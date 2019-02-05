Древняя Уфа открывает окно

Город, существовавший с IV по XIV век, в эпоху столкновения лесных и степных народов, имевший торговые связи со Средней Азией и Кавказом, Византией и Прибалтикой, вобравший в себя традиции разных культур и находившийся в центре формирования башкирского этноса - все это про городище «Уфа-II». Врио главы Башкортостана Радий Хабиров утвердил концепцию создания на его территории археологического парка.
Неужели пустырь за забором, много лет встречавший уфимцев и гостей города на въезде в столицу, наконец превратится в парковую зону? Об этом нам согласились рассказать самые заинтересованные лица (хотя на самом деле так, думаю, можно назвать всех уфимцев) - сотрудники Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа».
- Основная идея археологического парка - благоустройство и музеефикация части территории памятника археологии федерального значения «Городище Уфа-II» примерной площадью в полтора гектара, - сообщила нам директор музея Гаухар Батталова. - На этой площади будет создано археологическое окно, подобное тем, которые функционируют на Ивановской площади Московского Кремля. Там взорам посетителей предстают фундаменты и цокольные части двух церквей и трапезной Чудова монастыря (1680-1686 гг.) с надгробиями монастырского некрополя.
У нас же под окном размером 5 на 5 метров будут представлены дома, в которых обитали жители «Уфы-II», а в них - различные мастерские, которые существовали в то время, например, ювелирная, мастерская посуды из глины (сосуды, сделанные на гончарном круге, появились здесь далеко не сразу). Находки фрагментов золотой проволоки, а также готовых изделий (к примеру, пряжки для ремня) доказывают: в городе были ювелиры. А большое количество керамических материалов - отличительная черта данного городища. Конечно, все ремесла в одном окне не уместишь: отдельные группы людей занимались охотой, рыболовством, бронзолитейным, косторезным делом, ткачеством (найдены пряслица, иглы, проколки).
Дома древних жителей Уфы были размером примерно 4,5 на 10 или 5 на 12 метров. Как правило, к ним примыкали деревянные мостовые - улицы древнего города.
- Наверное, в них жило по несколько семей?
- Пока что установить это трудно. Мостовые, как и дома, естественно, придется реконструировать: деревянные артефакты после извлечения из земли живут недолго - мы едва успеваем сделать необходимые обследования. Внутри домов найдены различные хозяйственные комплексы: очаги, хозяйственные ямы, следы от перегородок, переделок, сохранившиеся лишь в виде столбовых ямок: если столб вкапывался в землю, от него всегда остается след, иногда даже древесная труха присутствует. По всему городищу таких ямок - бесчисленное множество, их диаметр варьирует от 2-3 до 30 см и больше: можно определить, где располагались главные опоры жилища, а где конструкции поменьше. За основу реконструируемой композиции мы взяли определенный раскопанный участок, где как раз и представлено пересечение замощенных досками улиц и примыкавших к ним домов.
Параллельно с реконструкцией исторической планировки городища мы планируем воссоздать зону раскопок с манекеном археолога, который как раз и «занимается» выкапыванием одного из жилищ: это тоже очень интересный процесс. Сверху окно покроют толстым стеклом, по которому можно будет ходить и все рассматривать.
- На данном этапе в словосочетании «археологический парк» главное слово для меня - парк, - продолжает Гаухар Баталова. - Наша цель - благоустройство всей территории (пока что мы рассматриваем только 570-й квартал, включающий четную сторону улицы Пушкина: благоустройство нечетной стороны предполагает большое расселение). Здесь будут проложены дорожки, построены площадки: детская и универсальная - площадка-трансформер, подходящая для проведения различных городских и республиканских мероприятий. Это место должно стать точкой притяжения горожан.
Территория городища неровная, но молодой архитектор-победитель конкурса Амир Каюмов (он работает в ПИ «Башкиргражданпроект») предлагает использовать его: все имеющиеся перепады высот как раз и будут напоминать культурные слои, которые раскапывают археологи.
- А когда же мы увидим музей со всеми найденными артефактами? За время раскопок на 2 900 квадратных метров площади городища получена огромная археологическая коллекция…
- На дофондовом хранении - около 50 тысяч. Вообще артефакты не являются собственностью какого-либо музея или республики: они принадлежат государству. Мы ввели в Музейный фонд РФ более 7 тысяч артефактов и каждый год пополняем его еще примерно на тысячу.
Свое видение дальнейшего развития и музеефикации территории и артефактов у нас есть, но мы его пока озвучивать не будем. Самое главное - начать. А пока что с 2012 года регулярно проводим выставки. Недавно выпустили и первую научно-популярную книгу «Городище Уфа-II: 100 интересных артефактов».
- Когда же начнется сооружение парка?
- Сейчас мы вместе с архитекторами готовим документы, чтобы войти в республиканскую адресную инвестиционную программу. Мы надеемся в этом году провести конкурс на проектно-сметную документацию. Для этого понадобится около 15 миллионов рублей.
- А раскопки продолжатся?
- Все на сегодня раскопать невозможно, - говорит заместитель директора музея Фаяз Арсланов. - Например, есть свидетельства, что в районе магазина «Волна» на улице Заки Валиди тоже существует богатый культурный слой, но как до него теперь добраться?
К тому же раскопки - это тоже уничтожение следов тех, кто жил до нас. Поэтому на симпозиуме «Древние и средневековые сообщества Евразии: перекресток культур», посвященном 85-летию со дня рождения выдающегося археолога Нияза Габдулхаковича Мажитова, было принято решение раскопки остановить. И в дальнейшем проводить только экспертные работы.
- Экспертные работы имеют конкретную цель: например, установить особенности процесса конструирования оборонительных сооружений изучаемой эпохи и местности, заодно с чем можно выяснить, какой метрической системой пользовалось население, - пояснил заведующий отделом археологии Марсель Шамсутдинов. - Или выяснить конкретную датировку сооружения оборонительного вала и рва: когда их начали возводить, когда все это активно использовалось и когда перестало быть нужным. При желании это можно определить с точностью до десятилетий. Но для этого в изысканиях должны участвовать специалисты разных профилей и направлений: не только археологи, но и почвоведы, и архитекторы, и те, кто занимается определением состава металлов и много других специалистов… Таких работ у нас еще не проводилось.
Екатерина КЛИМОВИЧ.