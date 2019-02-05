Ждем новые школы и детсады

В администрации Уфы педагоги подвели итоги работы за минувший год и обсудили задачи на 2019-й. А их немало – рейтингование школ, переход на односменку и «пятидневку», поддержка одаренных детей, безопасность учеников как онлайн, так и оффлайн.
- Основная цель системы образования – доступность, качество и эффективность, - отметила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. - В прошедшем году проведена большая работа по реконструкции и строительству школ. Завершено масштабное обновление лицея №1 и возведение второй очереди школы в Нагаево на 1725 мест. В этом году войдут в строй еще два учебных заведения и детсад: планируем открыть в сентябре 44-ю школу в Советском районе, а также школу в микрорайоне Яркий, дошкольные учреждения в Инорсе и Максимовке. Город получит еще 2300 ученических мест и 540 - для малышей. Уверена, что создание комфортных условий для обучающихся и учителей самым позитивным образом повлияют и на качество образования. Наши дети должны понимать, что они живут в миллионном городе, столице региона. И если будут комфортно ощущать себя в стенах школ, обязательно свяжут свою жизнь именно с Уфой.
Первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин позитивно оценил тесное и плодотворное сотрудничество ведомства с администрацией Уфы, Управлением образования столицы.
- Совсем недавно прошел Первый форум школьного образования «Взлетай!». Прорывные направления, векторы развития мы ставили не перед административными работниками, а обсуждали в свободном диалоге с директорами школ, которые непосредственно работают с детьми, родителями и учителями.
Врио главы республики поставил задачу перейти на «пятидневку». У вас, наверное, сейчас в головах сидит: как мы это будем делать, как переходить? Призываю всех не будоражить родительскую общественность, детей. Сядем рабочей группой, выработаем единую методику и единое направление. В любом случае – окончательное решение за школой. Также есть проект «Взлетай!», рейтингование школ. В течение этого месяца мы выработаем единую позицию, представим вам критерии и по этим направлениям.
Начальник Управления образования Уфы Елена Хаффазова заявила, что общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 13 млрд 72 млн рублей. В 128 школах обучаются 118 тысяч ребят, а детсады посещают 66,5 тысячи малышей.
Профильное обучение
Сегодня более 8 000 уфимских школьников учатся в профильных классах. Но кроме этого еще успешно работает корпоративная модель «школа-вуз-предприятие». Так, технические классы открыты в Инженерном лицее №83, в лицеях №№153 и 60, Физико-математическом лицее № 93. А 20 общеобразовательных учреждений города являются ассоциированными школами Союза машиностроителей России (читайте об этом на странице 20). В 2018 году на базе лицея № 62 открыты «Роснефть-классы» физико-химического профиля. И как итог - ежегодно в столице на факультеты технических специальностей поступают около половины выпускников.
В пяти школах открыты медицинские классы. В прошлом году почти две трети выпускников выбрали профессию врача.
- В настоящее время ведется обновление формы существующей совместной деятельности с БГМУ. Разрабатывается пакет документов для реализации образовательного проекта «Медицинский класс в уфимской школе». А с сентября 2018 года начали открывать педагогические классы, - отметила Елена Робертовна.
Цифровизация
Все детские сады, школы и организации дополнительного образования подключены к Интернету. Средняя скорость подключения составляет 96 Мбит/с. Используется единая очередь в детсады, проводится электронное комплектование школ, электронный журнал стал привычным как для учителей, так и родителей.
К порталу «Электронное образование Уфы» имеют доступ все общеобразовательные организации. На его базе проводятся обучающие курсы, совещания в режиме видеоконференций и вебинаров.
Активно развивается дополнительное образование технической направленности. Более 250 школьников участвуют в проекте «IT ШКОЛА Samsung». Победителем республиканского форума «Электронная школа» в течение 5 лет стала 21 образовательная организация Уфы.
Новые места
- Актуальным остается вопрос о переводе школ на односменный режим обучения. Доля учащихся в одну смену от общего количества школьников составила 83 %. Несмотря на ежегодный рост количества детей, нам удается достигать планируемых результатов по этому показателю, - пояснила Елена Хаффазова.
В 12 школах дополнительно оборудовали тысячу ученических мест, а в детсадах – 100 мест для малышей до трех лет. Помимо этого, ведется планомерная работа по ремонту школ и дошкольных учреждений. В 2018-м за счет городской казны обновление состоялось в 38 организациях, за счет республиканского бюджета – в 23 школах и детсадах. Также оборудовали безбарьерную среду для учащихся с особенностями здоровья.
И.о. начальника отдела образования Советского района Уфы Людмила Исхакова рассказала, как решается проблема яслей.
- За минувший год обустроили четыре группы (80 мест) для детей раннего возраста – в детсадах №№225, 237, 281. На это выделили 12 млн 765 тысяч рублей. Провели капитальный ремонт в помещениях, где ранее были спортивные залы и кабинеты.
Но стоит отметить, что в последний раз детский сад в районе построен в 1990 году, 85% учреждений введены в эксплуатацию в 60-70-е годы. Они технически и морально устарели. Детсады в микрорайонах Новиковка, Зеленая роща, Центральный рынок, Айская особенно перегружены. И в связи с этим отрадно, что начато строительство нового здания детского сада №127 на 240 мест. Он был закрыт в связи с аварийным состоянием еще в 2013 году.
Начальник Управления по гуманитарным вопросам и образованию Калининского района Лариса Бочкарева сообщила о том, как идет перевод школ на односменный режим. В гимназиях №№105 и 111, башкирской гимназии №122, Центре образования №53, школе №118 создано 725 новых ученических мест.
- Это позволило нам увеличить процент обучающихся в первую смену с 82 до 85%. В рамках реализации данной программы в школах не только провели капитальный ремонт помещений, но и приобрели мебель, оргтехнику. Всего дополнительно отремонтирован и введен 31 кабинет, - резюмировала Лариса Викторовна.
Все представители районных отделов образования столицы в своих выступлениях коснулись острых вопросов, которых накопилось немало и муниципалитету предстоит их решать.
Альфия Ибрагимова.