Так кто здесь нормальный?

На сцене Русского драматического - комедия от хорошо знакомого уфимцам итальянского режиссера Паоло Эмилио Ланди («Венецианские близнецы», «Шум за сценой», «Неаполь - город миллионеров»). Новая постановка по пьесе итальянца же Эдуардо Скарпетта - кстати, автора более 100 комедий на неаполитанском диалекте и отца Эдуардо де Филиппо - называется «Дом для сумасшедших».
Как только не называют и не оскорбляют социологи поколение, родившееся в, после или чуть раньше 2000 года (да и вообше всех более-менее молодых): кидалты, поколение Z, миллениалы и центениалы… Они, мол, не знали серьезных лишений (Азию в расчет не берем), растут, окруженные гаджетами, неспособны долго сосредотачиваться на чем-то одном: социальные сети определяют ритм жизни, и только и делают, что постят селфи («Вот какой я сегодня шарфик надел!») или что-нибудь ми-ми-мишное. Словом, вовсе не торопятся взрослеть, выбирать стезю и так далее. А зачем? Ведь никто не говорит им горьких слов: «Ты не медаль на моей шее, так что нечего тебе там висеть, а иди-ка ты в люди».
Может, в каких-то семьях все так, но вот вы помните, что в Средние века веселенький костюм, когда одна штанина красная, а другая - зеленая, считался писком моды? А во времена Арбенина (то есть Лермонтова) два трети взрослых мужчин Петербурга ежевечерне садились за карты, всерьез надеясь таким способом улучшить материальное положение? Да и просто инфантилы и бездельники, настроенные повеселиться сегодня, а завтра - хоть потоп - водились во множестве и раньше. Вот, например, молодой темпераментный неаполитанец Чичилло (Дамир Кротов) пять лет дурачил дядю Феличе, уверяя, что учится на врача. Деньги на обучение исправно поступали, причем Чичилло и их не хватало. Но тут дядя внезапно решил заявиться в Неаполь из своего захолустья Роккасекка и проверить, как у племянника дела. (Лично я убеждена, что и сам Феличе Шошамокка (Владимир Латыпов-Догадов) - изрядный бездельник, просто хватило сообразительности жениться на состоятельной Кончетте (Татьяна Афанасьева). Как можно было так безоглядно доверять молодому шалопаю - приехать наводить аудит только на пятый год, когда уже дипломы выдают? Ну а Кончетта-то, по-прежнему сохраняющая контроль над семейными финансами, куда глядела? Загадка.)
Что теперь делать нашему герою, как отчитаться за годы кутежей? Все просто: в ожидании очередного транша он уже успел сообщить дяде, что открыл психиатрическую клинику. Где теперь ее взять? Не проблема: по идее ловкого приятеля Микелино (Сергей Пахомов) в нее превращается гостиница средней руки, Чичилло остается только поселиться там и изобразить, что он - главврач.
Ну а дальше вступает в дело не столько даже игра воображения напуганного дяди, сколько психология вполне обычных людей, если посмотреть на нее под другим углом. Феличе оказывается в окружении… ну, например, донны Амалии (Татьяна Макрушина), изо всех сил стремящейся выдать замуж симпатичную, но не слишком общительную дочь Розину (нетипичная, но очень интересная роль Анны Бурмистровой). Розина при первой же возможности утыкается в книжку - настолько ей действуют на нервы матримониальные устремления маменьки. Словом, если посмотреть чуть предвзято – парочка сумасшедших, да и только! А если непредвзято, многие мамаши кажутся порой сумасшедшими. Да и взрослые дочери - тоже.
Или взять Паскуале - дирижера, влюбленного в музыку (вернее, в себя в музыке), но неспособного выстроить нормальные отношения с приличным оркестром. Раз приглашали в Ла Скала (неважно, что вышло) - значит, другие оркестры его теперь недостойны! Апломб высочайшей пробы на фоне полного отсутствия средств - прекрасный источник смеха в зале, а апломб артистический - вообще нечто невообразимое, пока не увидишь своими глазами (особенно в исполнении Тимура Гарипова).
Что говорить об обывателе, внезапно увлекшемся театром; да еще и роль доверили - Отелло, так что Раффаэле (Григорий Николаев), внезапно обретший новый смысл жизни, теперь готов репетировать с кем угодно, не очень обращая внимание на реакцию этого кого-то. (Впрочем, Феличе ясно усвоил: с сумасшедшими надо соглашаться, им надо подыгрывать… куда это его заведет в третьем акте - страшно подумать). Что говорить об отставном майоре (Валерий Гриньков), который со всеми ведет себя, как на плацу… впрочем, это юмор ушедших эпох: теперь над силовиками всех мастей смеяться не принято, а если судить по кино и сериалам, то только они в нашей стране и работают в поте лица. Плюс журналист (или писатель?) Луиджи (Илья Мясников), который устремляется за каждым человеком, сообщившим о себе что-нибудь мало-мальски интересное (журналисты своей привязчивостью действительно иногда напоминают людей неадекватных - как представитель профессии говорю). На этом фоне самыми нормальными кажутся хозяин гостиницы Карло (Николай Рихтер) и горничная Кармела (Айгуль Шакирова), которые ничего из себя не изображают, а просто, как говорится, испытывают влечение друг к другу в каждом свободном уголке.
Что бы сделали изо всех этих странностей, одержимостей, конфликтов с реальностью Толстой, Чехов, Достоевский? Уж будьте уверены - что-нибудь масштабное. Поделили бы персонажей на живых людей, которым творить историю, и персонажей бездушного света, добавили бы вины, раскаяния, преступления и наказания, отыскали бы в истории каждого персонажа зыбучие пески человеческой слабости и особенную русскую тоскливую безнадежность… Но в том и состоит основа комедии положений (а может, отчасти - и искусства жить), что ее творцы итальянцы и французы хорошо знают: всегда были и будут мужчины, женящиеся по расчету, властные жены, молодые бездельники, непризнанные гении, женщины, чересчур настойчиво ищущие свое счастье, и «правильные» люди всех мастей, не понимающие ничего и ни в чем, но готовые научить всех и всему. С другой стороны, случаются и ловкие, в меру порядочные молодые люди, умеющие спасти любую ситуацию. А жизнь - она не только ломает, но и отрезвляет. И в ней всегда есть из чего сделать комедию!
Екатерина КЛИМОВИЧ.