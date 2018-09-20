Напрасно истины ищу

Премьера оперы «Фауст» Шарля Гуно в постановке режиссера Георгия Исаакяна, прошедшая на сцене Театра оперы и балета в рамках Шаляпинского фестиваля, оправдала ожидания тех, кто надеялся увидеть философское, неоднозначное, полное смыслов и трактовок произведение.
Режиссер в преддверии премьеры подчеркнул:
- Не существует понятия «традиционный спектакль». Каждое время создает свою традицию. Когда Федор Шаляпин вышел на сцену, он совершил революцию. «Все, что делали до меня – неправильно. Я покажу, как надо работать в опере». Станиславский, создавая свою систему, учился у него, и театр драмы в общем-то перекочевал из оперы.
Нынешний «Фауст» - для нас самих же неожиданный, современный, жесткий, в первую очередь идет диалог, каков человек сегодня. Но «Фауст», прежде всего, великая музыка, есть огромное количество арий, которые мы узнаем даже вне оперы. Это одно из немногих произведений, которое связано с размышлениями над очень сложной проблемой: природой зла. Уфимская постановка гораздо больше про нас, как бы мы ни пытались отсылать зрителя куда-то в прошлое, он все равно «надевает» все на себя: «Как бы я поступил в такой ситуации?»
Наш спектакль — про безумие современного мира. Несмотря на то, что мы, вроде бы, крепко связаны гаджетами, возможно, мы никогда не были столь одинокими, как сейчас. Одиночество и отчаяние всегда порождают зло.
…«Вытащить не получится. Время смерти - 8.32», - обыденно констатирует врач-реаниматолог, и тело молодой девушки накрывают простыней. Таково начало «Фауста» в нынешней трактовке.
А далее уже на сцене мы видим, как доктор в отчаянии: ни наука, ни религия не дают ответов на его вопросы. Он ведет диалог с Мефистофелем (они по трактовке спектакля коллеги). Соблазнитель довольно потирает руки - ему удалось убедить продать душу, если он приоткроет завесу тайн, скрытых от обычного смертного. А дальше разворачивается настоящий калейдоскоп. На сцене – своя сцена и уже на ней безумствует сошедший с ума мир, где все смешалось - белокурые красотки в пышных юбках и…без них, солдаты с автоматами и современные господа, все, как под копирку, в костюмах и галстуках. Правильно. Ведь Фауст и дьявол живут во все времена, почему бы им не быть рядом с нами?
- Выбор оперы не случаен - он приурочен к 200-летию Шарля Гуно и 145-летнему юбилею Федора Шаляпина, который, как известно, блистал в партии Мефистофеля, - говорит художественный руководитель фестиваля и дирижер-постановщик оперы Артем Макаров.
В спектакле свою роль сыграла сама атмосфера, над мрачностью или наоборот безумной яркостью которой работал художник-постановщик – Денис Сазонов.
Невероятен Мефистофель в разных образах (зло прячется под маской), роль его блестяще исполнил солист Мариинского театра, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков.
Еще один спектакль, о котором говорят любители оперного искусства, - «Царская невеста». В прошлом году он вернулся на уфимскую сцену через 15 лет забытья. Вернулся, как заново родился благодаря главному дирижеру театра Артему Макарову, режиссеру-постановщику Филиппу Разенкову, художнику Владиславу Анисенкову, хормейстеру Александру Алексееву. Зимой в главных партиях мы слушали голоса солистов нашего театра Владимира Копытова, Екатерины Лейше, Эльвиры Фатыховой.
В рамках фестиваля в роли Любаши была великолепная Любовь Буторина, Григория Грязнова исполнил неподражаемый солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов. В опере есть все, что любит публика: красивая музыка, захватывающий сюжет, динамичная драматургия, роскошные костюмы, а для атмосферы – золотистая солома, как бы отсылающая нас в древнюю, соломенную Русь.
Вчера на сцене с блеском прошла опера «Риголетто» Джузеппе Верди, а в воскресенье, 23 сентября, нас ожидает «Кармен».
Ника НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Валерия ШАХОВА.
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