядной организации Айнуру Рамазанову.- Сроки затянулись из-за нехватки рабочих рук, у подрядных организаций не было рабочих. Сегодня мы представим графики по каждому виду работ, а полностью дом сдадим в начале августа.- Пора понять, что прошли времена, когда можно собрать деньги, сделать абы как и решить проблемы своего бизнеса. Не получится. Каждая оперативка и в правительстве, и в городе начинается с обсуждения хода программы по ремонту подъездов. Она пробуксовывает, - отметила депутат Госсобрания - Курултая РБ Галина Ишмухаметова.- Вернемся сюда в понедельник. Если обещанное не будет выполнено, то будем ставить вопрос о снятии подрядчика, - резюмировал Олег Котов.Пробуксовка программы стала ясна еще весной, когда только дали старт ее реализации.- 5 мая начались первые выезды в Калининский район. Мы заметили, что нет слаженной работы, а подрядчики набрали непосильные объемы, - рассказал руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский.Генподрядная организация ООО «Уралнефтьспецмонтаж» выиграла тендер и взяла самый большой объем – 467 домов, 1382 подъезда. Еще есть ООО «Строй-Ресурс», ООО «Гарант» и ООО «Промтехстрой», взявший в работу половину уфимских подъездов.- Вопросов много. Мы провели ряд совещаний и выяснили, что некоторые субподрядчики, набрав себе работ, не справляются со взятыми на себя обязательствами. На аудиоселекторе с муниципалитетами мы обговорили пути решения, попросили их подключиться к этой работе, - отметил и.о. генерального директора Фонда «Регионального оператора РБ» Павел Сафонов.Независимо от того, кто выполняет ремонт, именно генеральный подрядчик несет и генеральную ответственность. Задача одна на всех – вовремя сделать качественную работу.- В 95 домах объемы выполнены, осталось исключить мелкие недочеты. Старшие по домам сделали замечания представителям управляющих компаний, подрядной организации, регионального оператора, все вопросы будут решены в кратчайшие сроки. По первому и второму этапам все многоэтажки в работе. В любом случае, к окончательному сроку должны справиться, - рассказал начальник городского Управления жилищного хозяйства Раиль Мирхайдаров.По словам и.о. вице-премьера – министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, в настоящее время запущен механизм более эффективной координации работ. В частности, ликвидированы простои, возникавшие из-за несвоевременной поставки материалов, усилен контроль со стороны Регионального оператора РБ, министерства, Госжилстройнадзора и Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Приняты меры по расторжению ряда договоров с неэффективными подрядчиками. К работе привлечены местные предприниматели и управляющие организации. Тем самым количество исполнителей увеличилось вдвое.- Принимать готовые подъезды будем очень жестко. Необходимо, чтобы жители были довольны, - подчеркнул начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Никита Дмитриев.Мария АПКАРИМОВА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.