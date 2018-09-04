УФИМСКИЕ КАРТИНКИ

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Умер народный артист России Николай Черныш Народный артист России Николай Черныш скончался в Белгороде на 81-м году жизни.

Рогозин высмеял фото «отравителей Скрипалей» Рогозин опубликовал кадр из фильма "Афоня", сопроводив его комментарием: "Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки )".