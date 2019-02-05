В зоне риска - дети

Ребенок в большом городе с интенсивным дорожным движением порой бывает беззащитен. Чтобы добраться от дома до учебного заведения, школьнику приходится преодолевать препятствия в виде оживленных трасс, сложных перекрестков. Хорошо когда они оборудованы светофорами, а взрослые могут проводить свое чадо. А если нет? Внимание к этой проблеме призвана привлечь акция «Безопасный путь», проводимая администрацией города совместно с ГИБДД.
Опасные перекрестки
«Обращаюсь к вам от имени родителей учащихся школы №45 по ул. Пушкина. Каждый день переходим с детьми перекресток Аксакова-Свердлова по дороге в школу и испытываем судьбу, боясь попасть под колеса. Мчатся легковые автомобили, летят со свистом большегрузы, поворачивают трамваи. Водители спешат быстрее проехать перед тобой. Ежедневно наблюдаем аварии на этом перекрестке. В вечернее время (после 17.00) перейти его практически невозможно. Здесь нужен светофор!» - пишет в соцсетях А.Куприянова.
Также бьют тревогу родители детей, которые проживают в новых домах на вертолетной площадке и посещают школу №40 на улице Шафиева.
«В связи с отсутствием тротуара для пешеходов вдоль трамвайной линии по левой стороне улицы Рихарда Зорге дети вынуждены переходить и идти по правой стороне. А на пересечении Шафиева и Зорге их ожидает не оснащенный светофором пешеходный переход, на котором очень интенсивное движение»,?-? сетует Рамиль Кусяпкулов.
«Мои дети учатся в лицее №6 на Комсомольской, 165/2. К нему ведут целых пять пешеходных переходов. Наш дом и лицей разделяет Южный проезд - улочка хоть и небольшая, но в часы пик здесь очень оживленное движение. И водители не всегда уступают дорогу пешеходам. Опасность еще и в том, что если уступит один, то его примеру не спешат следовать остальные, и ты оказываешься посреди дороги. Здесь очень много знаков «Осторожно дети», но автолюбители их просто игнорируют», - негодует мама пятиклассницы Юлия Валиуллина.
Кстати, в прошлом году в рейтинге городов с самыми опасными участками дорог возле школ, который составили активисты ОНФ, Уфа заняла 19-е место.
Познают играючи
Конечно, ребятишек с детского сада обучают правилам дорожного движения, воспитательная работа продолжается и в школе. Но акция «Безопасный путь» усиливает внимание к проблеме. На наиболее опасных перекрестках дежурят посты ГИБДД, представители дорожной полиции и учителя проводят классные часы, а на остановках общественного транспорта голос из динамиков неустанно предупреждает: «Дети, будьте внимательны!», «Взрослые, следите за безопасностью своих детей на дорогах!».
Мы заглянули во 2 «А» класс лицея №68. Ребята слушали урок тетушки Совы – героини информационно-образовательного портала «Город дорог», который создан для лучшего усвоения правил дорожного движения.
- У каждого в классе есть нетбук, поэтому мы можем зайти на портал и, например, пройти тесты, сыграть в игру, - рассказывает классный руководитель Татьяна Кириллова.
Разнообразие средств для лучшего усвоения ПДД впечатляет. Старшеклассники на школьном радио ежедневно ведут рубрику «Безопасность» (выпуски идут на большой перемене).
Проводятся конкурсы рисунков, агитбригад и олимпиады. В каждом дневнике вклеена схема безопасного маршрута от дома к лицею. В ней отмечены ближайшие дома, пешеходные переходы, знаки «Дети», светофоры и «дорожные ловушки».
- Один раз я сам стал свидетелем аварии. Мальчик на самокате и его мама переходили через дорогу. Машина наехала прямо на него. А вот если бы он вез его рядом, то этого бы не случилось, - объясняет Кирилл.
- Для старшеклассников проводятся линейки. Мы говорим с ними о профилактике на директорских часах. Как правило, в начале сентября и перед каникулами. Проводятся конкурсы рисунков. На днях мы отвезли работу третьеклассницы Любы Дмитриевой на городской конкурс памяток и буклетов «Правила дорожные знать каждому положено». Она изобразила детей, которые цепляются за транспорт и катаются по городу, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе лицея №68 Гульнара Нафикова.
Вечная тема
- Акция «Безопасный путь» носит временный характер, а профилактическая работа ведется круглый год. Начинается она в августе, на этапе приемки школ. Обязательный пункт – наличие «паспорта безопасности». За его заполнение назначается ответственный человек, - рассказала специалист Управления образования администрации города Лейсан Саяхова.
Педагогами разработана и внедрена специальная учебная программа, одобренная руководством ГИБДД РБ. В старших классах основы безопасности на дорогах изучаются в рамках предмета ОБЖ. А вот «пятиминутки безопасности проходят ежедневно у ребят всех возрастов.
Кроме того, частые гости тематических линеек и классных часов – сотрудники Центра общественной безопасности. К их приходу школьники готовят тематические конкурсы, разыгрывают КВН и так далее.
- Эту тему нужно подавать так, чтоб она всегда оставалась для ребят интересной. Один из методов – интегрированные уроки, когда о дорожных правилах говорится в контексте физики или химии. У каждой школы в этом плане есть свои наработки. Поделиться ими учителя могут на ежеквартальных семинарах. Кстати, очередная такая встреча состоялась в Орджоникидзевском районе, - продолжает Саяхова.
Губительное равнодушие
Но это все касается детей. А что о взрослых? Тех, кто не соблюдает правил дорожного движения, игнорирует знаки.
Ведь согласно статистике в большинстве случаев в наезде на детей виноваты водители! 1 февраля сбили 10-летнего мальчика на улице Ферина, 4 февраля - 7-летнюю девочку на Жукова. Оба ребенка переходили дорогу в установленном месте. К счастью, серьезных травм в результате ДТП они не получили – их отпустили домой после оказания медицинской помощи.
В декабре возле лицея №160 на улице Амантая установили знак «Пешеходный переход» и ограничители скорости на проезжей части. Вроде бы родители могут наконец вздохнуть спокойно – они сделали все, что могли - добились безопасных подходов к школе. Но вчера только наблюдала там картину: двое ребят спешат на уроки, хотят перейти дорогу. Но на проезжую часть ступить опасаются, ждут, когда остановятся автомобили. А водители и не думают тормозить, хоть и знак установлен, но ведь они тоже спешат на работу!
Дело не только дорожного движения касается, к сожалению, так почти во всем. В наше непростое время мы стремительно теряем сострадание. Обидеть, проигнорировать чужую боль, отвернуться, чтобы было спокойнее самому, «не связываться» во избежание дальнейших проблем - вот кредо многих современных людей. Конечно, из проходивших мимо взрослых никто не остановился, чтобы помочь детям перейти дорогу. А водители притормозили только минут через пятнадцать.
Альбина Зубарева, Мария Апкаримова, Иван Бегма.