Искусство на неровных стенах

Он – один из участников городского конкурса граффити, который прошел во вторник. Короткий взмах рукой с баллончиком аэрозольной краски, шаг назад, придирчивый взгляд и снова взмах. К этой своей работе мастер относится спокойно, как к ремеслу. Да и формат соревнования по уличному граффити предполагает отсутствие высоких стандартов. Теперь черно-белый Пьеро будет украшать своей улыбкой стену во дворе дома № 153 по улице Цюрупы.Рядом компания других персонажей. Одни из них романтичны, другие не очень, кто-то отсылает к русской классике, кто-то к Бродвею 1930-х годов. Объединяет их городская стена и тематика конкурса.- Изначально я хотела показать театр теней. Но получилось нечто более глубокое. Маленькая девочка руками изображает птицу, которая затем оживает и улетает. В детстве многие из нас мечтали летать, путешествовать. Вот и моя героиня устремляет взор в манящую даль, - рассказывает Инга Шафеева.Цвета картины - от пепельного до нежных оттенков лиловой сирени. На моих глазах вырезанные из трафарета звезды обретают сияющую вуаль. Глядя на это, понимаешь: уличное, но искусство. О себе автор рассказывает коротко: закончила худграф, работает в мультипликационной студии.А вот Тимур Уразметов никаких сакральных смыслов в свое творение не вложил. Просто понравилось определенное сочетание цветов и линий, некий присутствующий в нем драйв. «Это будет афиша о выступлении джазового музыканта», - говорит автор.Если от девочки с птицами веет гармонией и покоем, то здесь мазки наотмашь, пересекающиеся плоскости, нарочитая смелость авангарда. Ведь джаз - это не линейная музыка, а во многом построенная на импровизации. Вот и темнокожий парень с саксофоном весь в движении. Но при этом погружен в себя.Перемещаемся в дореволюционную Россию. Чеховская дама с собачкой легка и непринужденна. На фоне летнего пейзажа она выглядит задумчивой и счастливой. Как уверяет Ольга Хутаренко, это тоже афиша, но сугубо театральная. В отличие от своих коллег, рисует кистью и акрилом.- Для меня важен сам процесс творчества. Когда рисую, чувствую... Сколько просуществует эта картина? Я не знаю, но надеюсь, что долго. Также не хотелось бы, чтобы ее испортили какой-нибудь надписью хулиганы, - говорит художница.Кто чувствует себя как рыба в воде, так это Азамат Азаматов. По признанию автора, шершавая поверхность стен для него самая лучшая текстура. Даже так: свежевыкрашенные стены не особенно интересны, а вот старые могут привлечь тонкого граффитиста. У каждой из них особое сочетание трещинок, потертостей. Неровно сошедшая краска может дать сочетание цветов, которое даже не нарисуешь... В общем, гармонию можно видеть везде и во всем. Хотя в создании своего рисунка мастер намеренно «похулиганил».- Да, это кукла-Лягушонок. Почему бы и нет? Он выступает на сцене театра юного зрителя. Как видите, центр картины немного смещен, нижняя грань пестрит подтеками. Они получились случайно. Но решил их оставить, для уличного творчества деталь аутентична, - говорит молодой человек.КорзинкаВ общей сложности в городском конкурсе граффитистов участвовали 14 человек. В финал попали восемь из них, а призовые места разделили трое: Вадим Хасанов, Артур Лукьянов и Ольга Хутаренко.Иван БЕГМА.Фото Валерия ШАХОВА.