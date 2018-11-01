«Наша работа - спасать людей»

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США расширили санкции против России по Украине и Крыму Власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций.

Галкин прокомментировал отмену выступления Пугачевой из-за болезни Пугачева в четверг сообщила, что не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина, который состоится 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский", из-за плохого самочувствия.