Заглянуть в нутро земли

Этот музей можно назвать одним из наиболее богатых геологических коллекций в Уфе, а геология – по-прежнему наука о том, чем одарила природа ту или иную страну, и как все это может послужить стране. Итак, мы продолжаем нашу рубрику, заглянув на сей раз в школу №40.
Здешнее собрание существует с 1968 года, и на самом деле оно – лишь отражение той бурной летней исследовательской жизни, которой живут летом воспитанники Елены Щербаковой - ранее учителя географии, а теперь сотрудницы Республиканского детского центра туризма, краеведения и экскурсий. Решив заняться геологией, учитель и несколько поколений школьников побывали в Белорецком, Учалинском, Баймакском, Абзелиловском районах, проехали весь восток, освоили и яшмовый пояс, проходящий через республику, - от горы Алтынташ, где когда-то добывали золото, через Баймак и Сибай и до самой горы Полковник в Оренбуржье, славящейся своими пейзажными яшмами.
А однажды в Зилаирском районе им даже поручили заново найти месторождение пьезокварца. Казалось бы, степь, не горы – какое месторождение? Но покрытое ковылем поле действительно скрывало этот минерал, который был особо ценным во время войны: свойства прозрачного пьезокварца таковы, что если он установлен на двух радиоприемниках - третьему их сигнал уже не перехватить.
А кроме походов ребята каждый год выезжают в полевые лагеря и на слеты юных геологов, где участвуют в соревнованиях. Задания - как для профессионалов: получив карту и азимутальный ход, пройти по геологическому маршруту, на скорость отмывать шлихи (то есть промывать в реке лоток с глиной, песком и частицами минералов), найти аномалию при помощи радиометра; соревнования по нефтяной геологии, где по представленным данным надо определить: есть нефтеносный слой или надо бурить дальше? (Соревнования регулярно выигрываются - большая часть палаток и прочего снаряжения появилась именно таким образом.) Да, и мы еще не сказали, что в рамках программы «Геология для всех» ребята общаются с маленькими пациентами реабилитационного центра, расположенного на ул. Октябрьской Революции: рассказывают о походах, вместе поют туристские песни.
- В этом году мы были в Салаватском районе, где должен открыться первый в стране геопарк, - рассказывает Елена Ивановна. - Там есть геологический разрез – как бы обнаженное дно, где можно увидеть отражения редчайших ископаемых существ. Кстати, сейчас представители администрации района находятся в Италии, где решается, будет ли геопарк развиваться под эгидой ЮНЕСКО. Вообще, посмотрев республику, приходишь к выводу, что очень многое у нас используется не очень эффективно. Например, в Учалинском районе множество брошенных золотых рудников - там столько интересного, можно было бы сделать музей золотодобычи! Или месторождения хромитовых руд: они у нас маленькие, зато компактные и хорошего качества - их стоит разрабатывать, и меня не оставляет ощущение, что там стоит копнуть поглубже.
Ну а я, слушая ее рассказ, не могу оторваться от «камней», выставленных в двух залах:
красивые, броские минералы соседствуют с не столь яркими, но ценными ископаемыми породами республики: рудами, яшмами, нефтеносным песчаником. Есть и подарки геологов, а также воспитанников музея, которые уже сами стали геологами: например, кандидат геолого-минералогических наук Мария Данукалова работает на Новосибирских островах, ее младший брат Николай и Ратмир Гарипов учатся на III курсе Московского геологоразведочного университета.
Кто бы мог подумать, что таким красивым (и поделочным) может быть обыкновенный кварц! А еще он встречается в виде «розочек». (Кстати, на одной из полок сложены минералы, на которых стоит Уфа: гипсы – виновники карстовых пустот, и глины и мергели, которые все-таки позволяют нам строить дома.) Имеется здесь малахит – наш, прославленный Бажовым, (он обрабатывается в виде пластинок облицовки) и африканский, в виде кристаллов - из Заира. Японский обсидиан и туф, сапфир (с точки зрения химии – оксид алюминия, синий цвет появляется благодаря примесям титана и железа). Конечно, драгоценные камни здесь не хранятся – но все-таки сапфир настоящий! Как турмалин и лазурит (он же ляпис-лазурь, и подкласса силикатов), блестящий пирит – обманка золотоискателей, FeS2, годный разве что на производство серы. Желтый аурипигмент, из которого раньше делали золотую краску, и блестящая слюда – составная часть гранита (остальное - кварц и полевой шпат). Жеоды – круглые образования, полные цветных кристаллов (например, аметиста), горный хрусталь из Белорецкого района, разнообразные яшмы, останки древних ископаемых… Не оторвешься!
- Когда дети только приходят, они все это называют «камни». Начнут разбираться – уже одергивают младших: «Какие камни? Горные породы, образцы, минералы!». В классе лежит новая порция всего этого - ждет классификации. А вокруг Елены Ивановны уже собралась стайка школьников и настойчиво спрашивает: когда же начало занятий?
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru
Фото автора.