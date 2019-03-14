«Вулкан» на Сипайловской

- Рецепт простой: засыпаем в котел в определенной пропорции асфальтогранулят и битум. Потом запускаем миксер и доводим до высокотемпературного кипения. Рабочая температура – 180 градусов. Иначе состав не достигнет нужной кондиции. Потому установка и называется «Вулкан», - рассказывает директор МБУБ Октябрьского района Виктор Ковалец.
Сегодня эта машина помогает рабочим заделывать выбоины на полотне, покрывающем мост. Место здесь оживленное: с одной стороны ТРК «Планета», с другой ипподром - «Акбузат». Движение частично ограниченно, но времени дорожники не теряют. Пока одни компрессорами и отбойниками расчищают поверхность, другие готовят асфальтовую заплатку.
Асфальтовый завод на базе грузовика в этом плане очень удобен. За кабиной «КамаАЗ» размещен целый комплекс из генератора, нагревательной установки, собственно термобункера, электронного мозга и пульта управления. Судя по цифрам на дисплее, сейчас состав нагрет до 127 градусов.
Поднявшись в по откидной лестнице наверх, заместитель директора Рустам Байбурин откидывает крышку котла. Внутри - вязкое, пахучее месиво из щебня нефтепродуктов. «Установка работает на дизельном топливе, а автомобиль – на бензине. Видите вот эти две платформы? Они отвечают за разогрев состава, - объясняет специалист.
Чуть дальше внимание привлекает подобная установка старого образца. Сейчас она тоже в деле. Здесь разогрев ведется газом, готовность асфальта определяется визуально. Конечно, это не цифровой «Вулкан». Но дорожники говорят: сегодня объем работ большой, а к этой установке приноровились уже давно.
- Ремонтом дорог я занимаюсь десять лет. У работы в весенний сезон свои нюансы, летом – другие. Сейчас делаем точечное обновление по данным интерактивной карты, - рассказывает рабочий Алексей Изотов.
Он и его коллеги стесывают края выбоины перфораторами. Что необходимо для лучшей сцепки старого и нового асфальта. Затем сжатый воздух «выгоняет» из ямы воду. Но вот у компрессора сел аккумулятор. Замена батарейки длится пару минут – и агрегат снова оживает.
- Начало весны – самое время для ямочного ремонта дорог. Сегодня пройдем еще один участок в микрорайоне Молодежный. Как видите, почти весь процесс происходит на месте. Литой асфальт рассчитан на небольшие площади, при этом он не нуждается в трамбовке. На все работы требуется час, еще полчаса на застывание. Технология эффективная и относительно недорогая, - резюмирует Виктор Ковалец.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.