О необходимости введения в строй еще одной поликлиники в Ленинском районе говорилось неоднократно, в том числе на республиканском уровне. Лед тронулся в феврале. По информации проектировщиков, будущая поликлиника рассчитана на прием 900 человек в день. Также было озвучено, что в ней разместят детское и взрослое отделения, женскую консультацию. Желая узнать, как обстоят дела сейчас, мы отправились на место.Доехав до остановки «Михайловский поворот», редакционный автомобиль свернул на улицу Летчиков. Как нам рассказали в администрации Ленинского района, строительство начнется именно здесь, у сто двадцать восьмой школы. Взгляду отрылся заросший травой пустырь. Быть может, я ошибся адресом? Ситуацию прояснил главный инженер МУП «АПБ» столицы Ильшат Гумеров:- Проект планировки и межевания данного квартала сейчас проходит общественные обсуждения в администрации города. Информация на эту тему есть на стенде, который мы поставили в школе № 128.То есть само строительство еще не началось. «Недели две назад здесь работали геодезисты, производили замеры», - подтверждают педагоги.Общественные слушания в столичной мэрии начались еще в сентябре. Пожелания граждан, касающиеся планировки участка, принимались в письменном виде. Судя по всему, озвученный зимой проект претерпел изменения: тогда говорилось о площади в 0,42 гектара, на стенде же отражена другая цифра: 1,23 га.По замыслу строителей, поликлиника станет частью инфраструктуры нового жилого квартала рассчитанного на 3500 человек. Но это – планы на ближайшие годы, а медучреждение нужно уже сегодня. Начала строительства ждут как местные жители, так и медицинские работники. Вот что нам рассказала начальник отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медучреждениями администрации Ленинского района Лилия Белова.- Сейчас проект типовой поликлиники передан в Управление капитального строительства РБ. Будут проведены тендерные процедуры, в результате которых определится застройщик.Как и полагается, поликлинику прикрепят к городской больнице № 9. С ее включением в работу районная система здравоохранения претерпит значительные изменения. Так, в зону ответственности нового медучреждения перейдут жилые дома, построенные вблизи затонской объездной дороги. Что снимет часть нагрузки с девятой и шестой (детской) поликлиник.- Персонал будущего медцентра сформируется и из наших специалистов в том числе. Это - педиатры, терапевты и другие врачи – ведь учреждение будет полнопрофильным, - объяснила нам заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 6 Ольга Царькова.Иван БЕГМА.