История на страже современности

Школьный музей… Что в нем может быть интересного? Все, что есть любопытного в данной местности - ведь контакты с населением широки – только нужно, чтобы созданием музея занимались настоящие энтузиасты. Так что никогда не знаешь, какое сокровище увидишь среди поделок и бабушкиных утюгов. Итак, мы открываем новую рубрику - «Музеи уфимских школ».
В школе №49, которой в этом году исполняется 45 лет, таким энтузиастом стала бывший директор Алевтина Копанева, учредившая собрание древностей еще в 1988 году, а также Роза Бузина - учитель истории; лично обогатившая коллекцию очень многими экспонатами.
Но первое, на что обращает мое внимание хранитель собрания Маргарита Горелова, традиции. Они создаются не просто так, а чтобы создать чувство значимости того небольшого мира, к которому они принадлежат, гордости за альма-матер и желание приумножить ее славу - все это им пригодится. 49-я открыта решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся в 1973 году в тогдашнем Лесопарковом микрорайоне и может гордиться тем, что в ней работал Владимир Кяк - знаменитый тренер по конькобежному спорту и шорт-треку, воспитавший Виктора Варламова, - чемпиона Европы, а также мирового рекордсмена. Здесь же трудился Валентин Семенов - тренер уфимских футбольных команд «Динамо» и «Локомотив», создавший одну из лучших в СССР спортшкол по гандболу и хоккею с мячом.
А рядом с наградными кубками и тарелками лежит памятная книжка конкурса «Учитель года-2007», где нынешний директор Светлана Газизова заняла второе место в состязании лучших учителей башкирского языка.
49-ю в 1981 году с золотой медалью окончил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов, его имя есть в Книге почета, которая тоже хранится здесь.
- У школы свой герб, гимн и галстук, - рассказывает Маргарита Горелова. – Герб нарисовала выпускница 2000 года … Шайхутдинова, гимн тоже сочинили ребята вместе с учителем музыки Игорем Голубковым. А красный пионерский галстук здесь превратился в трехцветный: красный цвет по-прежнему символизирует любовь к родине, зеленый – приверженность к спорту и здоровью, синий - мир во всем мире. Скоро в этой комнате будут посвящать в ученики первоклассников – тогда им и повяжут оригинальные галстуки.
А еще здесь было собственное лесничество под руководством Александры Принцевой: ребята подкармливали животных в вольере Парка лесоводов (судя по фото, там тогда обитал лось) и птиц, спасали деревья от непарного шелкопряда, объедающего деревья:
- Мы собирали кладки их яиц и сжигали, - поясняет директор музея, учительствующая здесь со дня открытия школы.
Вы удивитесь, но в местном этнографическом собрании есть артефакты, от которых не отказался бы и Национальный музей: костяные орудия и небольшая, но целая чаша из раскопок курганов на территории республики, в которых участвовала та самая учительница истории Роза Бузина Конечно, не помешало бы узнать, к какому веку и какой археологической культуре они относятся - так было бы еще познавательней. На шкафу лежит кость мамонта (предположительно) .
А среди книг о Салавате Юлаеве (в их числе и знакомая с детства книжка Степана Злобина) уместилось настоящее пушечное ядро времен Пугачевской войны, расколотое надвое. Рядом – богатство башкирских костюмов, которые по своему ветхому состоянию не сгодились для большого музея, но и здесь можно полюбоваться зеленым еляном, изучить еще сохранившиеся на нем монеты. А на полу три прекрасно сохранившихся прялки – можно в деталях реконструировать процесс.
Здесь же ученики могут познакомиться со всевозможными инструментами ремесла, которым занимались все их предки, - овцеводства; представить, как сажали в печь хлеб деревянной лопатой, как варили кашу или похлебку в больших горшках (а в самом большом – корчаге 36 сантиметров в высоту – наверное, хранили крупу). И по звону железного колокольчика узнавали: это идет домой наша буренка. Рядом с серпами, ухватами и чесалами поместился и красивый самовар николаевских времен (о чем свидетельствует клеймо). Кстати, тоже не мешало бы выяснить: тульский он или уральский? Есть версия, что Демидовы первыми в России наладили на суксунском заводе массовое производство металлической посуды — тарелок, горшков, подносов, кастрюль, ложек и самоваров.
Рядом артефакт: пластмассовая чернильница и железное перо, которыми писали наши дедушки и прадедушки. Любопытно было бы взглянуть и на прописи, и на учебники 30-40 летней давности…
- Такие вещи находят на чердаках сносимых домов. Но это бывает редко, теперь чердаков ни у кого нет, поэтому и приносить нечего, - сетует Маргарита Павловна.
Правда, один учебник 1961 года издания здесь все-таки есть: «История СССР. Учебная книга для 4-го класса». Из содержания чувствуется, что написана она уже после разоблачения культа личности; первая страница отсутствует, но по авторам можно установить год выпуска – 1961-й. А еще здесь есть несколько дореволюционных томов – например, сборник товарищества «Знание» за 1909 год. Что читала просвещенная публика в том году? Содержание таково: «М. Горький. Лето. Ив. Бунин. Сенокос. И. Касаткин. В уезде. Ив. Бунин. Беден бес… Ф. Крюков. Зыбь». «Цена 1 рубль» - указано на первой странице. Штрифт с «ерами» в принципе понятен, но так непохож на сегодняшний…
Ну а большой макет Дома-музея В.И. Ленина, занимающий целый стол, нашли… на помойке. И можно удивляться не только любви и точности, с которой он выполнен, но и равнодушию ко всему, кроме своих потребностей, у тех, кто таким образом от него избавился.
Естественно, каждая школа – еще и центр общения с ветеранами. В 2000 году с их участием был заложен сад при школе. А в музее имеется красноармейская книжка на имя Быкова Ивана Антоновича и справка: «За отличные боевые действия при форсировании Днестра, овладении городом Бельцы и выходе на государственную границу СССР Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза товарищ Сталин приказом от 24 марта 1944 года объявил благодарность». Еще каска с Мамаева кургана, гильза и непонятный расплющенный кусок железа, но много ли они значат для современных сверстников пионеров-героев?
- Нет, все это от них уже далеко. Они не понимают, что это было и чем могло закончиться, - говорит Маргарита Горелова.
Поэтому проводятся Уроки мужества – в актовом зале, с мультимедийным экраном: «Города-герои», «Бессмертный подвиг Молодой Гвардии», «Жители района – участники войны», «Штурм Рейхстага», «Нюрнбергский процесс», рассказывают о подвигах героев, чьими именами названы уфимские улицы, – Натальи Ковшовой, Георгия Ветошникова, Георгия Мушникова, Клавдии Абрамовой…
Одно дело - затвердить даты, и совсем другое - ощутить себя внутри ситуации, проникнуться чьей-то судьбой. Таким образом история выполняет свою роль: заставляет понять цену мирной жизни и предостерегает. А в этом году всем параллелям от 5 до 11 класса предстоит Урок мужества в честь 75-летия Курской битвы.
Екатерина Климович.
Фото автора.