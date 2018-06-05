Благоустройство речного фасада

Реконструкция набережной Белой – один из самых крупных инфраструктурных проектов, который будет формировать первое впечатление о городе при въезде со стороны аэропорта. Реализуется он в сложных условиях близости крутого берегового склона и больших сезонных перепадов уровня воды, доходящих до 13 метров. Сейчас на набережной завершена часть работ, и ее новый вид вызывает неоднозначные оценки. Однако делать окончательные выводы пока еще рано – объект будет благоустраиваться, на нем появятся зоны отдыха, точки развлечений и общепита, что может полностью преобразить береговую черту. Кроме того, для содержания набережной протяженностью около 5 километров будет создана специальная организация, которая обеспечит порядок, чистоту и безопасность.
Проект разделен на четыре этапа. Первый протяженностью 1,2 километра - от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность», второй - от «Юности» до улицы Пугачева, включая Монумент Дружбы (2 км); третий от улицы Пугачева до улицы Бельской (0,92 км) и четвертый - от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста (0,8 км). Протяжённость берегоукрепления в целом составит около 5 километров.
Первая очередь гидросооружения от памятника Салавату Юлаеву до бассейна «Юность» была сдана в эксплуатацию в 2014 году. В настоящее время завершен первый этап второй очереди. В ближайшее время здесь начнется строительство автодороги протяженностью в один километр от бассейна «Юность» в сторону Монумента Дружбы, а осенью планируется приступить к благоустройству территории.
Однако новая набережная, которая должна стать одной из главных городских достопримечательностей, уже сейчас вызывает неоднозначные отзывы многих уфимцев. Ее критикуют за обилие металла и бетонных конструкций, отсутствие благоустройства и чистоты, жители домов на другой стороне реки жалуются на молодежные компании, проводящие время со спиртным и громкой музыкой.
- Я посмотрел подборку выдержек из социальных сетей – критика беспощадная, оценка того, что мы сделали, достаточно низкая, - заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. - Это, конечно, связано с тем, что мы упустили момент, связанный с содержанием. Оценки, еще раз говорю, резкие. Обвиняют в том, что на набережной грязь, отсутствие благоустройства, место каких-то непонятных гуляний. С тем, чтобы снизить градус критики, негативного восприятия, мы в ближайшее время должны очень хорошо поработать, получив цивилизованное место отдыха для горожан и гостей республики.
К этапу благоустройства
Сейчас обновленная набережная представляет собой своего рода полуфабрикат. Часть объекта уже завершена, однако на нем не выполнены все запланированные мероприятия по благоустройству, способные придать береговой черте совсем другой вид и превратить ее в полноценную зону комфортного отдыха.
Как пояснил директор ООО «Институт современного проектирования» Андрей Плакс, проектом предусмотрены как сезонные, так и стационарные элементы благоустройства на незатопляемых участках. В их числе – павильоны для проведения общественных мероприятий, стационарные и временные летние кафе, пункты проката спортинвентаря, беговые и велодорожки. В районе памятника Салавату Юлаеву будет расположена зона амфитеатра. С учетом большого перепада высот между берегом и южным склоном Уфимского полуострова предполагается строительство специальной канатной дороги, которая может пройти вдоль оврага от смотровой площадки рядом со школой № 35 до береговой черты, расположенной ниже памятника Салавату Юлаеву. Фуникулер будет удобен всем гуляющим уфимцам и гостям столицы, особенно пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщил заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артем Ковшов, благоустройство набережной планируется начать в середине августа после проведения необходимых конкурсных процедур. Рустэм Хамитов подчеркнул, что работы необходимо ускорять, в том числе заранее провести подготовительный этап. Собственнику бассейна «Юность» также нужно в кратчайшие сроки приступить к благоустройству прилегающей территории в рамках общей концепции.
Форма и содержание
С учетом большой площади и протяженности набережной (около 5 километров), особую важность приобретает ее содержание, обеспечение порядка и чистоты, от чего напрямую зависит восприятие набережной у горожан и гостей столицы. Поскольку объект попадает в зону подтопления, весной он нуждается в регулярной очистке от наносного ила и песка. В прошлом году очистка двух уровней гидросооружения заняла больше месяца – местами толщина наносных отложений доходила до 30-40 сантиметров. В этом году из-за меньших объемов затоплений, затронувших лишь один уровень, коммунальщики справились с очисткой за три недели. Работу усложняет принесенная водой песчано-гравийная смесь, которая быстро засыхает и приобретает высокую прочность.
Сейчас обслуживанием набережной занимается МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района, которая также отвечает за другие подведомственные участки, что сказывается на сроках и качестве работ. Для улучшения ситуации объект планируется закрепить за МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» (СУРСИС), а в будущем создать специальную организацию, которая будет заниматься только обслуживанием и содержанием набережной.
- Для того чтобы задать тренд, должна быть муниципальная или государственная организация, способная заложить высокие стандарты, - заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов. – Затем необходимо по частям отдавать объект якорным арендаторам, которые построят хорошие ресторанные комплексы и другие сооружения. Также должны быть разработаны нормативы по содержанию набережных. У нас они есть по содержанию, парков, скверов, дорожного полотна, тротуаров, дворов, но по набережным нет. Если мы сдадим объект, где не будет качественного содержания, он пострадает очень серьезно.
Алексей ФАТЫХОВ.