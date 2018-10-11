Стартапы получают фору

Знаете ли вы, что биологические микрочипы, производимые нижегородским НПП «Биочип», имеют очень высокую точность онкодиагностики - до 93%? А что системы безопасности ЗАО «Аргус-Спектр» (Санкт-Петербург) охраняют более 100 тысяч объектов в России, а также замок королевы Елизаветы, Биг Бен, Кембриджский университет? Среди клиентов уфимского НПП «Керн», выпускающего инновационное электрогидравлическое оборудование для испытания пластов, - «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Все это - идеи и стартапы, поддержанные в свое время грантами Фонда содействия инновациям.Как получить госфинансирование на исследования и разработки, как сделать так, чтобы успешных стартапов, а главное - отечественных технологических прорывов стало больше? Новые шаги к этому обсуждались на форуме «Национальная технологическая инициатива - 2035: взгляд в будущее» в Академии наук РБ.Ступеньки к изменению мираО грантовых программах московского Фонда содействия инновациям, которыми уже много лет пользуются и инноваторы из Башкортостана, рассказал их куратор Яков Мезин:- Наш фонд поддерживает инновационные проекты на самых разных этапах: от стадии, когда есть только идея и проводились некоторые исследования, и до кооперации с крупными и средними предприятиями. Ежегодный бюджет - около 6 млрд рублей, на данный момент при его помощи в стране создано более 6,5 тысяч стартапов.Первая «ступенька» к инновационному производству - грант «УМНИК» - молодым исследователям (физлицам от 18 до 30 лет) дается 500 тысяч рублей на два года. Ожидается, что по истечении этого срока они представят работающую модель на основе своей идеи и заявку на защиту интеллектуальной собственности. За все время работы ее победителями создано около 1000 компаний и более 5000 объектов интеллектуальной собственности.В программе «СТАРТ» могут участвовать как физлица, так и малые инновационные предприятия (МИПы). На первом этапе на проведение НИОКР предоставляется до 2 миллионов рублей на год, на втором - до 3 миллионов, однако тут уже требуется внебюджетное софинансирование в таком же размере. Ожидаемый результат - не только создание интеллектуальной собственности, но и реализация производимой продукции. За время действия программы в двух этапах (то есть нашли софинансирование) приняли участие 1500 стартапов; создано 914 объектов интеллектуальной собственности и 2348 высокотехнологичных рабочих мест. «УМНИК» и «СТАРТ» прошел, к примеру, пермский производитель роботов-промоутеров «Промобот» - теперь ими пользуется Сбербанк, также они реализуются в Америку, Китай, Великобританию и Чили.Общая выручка предприятий, получивших финансирование в 2014-2016 гг., составила 3,5 млрд руб.Если же по итогам «СТАРТа» продукт уже готов и его нужно реализовывать - идите на «БИЗНЕС-СТАРТ»: поддержка - до 5 млн руб., но направление расходов совсем другое: приобретение оборудования, продвижение продукта.Выращивать лидеров в новых отрасляхСкоро - уже в конце октября - система НТИ должна обзавестись собственным венчурным фондом, который вполне может заинтересоваться и нашими проектами.- Сегодня на государственном уровне говорится, что нам нужно переходить на выращивание технологических лидеров внутри страны. Есть и заметный интерес госкорпораций к отечественным инновационным решениям, они наконец-то начинают получать некую фору перед зарубежными - и нам как инвесторам грех этим не воспользоваться, - считает его директор Евгений Борисов.Мы определили для себя четыре основных направления, в которые будем инвестировать. Во-первых, все, что связано с математикой и кибернетикой, большими данными и нейросистемами - решения, которые могут применяться в разных областях, давая критическую добавленную стоимость. Во-вторых, новые материалы: композитные, полученные благодаря аддитивным технологиям, которые могут найти себе широкое применение - от авиа- и автостроения до потребительского сегмента. Третье - микроэлектроника - конечно, разработка конечных устройств, а не интегральных микросхем. Ну и четвертое - структурные решения, которые не являются продуктами сами по себе, но создают среду потребления для других проектов. В первую очередь это IOT - интернет вещей.