Роуминг теряет силу

Внутрисетевой роуминг включается, когда абонент находится за пределами домашнего региона. Раньше услуги связи в такой ситуации предоставлялись за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в «гостевом» регионе. В этом случае телефон абонента автоматически подключается к сети другого оператора. Такое происходило, например, в Крыму и Севастополе, где не работает ни один федеральный мобильный оператор. В такой же ситуации оказывались клиенты крымских операторов, путешествуя по другим регионам России.Ликвидации роуминга предшествовали длительные разбирательства ФАС с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), которые завершились летом 2018 года. Осенью операторы окончательно перешли на новые стандарты работы.