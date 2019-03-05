Окно в большой мир

Этот день воспитанники Петровского детского дома Ишимбайского района запомнят надолго. Несколько часов на автобусе, и вот она, столица! Свои двери ребятам радушно распахнул Институт экономики и сервиса при УГНТУ. С дороги, как известно, надо подкрепиться. Пока гости завтракали беляшами с какао, студентки кафедры «Дизайн и искусствоведение» готовились к выходу на подиум. Они представили одежду на основе народных башкирских костюмов, которую сконструировали и сшили своими руками. Воспитанники детдома с интересом рассматривали коллекцию, а позже сами приняли участие в мастер-классе по оформлению футболки. Ну, а после обеда их ждал аквапарк.
Ребята приехали по приглашению супруги врио главы Башкортостана Каринэ Хабировой. Она сама недавно побывала в гостях в детдоме, да не одна. Привезла «русского итальянца», который, обосновавшись в селе Нагаево, открыл там пиццерию. И ребята все вместе под руководством «маэстро» готовили настоящую итальянскую пиццу. В планах Каринэ Владимировны – познакомиться с «житьем-бытьем» всех приютов.
А вот «петровские дети» приехали в Уфу первыми. Воспитанница детского дома Маргарита Ишимова стала лауреатом литературного конкурса «Звенит струна души моей» и побывала в гостях у руководителя республики. Тогда Радий Хабиров пообещал девочке приехать к ней в детдом и исполнил задуманное как раз под Новый год.
- Рита у нас не одна, у нее еще две сестры - Виолетта и Вероника, - говорит педагог Татьяна Шатунова. – Очень способные, отзывчивые девочки.
К сожалению, в приюты попадают и круглые сироты, и те, от кого отказались родители. Колю Трухан забрали из полуразвалившегося садового домика под Уфой пятилетним малышом. Он не знал, как есть, не умел разговаривать. И вот «маугли» превратился в симпатичного улыбчивого подростка. За все это время к нему никто так и не приехал, хотя есть и родители, и бабушка с дедушкой. О них он говорить не хочет...
А вот у Алеши Бахтина из Стерлитамака другая история. Ему уже пятнадцать, невысокий, крепенький. В голосе и осанке какая-то основательность. Хочет отправиться на службу в армию сразу на два года.
- В военное училище мне не поступить, - реально оценивает он свои силы. - Пойду в контрактники, а там видно будет.
У Алеши родители погибли, брат и сестры были в то время сами еще несовершеннолетними. Поэтому другого выхода как детский дом для него не оставалось.
- Я нисколько не жалею, что попал сюда: о нас заботятся, жалеют. Бывает, прощают даже то, за что я бы лично наказал. Через год выпускаюсь, буду скучать.
А сестры и брат приезжают к нему каждый месяц, берут к себе на праздники. Вот что значит, крепкие семейные узы – чувствуется, что парень социализирован, готов к взрослой жизни. Что, к сожалению, не скажешь о некоторых других.
Эта проблема знакома всем воспитательным учреждениям: дети слабо адаптированы к обществу. В своем родном коллективе они раскрепощены: отлично ладят друг с другом. Старшие приглядывают за младшими, опекают их, помогают делать уроки. Но когда ребята выбираются, скажем, в театр, жмутся друг к другу. Выходят из стен приюта – замыкаются: не знают, как завести друзей, не решаются даже на улице спросить о чем-то прохожих. Поэтому очень нуждаются не столько в положительных эмоциях, сколько в постепенной адаптации к обществу, к большому городу.
- Хочется, чтобы у ребят было больше возможностей увидеть то, что есть вокруг. Сейчас каникулы, и как раз можно, не пропуская учебу, на целый день приехать в Уфу, - отметила Каринэ Хабирова. - Сегодня преподаватели и студенты кафедры «Дизайна и искусствоведения» Института экономики и сервиса Нефтяного университета провели для ребят большое мероприятие с мастер-классами. У них уже есть понимание, куда можно пойти учиться, если ты любишь рисовать, конструировать и тебе интересны мода и дизайн интерьера.
Ребят из детских домов республики планируется приглашать в столицу, чтобы они общались. Посещали не только культурно-развлекательные мероприятия, но и вузы, предприятия. Могли расширить свой кругозор и задуматься о профессии. Есть среди воспитанников и такие «звездочки», как Рита: кто-то добивается спортивных успехов, кто-то рисует, а у кого-то прекрасные вокальные данные. Не «зарыть талант» в землю, помочь ему раскрыться – еще одна очень важная задача.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.