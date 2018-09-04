Комиссаром – хорошо, а писателем - лучше

Артефакты из древних захоронений, школьная форма советского периода, а школа (ныне гимназия №47) как раз и была основана в этот период, в 1968 году - всего этого в ее музее не встретишь. Да и что такое горшки, украшения и платья? Они относятся к истории быта. В музее остались следы интересных, можно сказать, уникальных мыслей, движений души, какие теперь уже редкость. Итак, мы продолжаем нашу рубрику «Школьные музеи Уфы».
За пионерскую дружину отвечала вожатая Нелли Николаевна Классен, которая занималась изучением жизни и творчества Аркадия Гайдара - поэтому и появился кружок имени писателя, или гайдаровцы. Действовал он с 1978 по 2001 год; к сожалению, до наших времен дошли не все материалы, но вот она, самодельная книжка, где от руки выведено: «Гайдар (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904-1941), прозаик. Родился 9 января (22 н.с.) в городе Льгов Курской губернии… А вот и реферат, рассказывающий о юноше, осуществившем детскую мечту множества мальчишек, описанную в «Тимуре и его команде»: с детства заниматься серьезными делами, быть командиром, вести других за собой! «Он участвует в митингах, патрулирует улицы, становится связным большевиков. В 14 лет вступает в РКП(б). В январе 1919 года добровольцем, скрыв свой возраст, вступает в Красную армию, вскоре становится адъютантом, учится на курсах красных командиров, принимает участие в боях, где получает ранение».
Исследовано все - до самого дня смерти писателя, ушедшего на Великую Отечественную корреспондентом «Комсомольской правды» и попавшего в партизанский отряд Горелова. 26 октября 1941-го Аркадий Петрович (вообще-то пулеметчик отряда) вместе с товарищами нес в условленное место продукты. Он успел заметить немецкую засаду и предупредить товарищей, но сам погиб. В школьном музее есть макет места его гибели - железнодорожной насыпи в районе села Лепляво у железной дороги Канев – Золотоноша на Украине.
Собственно, жизнь гайдаровцев 47-й школы и состояла из поездок по памятным местам и сбора информации: Арзамас, Киев, Канев, Казань… Нелли Николаевна вела переписку с друзьями писателя, которые тоже снабжали музей материалами (например, фото родного города и семьи Гайдара) и даже приезжали в гости. Например, москвич Б.В.Озеров в одном из писем выражает намерение посетить Стерлитамак и Белорецк. А почему?
Потому, что в 1921 году - после подавления Тамбовского восстания - Гайдар прибыл в Стерлитамак (тогдашнюю столицу БАССР) и в качестве командира отдельного батальона особого назначения продолжал борьбу с бандитизмом в Стерлитамаке, Белорецке, верхнем Авзяне (тогда – в Тамьян-Катайском кантоне).
Но, может быть, не менее интересны и трогательны альбомы-дневники, которые вели гайдаровцы, явно пробуя себя в роли писателей и с прицелом на попадание в историю. Талантливой рукой изображены схемы всех военных перемещений Гайдара-солдата и командира. А вот выдержка из одного дневника:
«5 4 3 2 1 0… И в разных квартирах раздаются звонки будильников. Ребята вскакивают с постелей, подбегают к своим радиоприемникам и слушая гимнастику на счет «раз два три» начинают «гонку с препятствием». Раз – ребята уже оделись… два – поели… три –побежали из дома с чемоданами в руках…
И у Нелли Николаевны раздался звонок, но… только в дверь. На пороге стоял в полной выправке Сергей Храмцов, готовый помочь в любую минуту.
И лишь в одной квартире была полная тишина до тех пор, пока не раздался звонок по телефону. Взяв трубку, наш командир услышал
бодрый голос своего стерлитамакского друга Василя Халикова. Попробовав отказаться от всех благ земных и школьных, Василь понял, что это бесполезно, и, пообещав быть в школе в 8.10, повесил трубку». В этот день - 1 сентября 1978 года - гайдаровцы вместе с друзьями из Дворца пионеров Стерлитамака совершили поездку в Казань. Правда, интересная у них была жизнь? Кроме будничных, в общем-то, забот – учебы, оценок и прочего – была высшая цель. Теперь же каждый находит для себя ее сам. Если сумеет.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото автора.