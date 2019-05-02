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Роуминг теряет силу

Автор: cmanager от Сегодня, 09:21
Роуминг теряет силуВ декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, фиксирующий отмену национального роуминга по всей стране. А 1 июня изменения вступают в силу – теперь в поездках по России граждане смогут не платить за входящие звонки.

Внутрисетевой роуминг включается, когда абонент находится за пределами домашнего региона. Раньше услуги связи в такой ситуации предоставлялись за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в «гостевом» регионе. В этом случае телефон абонента автоматически подключается к сети другого оператора. Такое происходило, например, в Крыму и Севастополе, где не работает ни один федеральный мобильный оператор. В такой же ситуации оказывались клиенты крымских операторов, путешествуя по другим регионам России.

Ликвидации роуминга предшествовали длительные разбирательства ФАС с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), которые завершились летом 2018 года. Осенью операторы окончательно перешли на новые стандарты работы.
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Категория: Четверг

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