Сначала помощь, потом - полис

«На третий день новогодних празднеств у моего брата возникли сильные боли под ложечкой, рвота с желчью, температура повысилась до 38,5. Вызвали «скорую», и она доставила брата в больницу, определив его состояние как «острый живот»… однако в больнице его принимать отказались: мой родственник из соседнего региона и полис ОМС взять с собой не догадался. «Мы можем оказать вам помощь только платно», - сказали нам медики, хотя боли в животе усиливались… Мы уже готовы были заплатить, но какая-то добрая женщина, пришедшая навестить своего родственника, подсказала выход: я помчалась на такси в одно из медицинских организаций, и там после предъявления паспорта и СНИЛС нам выдали временный полис ОМС. После чего брата все-таки госпитализировали, и у брата обнаружился острый панкреатит».
Такую историю поведала сотрудникам редакции уфимка Ксения С. Но вообще-то историй об отказах в бесплатной медицинской помощи в другом регионе - и даже в нашем, если полис куда-то задевался - немало.
Так на какую помощь от медиков имеет право «бесполисный» гражданин?
- Экстренная помощь - то есть когда человек находится в состоянии, угрожающем жизни – оказывается всем и бесплатно, и госпитализация входит в набор этих обязательных услуг, - заверили «УВ» в одной из организаций, выдающих полисы ОМС в РБ - филиале АО «Макс-М» в Уфе. - Что же касается временного полиса, после его оформления полис гражданина в регионе его постоянного проживания аннулируется, а он через 30 дней получает новый полис. Но, вернувшись в свой регион, гражданин может прийти в организацию, где был застрахован раньше, там ему на этот новый полис ставят печать - и он может обслуживаться по месту жительства, как и раньше. Если же гражданин не в состоянии сам оформить себе временный полис, и никаких родственников и друзей рядом не оказалось, его доверенным лицом может стать и врач. А не требовать «деньги на бочку». Кстати, на оказание помощи людям без полиса (лицам без определенного места жительства, например) больницам выделяют специальные квоты.
- Экстренная и неотложная помощь оказывается человеку в течение трех дней, а за это время решается любой вопрос по поводу полиса, - добавили в другой страховой организации - уфимском филиале ООО «СМК РЕСО-Мед». - Вы должны обратиться в территориальный фонд по месту страхового случая (телефон ТФОМС РБ - 273-39-00). Гражданин называет ФИО, прописку, регион проживания, страховую компанию, и ему дают телефон страховой медорганизации, где он получал полис. Даже если он утерян - он все равно есть в базе данных организации, и гражданин может в любой момент его восстановить. А значит, помощь будет оплачена.
С точки зрения закона экстренной считается помощь, оказываемая при обострении хронических заболеваний, резком ухудшении самочувствия человека, травмах, отравлениях и тому подобных вещах (согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 32 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). В таких случаях медицинская помощь оказывается нуждающемуся в ней абсолютно бесплатно и безотлагательно, и отказ от нее со стороны медработников недопустим. При этом пациент полис ОМС может не предъявлять (пункт 2 статьи 11 ФЗ № 323 и подпункт 1 пункта 2 статьи 16 ФЗ № 326 об обязательно медицинском страховании в РФ от 29.11.2010).
Есть в законе и еще одно понятие - неотложная помощь: она нужна при острых болезненных состояниях или обострения хронических заболеваний, травмах и прочем ухудшении здоровья, но когда речь не идет о явной угрозе для жизни. В таких случаях гражданин рассматривается медперсоналом исключительно как лицо застрахованное - или не застрахованное, и тогда ему будет отказано в неотложной медицинской помощи. Тогда пациент должен предъявить полис.
Однако как должны поступать медики, если полис есть, но не при себе, или пациент просто не может его найти ввиду своего состояния?
Если пациенту, нуждающемуся в неотложной помощи, грозит ухудшение текущего состояния в самое ближайшее время, и ему требуется срочная госпитализация, помощь должна оказываться в экстренном порядке. Если такой угрозы нет, его можно не госпитализировать - но врач «скорой» обязан уведомить о состоянии больного его участкового терапевта.
Если полис ОМС утрачен (уничтожен, утерян) или же состояние этого полиса (степень повреждения) не позволяет идентифицировать застрахованного - или же документ вовсе отсутствует у лица, которое, скажем, решило сменить страховщика - все это не отменяет права гражданина на получение бесплатной медицинской помощи. Бригада «скорой» должна тогда действовать как в экстренном случае. А уже после госпитализации или оказания услуг по месту вызова обращается в территориальный фонд ОМС с ходатайством об идентификации застрахованного лица - даже если паспорта тоже не обнаружилось, и данные записываются со слов гражданина). А уже после госпитализации или оказания услуг по месту вызова врачи обращаются в территориальный фонд ОМС с ходатайством о проведении мероприятий, идентифицирующих застрахованного. Территориальная организация ФОМС обязана отреагировать в течение 5 дней.
Гражданам, не зарегистрированным и не идентифицированным в системе ОМС, помощь оказывается за счет региональных средств (согласно пункту 10 Письма Минздрава России от 23.12.2016 за N 11-7/10/2-8304). Так что не думайте, что без полиса вам никто не поможет – обязательно вызывайте «скорую», если обострилось заболевание, получена травма или случилось отравление. Недопустимым считается и отказ в специализированной медпомощи новорожденным еще до оформления на них полисов ОМС: они обслуживаются по полису своей матери или иного законного представителя.
Екатерина КЛИМОВИЧ.