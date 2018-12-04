Нужны ли газеты? Нужны!

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам ...