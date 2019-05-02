Спокойно и уверенно строить

– Я вижу, что у нас формируется план действий по выполнению майского указа. Есть понимание, где мы находимся и как будем двигаться, – подчеркнул Радий Фаритович. – Поставлена задача довести ввод жилья до 3,7 млн кв. м в год. Это сложнейший показатель, но за ним стоят значительные возможности улучшения жилищной ситуации для наших граждан.По итогам января - марта по темпам строительства республика занимает седьмое место среди регионов страны и второе - в ПФО с показателем 463,2 тысячи кв. м. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо сделать упор на увеличение жилищного строительства государственными и муниципальными организациями и создание условий для инвесторов и индивидуальных застройщиков.На этапе проектирования находятся Дворец борьбы и спортивный комплекс для проведения соревнований по волейболу «Урал-Арена». Планируется, что во второй половине года проекты получат положительное заключение государственной экспертизы.– Это большие и значимые объекты. Нужно спокойно и уверенно их строить. Из четырех три – спортивные. Я всегда говорю: спорт –лучшее, что мы можем дать детям и взрослым. Уверен, что экономика республики позволит их профинансировать, – сказал Радий Хабиров. – Обращаю внимание, что по таким большим проектам мы должны работать и с федеральным центром. Подобных масштабных строек в регионах не так много.Председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин заявил, что необходимо повысить доступность жилья. Одним из эффективных инструментов стал реализуемый в республике на протяжении нескольких лет проект жилищных строительных сбережений. В рамках договоренностей с банковским сектором с 27 мая для его участников процентная ставка по ипотеке снижена до 5,5 процента годовых. Работа в этой части будет продолжена.В рамках «Стройчаса» первый заместитель председателя Госстроя РБ Григорий Невоструев доложил о планах по завершению возведения проблемных жилых объектов и взаимодействию с дольщиками. Продолжается работа по реализации утвержденной дорожной карты. Два дома в комплексе «Новобулгаково» и один в селе Иглино планируются к сдаче в июне.Также участники «Стройчаса» рассмотрели перспективы развития дорожной сети в районе Южного выезда из Уфы. Обсудили и крупные инфраструктурные проекты, в числе которых - реконструкция улицы Пугачева, строительство автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Воровского, а также новых транспортных развязок.На своей странице в Фейсбуке руководитель республики Радий Хабиров вынес на общественное обсуждение идею проекта возведения волейбольного стадиона в начале Черниковке.Юлия ГОЛОВИНА.