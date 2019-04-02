Спустившиеся с небес

- Башкортостан воспитал 55 героев, как дань памяти в честь наших легендарных кавалеристов в городе создан Музей 112-й Башкирской дивизии, а также четыре школы названы именами прославленных земляков, - рассказала вице-мэр Алина Сулейманова. – В ближайшее время еще двум школам присвоят имена Тагира Кусимова и Натальи Ковшовой.Уроженец Федоровского района, Герой Советского Союза, военный летчик-снайпер Николай Антошкин заметил, что этот список можно продолжить, потому что республика славится множеством выдающихся людей, включая ветеранов войны и труда.- Ни один герой не должен остаться неувековеченным, в том числе и оставшиеся в живых, - заметил Николай Тимофеевич. – Именными могут быть улицы, учреждения, а почетными гражданами своих городов они должны стать все без исключения.Он не раз посещал Уфу и заметил, что она становится все краше и больше. При этом посетовал, что ветераны хотят больше участвовать в политической и социальной жизни страны и республики. Особенное значение для воспитания патриотизма имеют встречи с молодежью: за время своего визита генерал-полковник, который возглавляет Клуб Героев Советского Союза, успел в военном комиссариате республики принять в ряды Юнармии около 70 юношей и девушек. Также прославленные летчики побеседовали на важные темы с депутатами Госсобрания - Курултая РБ, а в планах – еще и встреча с врио главы региона Радием Хабировым.В разговоре была затронута и тема призывников, по числу которых Башкортостан неизменно занимает лидирующие позиции. Да это и неудивительно. Ведь приехавшие гости с любовью и теплотой вспоминали свою малую родину, в которой родились и воспитывались.Простой деревенский мальчишка из села Кузьминки, Николай Антошкин оставил заметный след и на земле, и в небе. Он заслуженный военный летчик России, окончил две академии - им. Ю.А. Гагарина и Генерального штаба, доктор военных наук, профессор. Стоял у истоков создания известных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», служил в горячих точках, участвовал в контртеррористических операциях, обеспечивал запуски и приземления пило¬тируемых космических кораблей.Герой РФ Риф Сахабутдинов воевал в Кандагаре, где в одном из боев его вертолет МИ-24 подбили душманы. Экипажу чудом удалось не разбиться, а также отстреляться от окружившего его кольцом противника. А в Чечне для спасения разведчиков он бесстрашно посадил судно практически в эпицентре боя. На базе в «вертушке» Сахабутдинова насчитали 16 пробоин, но солдат удалось вытащить из пекла живыми. Среди вертолетчиков, участвовавших в спецоперации, были и земляки Рифа Раисовича – Владимир Алимов и Рафик Ихсанов, впоследствии удостоенные звания Героя России. Сегодня они тоже в составе делегации. Кстати, Владимира Ришадовича басаевцы называли «Черный плащ», оценив его голову в 10 тысяч американских долларов, о чем свидетельствовали листовки, разбросанные в Грозном.А другой высокий гость, Сергей Макаров, первым в истории современной России награжден орденом Святого Георгия IV степени. В августе 2008 года он командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, принимал стратегические решения, руководил боевыми действиями российских войск в Южной Осетии против грузинских агрессоров. Сергей Тулин в начале 90-х годов выполнял миротворческую миссию в Югославии, а также участвовал в штурме Грозного, в блокировании и освобождении Гудермеса, где ему пришлось управлять сводным полком, который сдерживал силы боевиков, идущие на прорыв.Отблеск мужества и воинской славы не померк в глазах легендарных летчиков, покоривших небо разных стран и ставших генералами. Не случайно встречи с молодым поколением приносят множество эмоций как ветеранам, так и парням.- Время очень быстротечно. Любите Родину, родных, цените каждые моменты жизни, - подчеркивает Николай Антошкин.Зиля БАДРИЕВА.Фото Валерия ШАХОВА.