Купон нам по зубам

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Российский сенатор вцепился в бороду украинскому эксперту в прямом эфире Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич устроил потасовку с украинским экспертом Александром Охрименко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Фрагмент доступен ...

Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет Украина с 1 ноября закрывает воздушное пространство над Черным морем для испытания ракет под Херсоном, заявил спикер командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.