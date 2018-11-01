Купон нам по зубам

Несмотря на то, что лечение зубов часто бьет по карману, сохранение их здоровья в приоритете у каждого. В борьбе за белоснежную улыбку мы сталкиваемся с различными предложениями, среди которых немало акционных. Влияет ли скидка на качество работы? Наш корреспондент провел свое расследование на эту тему.
Если вы хотите узнать полную стоимость пломбы на ваш зуб - лучше вопрос задавать сидя в кресле на приеме у стоматолога. Администратор в регистратуре зачастую может называть только стоимость самого пломбировочного материала, причем того, что первым находится в списке, а это обычно самая дешевая и маленькая пломба. А то, что мы называем просто пломбой - не только материал, а большой комплекс процедур, который может быть занесен в прайс отдельными строками. В итоге, если у регистратуры вы рассчитывали на 1000 рублей, то на приеме может оказаться, что вам не назвали цену за рентген, анестезию, снятие старой пломбы, медикаментозную обработку и еще целый список стоматологических услуг. Самый хороший вариант, если в клинике действует прайс-лист по типу «все включено».
Изучив предложения государственных, частных поликлиник, можно заметить, что цены особо не различаются. Но существует хитрый маркетинговый ход - выложить предложение на сайт.
Первой в поле зрения попала стоматологическая клиника «ДентаФ» (ул. Загира Исмагилова), которая предлагает избавиться от кариеса за 630 рублей вместо 2200, при условии предъявления купона с сайта «Биглион».
- Будет ли отличаться пломба по акции от обычной? - поинтересовались мы, позвонив туда.
- Нет. При предъявлении купона вам поставят гелевую-световую пломбу со стандартной полугодовой гарантией, - любезно ответил приветливый женский голос в трубке. И добавил, - анестезия, лечебная прокладка, снимок и лечение каналов — оплачиваются дополнительно.
Затем на этом же сайте ознакомились с акцией клиники «Эстедент» (ул. Комсомольская). Она обещает вылечить за 660 рублей, вместо 2200. Мы позвонили и узнали, что условия «по купону» отличаются от обычных:
- Вам поставят пломбу марки «Вида Дент», которая также является гелевой-световой, но прослужит меньше, - любезно ответили на том конце провода, - кроме того, на простые пломбы действует гарантия полгода, а на акционные ее в принципе нет, и поэтому если клиент обратится с проблемой позже чем через неделю, мы ничем помочь не сможем.
Получив разъяснения, мы решили поинтересоваться прейскурантом в государственных клиниках. Первая стоматологическая поликлиника (улица Машиностроителей) предлагает вылечить кариес с помощью гелевой - светоотверждаемой пломбы стоимостью от 1100 рублей, а четвертая (50 лет СССР) от 1000. Нижний порог для этой разновидности в Республиканской стоматологической поликлинике (улица Заводская) составляет 1200 рублей, а в Клинической стоматологической поликлинике БГМУ — 1142. Минимальная стоимость в пятой стоматологии (улица Юрия Гагарина) 1350 рублей.
Получается, что в государственных клиниках мы переплачиваем, поскольку больше тысячи отдаем только за пломбу. Не экономим ли мы на своем здоровье, оплачивая лечение по купону? Ситуацию прокомментировала главный внештатный стоматолог Минздрава РБ Римма Ганиева.
- Разновидностей гелевых пломб сегодня около 300. Если по купону в частной клинике ее предлагают поставить за 500 рублей, то это не значит, что она плохая. Цена за материал приемлемая. Но надо понимать, что с вас, скорее всего, возьмут еще за работу. Мнение, что в государственных поликлиниках в наличии есть не все материалы или используются самые дешевые, - ошибочное. У нас есть весь спектр. Перед лечением врач обязан разъяснить, какой именно материал он будет использовать. Гелевые пломбы сегодня устанавливают бесплатно, в рамках государственных гарантий.
Юлия ГОЛОВИНА.
yuliya.golovina92@mail.ru