Мусоропровод: за или против?

В свете нововведений горожане постепенно должны привыкать к раздельному сбору отходов. Однако пока положение затрудняют мусоропроводы, куда жильцы многоквартирных домов выбрасывают все подряд и без разбора.
Противоречивая ситуация возникла у жильцов второго подъезда по Комсомольской, 31: многие выступают за то, чтобы выносить мусор на улицу в контейнеры, но только никак не могут договориться с теми, кто не хочет лишаться комфорта.
- Во дворе стоят две емкости, и они, порой, не заполняются, потому что большинство пользуется мусоропроводом, из-за которого у нас появилось немало проблем, - рассказывает жительница дома Эльвина Камалова. – Подъезд быстро загрязняется, страдаем от неприятного запаха, летом «поселяются» тараканы, а изношенные крышки создают шум и не дают покоя. Если же люки переполнены, кто-то может оставить мешки прямо на лестничной площадке. Поэтому мы просили ЖЭУ «законсервировать» мусоропровод, однако, результата пока нет.
Если раньше такое удобство в подъезде считалось своего рода деталью элитности жилья, то теперь многие поняли, что идея была не совсем удачной. Поэтому зачастую в уфимских новостройках мусоропроводы заваривают, прежде чем сдать дом в эксплуатацию. Да и жители старых многоэтажек ради чистоты в подъезде стали от них отказываться.
- Если же не получается изолировать мусоропровод, то тогда нужно исполнять требования СанПиНа, потому что чисткой никто не занимается, - сетует Эльвина. - Понимаю, что все упирается в деньги, но некоторые соседи за чистоту готовы платить. Однако дешевле было бы все же заварить эти «окна».
В УЖХ Советского района сообщили, что такую инициативу жильцов только приветствуют.
- Для этого нужно провести общее собрание собственников МКЖ – набрать минимум 2/3 голосов и предоставить протокол в районное УЖХ. И тогда нам остается заварить мусоропровод, снять плату за обслуживание и организовать контейнерную площадку, - объясняет заместитель директора по технической эксплуатации инженерного оборудования жилищного фонда УЖХ Советского района Фагим Салимьянов. - Конечно, есть случаи, когда некоторые не хотят поддержать эту идею, так как не желают выносить мусор на улицу: удобно же - переступил порог квартиры и выбросил. А если есть решение большинства, значит, вопрос закрыт. Поэтому звонка и похода в жилищный участок недостаточно, нужно обратиться в управляющую компанию.
- А как решить проблему некачественного содержания мусоропровода?
- Есть дезинфекция, а есть промывка по мере надобности. Нужно понимать, мусоропровод предназначен для твердо-бытовых отходов. А жители выливают туда и жидкую пищу (чего они по инструкции не должны делать), что и способствует частому загрязнению. Если необходима промывка канала, нужно предоставить протокол собрания, где будет согласована финансовая сторона. Например, стоимость услуги для одного подъезда составит около восьми тысяч рублей. Жильцы оплачивают ее по статье «Содержание». Но мы должны включить это в перечень, который утверждается потребителями на год: они указывают, какие дополнительные работы хотели бы провести в доме, например, наряду с ремонтом лестничной клетки, крыши.
Однако желание большинства не всегда может стать преимуществом. Ведь для маломобильных граждан благо цивилизации в подъезде – возможно единственный способ беспрепятственно избавиться от отходов. В этом случае остается мирно решить вопрос обслуживания мусороприемника, чтобы избежать связанных с ним неприятностей.
Индира МАГДАНОВА.