По инновациям надо догонять

Какой путь прошла республика за 100 лет и как нам развиваться сегодня? Многоаспектный вопрос был рассмотрен на XI Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России», прошедшей в Институте социально-экономических исследований УФИЦ РАН.Об этапах развития промышленности республики и его сегодняшних итогах рассказал профессор, зав. сектором экономики и управления развитием территорий Института Ринат Гатауллин:- Этап предвоенной индустриализации как-то обычно остается в тени, а между тем он сыграл очень большую роль в дальнейшем развитии республики. Валовой продукт с 1913 по 1940 год увеличился в 10 раз; уже в 1940 году вновь созданная отрасль – нефтедобыча - давала пятую часть продукции всей крупной промышленности; появились нефтехимия, машиностроение, были сооружены крупные электростанции. К промышленным Уфе, Стерлитамаку, Белорецку, Баймаку присоединились Салаватский район как центр добычи бокситов, Альшеевский район со своими угольными шахтами, Мелеузовский, Сибай.В годы войны в республику были эвакуированы 278 200 человек и более 100 предприятий, в том числе машиностроения, электротехнической, химической, пищевой и легкой промышленности. Заводы обычно размещали там, где уже имелось похожее производство, хотя бы небольшое. Открытый в 1937 году Уфимский нефтеперерабатывающий получил оборудование из Грозного и Краснодара. В Туймазах появляется газоперерабатывающий. Благовещенский завод одновременно с выпуском оружия становится центром нефтяного машиностроения. В Стерлитамак и Белорецк были перевезены станкостроительные цеха из Одессы и Клина. В 1943 году заработал «Химпром». Количество предприятий только в Уфе в 1940 году равнялось 79, в 1945-м - 122, объем валовой продукции промышленности в 1940-м вырос на 100 %, в 1943-м - на 440 %. В 1941 году в Стерлитамаке началось строительство Содового завода.Каждый второй литр горючего был вкладом в войну нашей республики, каждый третий двигатель был тоже уфимским. А кроме того, было производство пороха, артиллерийских орудий и многого другого.Затем начался этап послевоенной индустриализации, сыгравший самую значительную роль в формировании экономического пространства РБ. Например, в 1948 году основан «Салаватнефтеоргсинтез» (сегодня - «Газпром нефтехим Салават»), ставший к середине 1970-х крупнейшим нефтехимическим комплексом в стране.К 1990 году Башкирия подошла как один из самых индустриально развитых регионов. Она занимала 3-4 место в стране по сельхозпроизводству и 5-е по промышленной продукции, находилась в первой десятке регионов по капитальному строительству. Однако военная и послевоенная индустриализация создали значительные диспропорции между экономической и социальной сферами. По социальным показателям наша республика оказалась на одном из последних мест: по объему продаж товаров и услуг на душу населения - 70-я среди 73 регионов, по здравоохранению и образованию - на 55-м месте.То есть была очень большая «вилка» между экономическим и социальным развитием, и сегодня все это тоже сказывается. К тому же основные наши отрасли возникли не на основе рыночных принципов, и когда мы перешли на них - не все выдержали конкуренцию, многие закрылись. Хотя все же до 1995 года правительству удавалось как-то сохранять контроль над ситуацией - и республика вышла на средние позиции: например, по доходам на душу населения она занимала в РФ 26-е место.Еще одна насущная проблема - отношение к науке. Число научных организаций сокращается. Количество патентов может увеличиваться, но за счет мелких: крупные внедрения требуют больших затрат, на которые никто не торопится идти. А применение принципиально новых технологий составляет где-то один процент.Если провести SWOT-анализ инновационной деятельности, то наши сильные стороны - наличие научно-инновационного потенциала, достаточно мощных фундаментальных научных институтов и крупных предприятий, нуждающихся в инновациях. С другой стороны, наблюдается неразвитость инфраструктуры инноваций, недостаточность финансовых ресурсов на внедрение, невысокая заинтересованность предприятий сотрудничать с наукой. Возможностью остается создание эффективного инновационного комплекса, стимулирование спроса, превращение республики в посредника в инновационных потоках в сторону Центральной Азии. Среди угроз - риски хронического отставания в данной сфере от других регионов, деградация материально-технической базы производства, утеря конкурентоспособности вузов и научных учреждений.О том, к каким практическим результатам приводят научные конференции, и в целом о деятельности Института социально-экономических исследований рассказал его руководитель Дамир Гайнанов:- Во-первых, конференция – обмен мнениями, что считается апробацией научной работы. По ее итогам издаются сборники, и, если на приведенные данные, выводы, выдвинутые идеи есть ссылки, если они находят признание, это первый результат. Во-вторых, в них обычно принимают участие представители соответствующих департаментов правительства. На этой конференции выступил руководитель регионального проектного офиса аппарата правительства РБ Айдар Батыргареев, рассказав о том, как, в соответствии с национальными проектами, работа регионального правительства переводится в более эффективный проектный формат. А бывает и так, что в своих выступлениях они ставят нам новые задачи.Кроме ведения фундаментальных исследований, важным видом нашей практической деятельности является экспертно-аналитическая. Мы проводим экспертизу закона о бюджете, экспертизу экономического прогноза и даем свои рекомендации органам государственной власти. А также предоставляем докладные записки и аналитические материалы в министерства и ведомства республики, Российской Федерации по актуальным проблемам социально-экономического развития.Например, одна из крупных аналитических записок была посвящена изменениям в территориальном распределении населения. В республике происходит исчезновение ряда населенных пунктов, потеря трудоспособного сельского населения. Но если процессы урбанизации со стягиванием населения в столицы - Челябинск, Екатеринбург, Оренбург - идут во всех соседних регионах, то у нас происходит концентрация населения не только вокруг Уфы – есть еще Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Октябрьский, Нефтекамск. Сейчас столица республики уже перестала привлекать новые людские ресурсы: здесь слишком дорого жить. Зато население Иглинского района увеличилось за 10 лет на 40 %. И если мы обеспечим транспортную доступность, то возрастет внутрирегиональная трудовая мобильность. Мобильность - тренд развития всего мира: живут в одном месте, работают в другом. И это приведет к росту конкуренции и увеличению производительности труда.Одно из больших достижений института в прошлом году - разработка сводного плана инвестиционного проекта «Развитие туристско-рекреационного кластера «Бурзянский» для включения в план мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 гг.)». В результате, с 2021 по 2024 год в республику будут поступать средства федерального бюджета в размере около 900 млн рублей, из республиканского бюджета - около 100 млн рублей.В кластер «Бурзянский» входят территории Бурзянского, Кугарчинского, Куюргазинского и Стерлитамакского районов. Он будет развиваться на условиях софинансирования: на каждый рубль бюджетных инвестиций привлекут не менее 2,2 рубля частных. За счет этих средств строится туристская инфраструктура – отели, гостиницы, рестораны, за счет федеральных денег - инженерная и транспортная, республика вкладывается в разработку проектно-сметной документации.Вопросы территориального развития - одни из самых серьезных, которыми мы занимаемся. Только за последние два года созданы стратегии социально-экономического развития Уфы, Октябрьского, Салавата, Мелеузовского района. Несколькими годами ранее разработали субрегиональные программы развития северо-востока республики и Зауралья. Тогда работа в муниципалитетах активизировалась: выдвигались предложения по реализации этих программ, а не просто осваивались субсидии.Вообще стратегия развития страны должна разбиваться на стратегии развития регионов, дальше - субрегионов и муниципалитетов. Заставить ее работать на данных уровнях - это и есть концентрация политической воли. Сейчас руководство республики акцентирует внимание на персональной ответственности. И это правильно: на самом деле все зависит от главы района, города, от его усилий, а не только ресурсов, которыми он располагает.Екатерина КЛИМОВИЧ.Фото Риты Ишниязовой.