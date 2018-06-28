Доктор на связи!

Директор института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов в Уфе - второй раз. Впервые посетил столицу в период саммитов ШОС и БРИКС, признался, что очарован нашим городом, наладил тесное сотрудничество с Медуниверситетом. В интервью он рассказал о новейших технологиях, которые создаются в институте. В частности, о том, что по капле крови в скором будущем можно будет диагностировать инфаркт, а по объему выдыхаемого воздуха – ряд сердечных заболеваний.- Какие новые способы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний появились?- Создан и протестирован технологический прототип «лаборатории на чипе», позволяющий диагностировать многие заболевания по одной капле крови за считаные минуты. Устройство размером в несколько сантиметров анализирует характеристики крови и выдает диагноз. По мнению экспертов, при успехе клинических испытаний новая технология может изменить всю систему российской медицины.Это позволит выявить заболевания в условиях отсутствия специализированных лабораторий, например в труднодоступных горных районах или на Крайнем Севере, на кораблях ВМФ во время походов и, возможно, даже в космосе. Причем взятые пробы не придется доставлять в медицинские центры. Диагностику можно будет провести на месте. В будущем таким образом планируется анализировать до 50 - 100 параметров крови.В перспективе могут быть созданы биосенсоры для размещения внутри организма. Основная проблема в том, что искусственная система в отличие от естественной в организме не обновляется. Если будет найдено оптимальное решение, мы получим имплантируемые биосенсоры, способные эффективно мониторить состояние здоровья человека на протяжении всей его жизни. Если это заработает, упростится вся система здравоохранения. Это, конечно, будет серьезнейший прорыв. Сегодня для постановки диагноза пациента нередко гоняют по кругу, собирая всевозможные анализы.- Что можете сказать о телемедицине?- Вступил в силу закон о телемедицине, теперь получить консультацию врача можно, не посещая поликлинику или больницу. На базе Института персонализированной медицины уже больше года используется система RemsMed, обеспечивающая мобильную коммуникацию пациентов и врачей в режиме онлайн. Благодаря такому удаленному мониторингу можно всю медицину перевести на качественно иной уровень. Тогда врачи будут получать данные от пациента и принимать необходимые медицинские решения не только во время очного приема, но и когда пациент находится, скажем, дома или на работе. Ведь сейчас это выглядит так: прием проведен, первичный диагноз поставлен, после чего пациент уходит. И что с ним происходит дальше, врачу не известно. Вернее, у него просто нет инструмента это узнать. Дистанционный мониторинг - как раз та технология, то связующее звено, что обеспечит переход от реактивной медицины к профилактической.Жаль только, что пока у нас в стране нет качественных исследований на предмет эффективности применения новых технологий, когда сравниваются, например, группы пациентов, которых наблюдают с их применением и без. Но, думаем, в скором времени они появятся. Поэтому пока нам приходится опираться на опыт зарубежных коллег. И, как показывает их практика, дистанционная регистрация ЭКГ, к примеру, позволяет улучшить диагностику нарушений сердечного ритма в четыре раза по сравнению с традиционным кабинетным приемом. В мире клиническая эффективность использования новых технологий уже доказана.В случае с хроническими заболеваниями мы говорим не об излечении пациента, а о поддержании качества его жизни. В эндокринологии, например, важно контролировать объем инсулина, принимаемый пациентом, вести дневник диабетика — все это повседневная необходимость для таких больных. Просто с помощью телемедицины им больше не нужно вносить эти данные вручную и раз в месяц нести в виде отчета врачу. Он это видит в системе и может в момент возникновения кризиса оперативно среагировать, потому что данные поступают онлайн. К тому же и с экономической точки зрения снижаются расходы на личные визиты, уменьшается нагрузка на врачей, исчезают очереди в конце концов. Сейчас 30 процентоа пациентов ждут приема врача, чтобы просто спросить. Дистанционное наблюдение можно рассматривать и как выгодное в коммерческом плане. По сути, это новая дополнительная услуга для клиник, позволяющая повысить степень контроля над ходом лечения.Существующие медицинские технологии уже сейчас позволяют выполнять 80 процентов всех регламентных процедур по ведению беременности дистанционно. Мы же знаем, как сложно найти хорошего врача по ведению беременности, как далеко он физически может находиться даже в радиусе одного города, а если нет возможности доехать? Телемедицина, соответственно, еще и сэкономит деньги тому же пациенту. Одно плохо: в соответствии с законом она не является обязательной в ОМС.- Какими научными открытиями может похвастаться институт?- Наши ученые обнаружили гены, отвечающие за накопление холестерина в клетках сосудистой стенки, и научились их «выключать». В перспективе это позволит предотвращать атеросклероз и связанные с ним заболевания. Открытие сделала группа биологов из НИИ общей патологии и патофизиологии. Это поможет в создании новых лекарственных препаратов.Результаты сформировались в ходе трехлетнего исследования, открыто десять генов, вовлеченных в иммунный ответ. Была изучена донорская кровь здоровых и больных атеросклерозом людей.Сейчас исследователи ведут лабораторные эксперименты над животными, которым «выключили» найденные гены, отвечающие за накопление холестерина. Они свидетельствуют о том, что «выключение» найденных генов замедляет или останавливает развитие атеросклероза. В перспективе дальнейшие исследования в этом направлении позволят разработать эффективные методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также раньше их диагностировать.Подобные исследования сейчас проводятся во всем мире, однако российская разработка среди них выделяется. Атеросклеротические бляшки и другие поражения возникают в стенке артерий и перекрывают просвет сосуда. Смертельно опасно появление в месте сужения артерии тромба, который может остановить кровоток. Последствия атеросклероза магистральных артерий — ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт. Эти заболевания относятся к категории сердечно-сосудистых — по данным Минздрава, основной причины смертности в России.Ирина ШИПУНОВА