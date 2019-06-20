Где найти кадры, которые бы решили всё

И хотя об этом было объявлено 18 июня, буквально за первые же сутки с начала работы сайта leaders.bashkortostan.ru его посетили 12,2 тысячи человек. А в первые часы регистрацию прошли 2556 человек, из них 998 кандидатов сразу же заполнили анкету.Стоит отметить, что большинство из тех, кто проявил интерес к проекту, - люди в возрасте от 25 до 34 лет (свыше 38%). Почти 33% – люди 35-44 лет, 17% – 45-54, еще почти 6% – 18-24. Также сайт посетили люди в возрасте от 55 и старше – более 5%.Среди задач проекта указывается комплексная, многоступенчатая оценка кандидатов, формирование кадрового резерва управленческих кадров, а также создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками и распространения лучших практик в целях развития региона. Причем на сайте будет одновременно проходить два конкурса: «Управленческая команда 2020-2025» и «Молодые лидеры республики Башкортостан».На первом из них отбор будет проходить в четыре этапа. Сначала кандидат проходит регистрацию и заполняет анкету. Существует несколько обязательных требований. Возраст претендента должен быть от 25 до 45 лет, он должен иметь высшее образование и управленческий опыт (стаж на менеджерских должностях не менее 2 лет в возрастной группе от 25 до 35 лет и стаж не менее трех лет для группы от 36 до 45 лет). Ну и конечно, абсолютно чист перед законом. Регистрация будет действовать до 11 июля.На втором этапе происходит выполнение дистанционных тестов на знание законодательства, истории республики и русского языка. За что ставится оценка. Все это продлится с 12 июля по 1 августа. А уже на следующий день те, кто справится с тестами, будут вызваны на третий этап – очную оценку. Здесь претенденты примут участие в деловых играх, 30-минутном собеседовании с опытными специалистами по управлению персоналом. И, наконец, с 19 по 27 августа состоится самый сложный этап отбора – финал. В нем оставшиеся участники должны выступить с самопрезентациями и выбрать наставника из существующей управленческой команды республики.Второй конкурс пройдет в пять этапов, здесь добавится еще одна ступенька на пути к успеху – обучение и работа в отраслевых проектных командах.Хотелось бы надеяться, что проект действительно сможет включить в регионе социальные лифты и поможет создать компетентную команду управленцев, соответствующих вызовам времени.Владимир ГЛИНСКИЙ.