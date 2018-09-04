Доверяй, но проверяй

Дом на улице Баязита Бикбая давно ждал капремонта. И вот, наконец, пришли строители подрядной организации и принялись за замену старых труб. Жильцы радовались, так как устали от постоянного отключения воды. «Теперь-то все изменится!» – думали они, но не тут-то было. Через некоторое время труба лопнула, к сожалению, подрядчики сработали некачественно.
- Такие ситуации нередки, важно контролировать процесс ремонта, - говорит председатель городского Совета общественного контроля в сфере жилищно-капитального ремонта. Рим Булатов. - Надзор за исполнение работ осуществляет сам региональный оператор. Но жалобы есть, и многие поступают к нам. Мы их рассматриваем и помогаем решить возникающие споры и проблемы. В нашу общественную организацию обычно обращаются председатели домкомов: кто-то не доволен стоимостью работ, считает что обновление им обошлось слишком дорого, как, к примеру, произошло в доме №5 на улице Муксинова. Сейчас мы смотрим их смету. Бывают и другие ситуации. Для осуществления технадзора привлекаем независимых экспертов. Они могут измерить толщину асфальта, проверить качество использованных материалов и т. д. Иногда сталкиваемся со спорами среди самих жильцов, как это случилось в доме №78 на Революционной. Вопрос: что требуется дому в первую очередь - новые электросети или ремонт кровли? В общем, вопросов немало, и наш совет активно включается в их решение.
В комиссию по приемке работ обязательно входят представители госзаказчика, подрядной организации, члены УК или ТСЖ, жилищный инспектор, член органа районного управления, представитель органов санитарного и пожарного надзора, социальной защиты, а также непосредственно жильцы дома, выдвинутые общественным собранием. Представители ТСЖ - наравне со всеми другими членами подписывают акт о приемке работ. Чтобы они компетентно могли контролировать процесс капремонта, для них организуются семинары, куда приглашаются специалисты.
А вот точка зрения председателей домовых комитетов:
- Учеба, конечно, дело нужное, но она все-таки не дает необходимого «багажа». А очень многое зависит от того, обладает ли старший по дому юридическими, финансовыми, а желательно еще и инженерными знаниями. И, если выявлены нарушения технологии, использование некачественных материалов и другие недочеты, смело можно отстоять свою позицию.
Дому на улице Запотоцкого, 48 повезло. Председатель ТСЖ Владислав Виноградов компетентен во многих вопросах. Он курирует всю экономическую составляющую, и, по словам, жильцов, даже научил их быть более рачительными.
- Я много лет работал в авиационной отрасли, имею два высших образования, так что сделать правильные расчеты для меня дело привычное, - говорит он.
Он считает, что контроль за ходом капремонта должен осуществлять муниципалитет, как это и делается в некоторых регионах. А как проводить это сейчас? Товариществам (ТСЖ) проще: являясь юридическим лицом, они могут нанять специалиста по техническому надзору. Старшие же по дому могут попросить кого-то из знающих жильцов, в конце концов, нанять специалистов со стороны.
- Ни один домоуправ не может да и не должен знать все, - говорит Владислав Вадимович. - К примеру, сантехник знает, какие должны быть трубы для холодного и горячего водоснабжения, а они - разные. Или, еще пример, керамзитовое покрытие ( утепление) с годами под воздействием влаги превращается в обычную глину, а следовательно меняется его теплоизоляционное качество, оно уже не сохраняет тепло так, как нужно, следовательно его нужно менять. Нюанс? Да, нужно все учитывать, знать. И таких моментов много. Поэтому нужен специальный независимый технадзор. Нужны специалисты, а их труд необходимо оплачивать, пока это ложится на плечи (вернее, на кошельки) жильцов. Поэтому вопросы техконтроля важны, и эту функцию должен взять на себя город. Есть регионы, где технадзор осуществляет заказчик капремнта – муниципалитет. Считаю это правильным. Иначе же получается, что региональный оператор проводит работу и сам же ее контролирует.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.