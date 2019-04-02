Все лучшее - детям

- Большая часть наших школ и детских садов построена в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. Неудивительно, что оборудование требует замены. Средства на это мы будем искать, необходимый реестр уже составлен. Качественная организация процесса требует вложений. Но также нужен серьезный, грамотный оператор, который правильно освоит эти средства. Помню, как город расторг контракт с организацией, задолжавшей поставщикам 12 миллионов. И таких ситуаций необходимо избегать, - отметил глава администрации города.Сегодня за обеспечение столичных школ питанием отвечает три крупных муниципальных предприятия. Такой подход создал ряд проблем – как локального, так и системного характера. Некоторые из них выявлены благодаря работе специальной комиссии. Подробнее об этом рассказала директор «Центра детского и диетического пиатния» Марина Асмандиярова:- Программу реновации мы представили еще в ноябре на форуме «Взлетай». Сразу после него мэр столицы дал распоряжение выяснить, как обстоят дела в данной сфере. И работа велась до марта.На первый взгляд, проявилась хорошая картина. В одном из пищевых комбинатов организован выпуск полуфабрикатов, в другом производят качественную молочную продукцию. Что важно: нет серьезных нареканий со стороны надзорных органов.Но более внимательный анализ вскрыл и слабые стороны. Например, не в полном объеме задействована материальная база одного предприятия. При этом у другого есть недвижимое имущество, содержание которого обходится дорого. А два пищевых производства приносят больше затрат, чем доходов.- Помимо экономических проблем есть и технологические. Прежде всего износ оборудования в пищеблоках. Оно устарело и морально. К тому же сотрудники сферы питания не имеют нужного количества специальной одежды, - продолжила Асмандиярова.Суммировав эти и другие данные, специалисты пришли к выводу: необходимо объединить имеющиеся предприятия в одно, создать единую систему, которая позволит оптимально использовать имеющиеся ресурсы. А высвободившиеся средства направить в том числе на повышение зарплат сотрудникам. Да и контроль расхода средств в таком случае будет более эффективным. Что, в свою очередь, позволит обновить технику.Помочь в этом должна как раз программа реновации. Что ни говори, а ее «лицо» производит действительно хорошее впечатление. Например, тарелки, украшенные орнаментом и логотипом Уфы. Продукция фабрики «Башкирский фарфор» по существу не бьется, даже сколы на ней не опасны для рук. Предполагается, что скоро она появится во всех школах города. То же самое можно сказать и об униформе обслуживающего персонала. В общем, в «красивой подаче» можно не сомневаться. А что у уфимских школьников в тарелках? Об этом нам рассказала врач-диетолог МАО «Центр школьного и детского питания» Наиля Исламова.- Меню, которое вы здесь видите, можно назвать диетическим. Нет жареных блюд, маринадов, копченостей, также сладостей с жирными кремами. Но это не говорит об однообразности. В рационе пристутсвует все, что необходимо для полноценного питания. Это и неудивительно, ведь оно разработано специалистами Института питания РАН.Иван БЕГМА.Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ.