Горожане обсудили бюджет

Вчера в ГДК состоялись публичные слушания проекта бюджета города на ближайшие три года. Уфимцы могли ознакомиться с его цифрами заранее: вся информация была размещена на доступных информационных площадках. Поэтому все 23 заявки от горожан на участие в прениях наглядно указывали на те болевые точки, которые стоит учесть при корректировке городского бюджета.
Заместитель главы городской администрации, начальник столичного Финансового управления Гульнара Валиева вкратце перечислила основные показатели бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов:
- Представленный вам проект решения был сформирован в условиях жестких бюджетных ограничений и серьезной расходной нагрузке. Тем не менее он способен в полном объеме обеспечивать решение задач, стоящих сегодня перед городом. К основным плюсам предлагаемого проекта я могла бы отнести его сбалансированность – объем доходов и расходов ожидается в размере 24,8 млрд рублей. Также стоит отметить его социальную ориентированность и нацеленность на дальнейшее развитие нашего города.
На участие в прениях выделялось по две минуты, но горожане успевали вложить в них свои чаяния и проблемы.
- Я – молодая мама, мой сын недавно пошел в детский садик и прекрасно вписался в его реалии. Но я хотела бы обратить ваше внимание на проблему дефицита яслей, потому что многие молодые мамы не готовы уходить в трехгодичный отпуск по уходу за ребенком, - заметила Диана Хамидуллина. – А появление яслей помогло бы им не только не терять свою карьеру, но и стимулировало к рождению, как минимум, еще одного ребенка.
А вот Милиушу Галимзянову из поселка Романовка Демского района беспокоит совсем иная болевая точка – в населенном пункте до сих пор нет водопровода. Она даже продемонстрировала пластиковую бутылку, заполненную мутной жидкостью:
- Вот такая у нас вода. Мне для того чтобы выкупать ребенка, приходится возить ее с водоразборной колонки. Проект строительства водопровода был, но на него было выделено недостаточно денег, и в данный момент объект «заморожен».
Очень кратким было выступление еще одного демчанина Станислава Кузнецова, который попросил предусмотреть в связи с вводом в строй двух новых микрорайонов расширение улицы Дагестанской и строительство новой транспортной развязки по улице Центральной.
Мы привыкли воспринимать столичный бюджет сквозь призму цифр, доходных и расходных статей, зачастую забывая, что за ними стоит повседневная жизнь обычных наших горожан. Но именно его публичное обсуждение погружает нас в конкретную проблематику, с которой придется столкнуться бюджету в ближайшие годы.
Владимир ГЛИНСКИЙ.