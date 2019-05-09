Воссоздавая память

Сейчас очень популярна компьютерная игра в танки, но это –виртуальный мир. Здесь же модель самолета или бронетехники можно подержать в руках. Воссозданы целые сцены из военных баталий. Воспроизведено все, до мельчайших подробностей: мостовая и «скелеты» жилых домов. А вот на привале солдаты отмываются от гари сражений, кто-то пишет весточку родным. Видны даже складки на одежде.Эта выставка – дело рук не одного человека. Хобби объединило журналиста, художника, бухгалтера, военного, электрика и педагога? Для некоторых из них оно стало делом всей жизни, а кто-то только начал осваивать.Несколько слов о каждом из создателей.Алексей Шушпанов по образованию историк, по призванию журналист. Окончил истфак в 1991 году. Моделированием начал заниматься уже взрослым – подстегнул интерес к военной истории. Одно дело видеть танк на фото или на кинопленке, и совсем другое – вживую, пусть и уменьшенную в 35 раз копию. Жена и дети поддерживают его увлечение, вот только проблема с хранением – диорамы занимают в квартире много места.Денис Гайсин окончил среднюю школу, отслужил в армии, работает электриком. Любит книги и фильмы о войне. В детстве собирал модели просто так, а лет восемь назад, когда зашли с женой в детский магазин «загорелся». Тогда купили первый набор. Посмотрел в Интернете пару видеоуроков по сбору моделей техники и ребяческое увлечение переросло в серьезную работу.Николай Бочкарев – инженер-математик, окончил УГАТУ. Моделированием занимается с 7 лет, собирает преимущественно из бумаги. Участник и призер многих выставок, в том числе и международных.Анатолий Всеволодов – педагог дополнительного образования по авиамоделированию МАДОУ «Салям». Заниматься начал в 1970 году в доме пионеров им. Комарова. Окончил художественное отделение Уфимского Училища искусств. И вот уже 30 лет учит мальчишек «собирать» самолеты. Участник и организатор многих выставок по стендовым моделям.Максим Локтионов –бухгалтер. Первую модель купил лет 15 тому назад. Собрал за один вечер танк Т-34 в масштабе 1:35, не зная еще, что модель нужно красить. Начал смотреть в Интернете, как это делают мастера с большим опытом, какие эффекты применяют, какую технику покраски используют. Моделизм — это серьезное занятие, которое вынуждает изучать не только историю, но и механику, художественное ремесло.Радмир Насыров окончил Казанское Высшее танковое командное Краснознаменное училище. Отслужил в армии четыре года, ушел в запас в старшим лейтенантом. Моделизмом занялся еще в школе, клеил бумажные танки по выкройкам из приложения «Умелые руки» к журналу «Юный техник». Пластиковыми моделями увлекся в 2001-м, купив набор в подземном переходе в Москве.Олег Яруллин – выпускник художественно-графического отделения Уфимского педагогического колледжа №2, но по специальности никогда не работал. Попытки собирать модели были еще в детстве, но осознанно увлекся в конце 90-х. Интересуется в основном авиацией в масштабе 1:72. Решил совместить увлечение с работой, открыв в 2012-м магазин для моделистов, к сожалению, потом его пришлось закрыть. Правда, приобрел много единомышленников. С 2014 года начал принимать активное участие в выставках для популяризации стендового моделизма, в особенности среди подрастающего поколения.– Как видите, ни профессия, ни образование не являются главной отправной точкой для выбора хобби. Занятия моделированием формируют у детей искренний интерес к истории нашей страны, вооружению, рождая то самое чувство патриотизма, о недостатке которого мы так часто говорим сегодня, – резюмирует Анатолий Всеволодов.Инга ЧАЙКИНА.