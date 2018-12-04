Нужны ли газеты? Нужны!

- Здравствуйте, а у вас можно приобрести вчерашние «Уфимские ведомости»? – спрашиваю в киоске «Уфа-печать» на проспекте Октября.
- Да закончились уже, - участливо говорит киоскерша. – Нам их всего-то три экземпляра привозят.
- Что же вы больше не заказываете?
- А зачем? Закажем больше, а вдруг потом останется? Да и прибыли нам с этих газет, считай, никакой, - отвечает собеседница. – Мне проще батареек продать несколько десятков за день, да раскраски с кроссвордами...
Я прекрасно помню время, когда в стране произошел бум печатной розницы. Тогда в самом начале 90-х достаточно было прийти в редакцию взять на реализацию стопку газетно-журнальной продукции, накладную и пойти торговать по свободной цене.
Очень многим в те годы профессия продавца газет или журналов помогла пережить безработицу, задержку зарплат, социальную невнятность общества. Тем более, в те годы печатное слово улетало как пряники, настолько его все ждали.
Сегодня уличных торговцев печатной продукцией уже стало много меньше, да и читатель-то, избалованный Интернетом, привык к бесплатной доступности любой информации. А как же целая армия наших читателей, привыкших черпать новости о жизни родного города исключительно из газет? В 1992 году на основе сети Уфимского городского агентства «Союзпечать» был создан МУП «Уфа-печать», управлявший почти 200 киосками. В настоящее время сеть сократилась до 128, из которых печатной продукцией торгует около 90, остальные перепрофилированы под продажу овощей-фруктов или шаурмы.
Говорят, что печатная периодика отжила свой век, но это не так, и опыт других городов показывает, что запрос на нее у читателя существует. К примеру, в Липецке смогли создать сеть розничного распространения печатной продукции, накрывающую не только сам город, но и всю область.
- Сегодня Липецкая область занимает второе место по количеству киосков прессы в пересчете на 1 000 жителей, - рассказывает генеральный директор липецкой компании «Роспечать» Валентина Полуказакова. - Достижение таких показателей стало возможным благодаря активной поддержке со стороны администрации нашей области. Началось все с приватизации местного отделения бывшего советского монополиста «Союзпечать». В 1995 году все наши киоски приняли единый стиль.
Арендная ставка для киосков прессы в Липецке льготная - 12 руб. за один кв. м. А договоры на аренду продляют на десять лет.
Благодаря столь благоприятным условиям работы только за прошлый год предприятие выплатило 91 млн руб. налогов государству. Средняя заплата киоскера - 18 тыс. руб. Подобная же ситуация сложилась и в Воронеже.
А этой осенью разгорелись газетные баталии в Санкт-Петербурге. Власти уже разработали кейс предложений, которые дадут отрасли воздуха. Обещают, что не только возьмут под крыло все 800 петербургских павильонов и киосков с прессой, но и разберутся с хулиганами, которые под прикрытием газет торгуют носками и овощами. В Екатеринбурге новая схема размещения нестационарных торговых объектов предполагала ликвидацию в одном из крупнейших районов города 21 из 39 киосков «Роспечати», но вмешательство журналистов позволило их отстоять.
Уфа же в этом списке находится далеко не на лучших позициях. В настоящее время действует приказ Минкомсвязи, который рекомендует довести количество киосков до норматива 1 киоск на 2000 жителей, увеличить их площадь до 18 квадратных метров, а ставку арендной платы снизить до 30 рублей за квадратный метр.
К тому же, в Европе и в Америке давно уже явлена обратная тенденция – читатель возвращается к шуршанию газетных страниц. Об этом говорит и статистика. Так, по количеству точек продаж прессы на 100 тысяч жителей Россия сильно отстает от других стран. У нас на 100 тысяч жителей приходится 33 точки продажи прессы. В США - 62,5. В Англии - 90. В Германии - 145. Правда, для этого там создаются и особые условия. В этих странах покупатель, заходя в газетный павильон, может спокойно посидеть за столиком с чашечкой кофе, перелистывая местную периодику. Понятно, что европейский мейнстрим когда-нибудь дойдет и до нас, но вот будем ли мы к нему готовы?
Владимир ГЛИНСКИЙ.