Мы видим, что в каждом из заявленных сегментов мировой и российский рынок растет - причем темпами, которые опережают рост глобальной экономики. Но при этом ни в одном еще нет признанных лидеров. И мы можем сами попытаться вырастить их.(А как же одна из самых прибыльных отраслей в мире - фармацевтика, а как же химия, а как же легкая промышленность? Наконец, свои смартфоны? Но тут сложнее: есть мировые лидеры… Прим. авт).- Соответственно, мы не столько хотим искать некие абстрактные проекты, сколько опираться на индустриальных партнеров и отрабатывать их запрос, - продолжает Евгений Борисов. - Скажем, наш партнер - крупная компания - рассказывает нам о ряде технологических задач, которые они не могут решить сами. Взаимодействуя с научным сообществом, мы видим команду с идеями, которые могут послужить решению этих задач, инвестируем в них, возвращаемся к нашему индустриальному партнеру и говорим: мы вложились, давайте вместе выходить на рынок с акциями - делать IPO и, возможно, дальше развивать проект. Либо продавать.Инвестируем в пределах 20 от до 200 млн рублей. Кстати, цикл от инвестиций до принятия решения о списании у нас достаточно короткий. Я считаю это показателем эффективности инвестора.От кормушки до суперобогревателяЗавершивший форум конкурс проектов-претендентов на грантовую и инвесторскую поддержку в рамках НТИ показал их некоторую разнородность. Презентация началась с авторской методики непрерывного повышения счастья сотрудников до 30% (счастлив сотрудник - клиент, следовательно, тоже, заказы так и сыплются). Были и чат-бот, дающий пользователям индивидуальные финансовые советы, и кормушка для кошек, управляемая мобильным приложением. Предприниматель Тагир Валеев представил оригинальный проект квадрокоптера-спасательной капсулы, поднимающей человека из воды. Также экспертам были представлены термоакустическая установка Zen-Ta, позволяющая установить стабильное электро- и теплоснабжение на любом объекте, с ресурсом, намного превышающим традиционные источники. И, наконец, инвестиционный проект по организации производства базальтовых волокон от уфимского ООО «Оптимат» (базальтовое волокно благодаря своей негорючести и химической стойкости используется сегодня достаточно широко, а месторождений базальта в стране всего несколько, так что в этом отношении республике повезло).Некоторые из проектов, особенно связанные с реальным производством, показались автору перспективными. Однако на протяжении всего форума просматривалась и другая тенденция: отсутствие системной связи проектов с насущными задачами развития региона. Не так уж редко случается, что местные изобретатели, выиграв грант «УМНИК», дальше не идут, и наличие работающего прототипа (например, естественного стимулятора роста огурцов) не приводит к созданию преуспевающего инновационного предприятия. Что, если ученый совершил многообещающее (но и требующее инвестиций) открытие после 30 лет, а превращаться в предпринимателя в его планы не входит? Впрочем, все это вопросы не к московским, а к местным проводникам инноваций.Что делать дальше?Свой взгляд на решение проблем высказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Рамиль Хисматуллин:- Как известно, чаще всего из 10 инновационных стартапов «выстреливает» только один. Однако государственная система финансирования подобных проектов пока что этого не учитывает - ведь финансирование утверждается на довольно длительный период. Успешнее в этом смысле крупные компании: они выкупают перспективные готовые продукты с патентной защитой. Хотя это и намного дороже, чем на стадии идеи, зато меньше рисков и быстрее возврат инвестиций.Мое предложение - создать новую госпрограмму инновационной деятельности (причем силами Министерства промышленности и инновационной политики, а не Минэкономразвития, как сейчас). Она должна предусматривать новый, более проработанный механизм отбора и ведения инновационных проектов. Также стоит создать систему финансовой помощи малым коллективам разработчиков - лучше 100 проектов по 1 млн руб., чем два по 50 млн. - И организовать отбор перспективных идей для финансирования совместно с ведущими венчурными фондами России.Екатерина КЛИМОВИЧ.