Приключения уфимского Электроника

Камала Янгирова впервые довелось повстречать год назад на Днях открытых дверей в детском образовательном Технопарке. Тогда меня очень удивило, что 10-летний мальчик наравне с педагогами подсказывает более старшим ребятам, как собрать электронную схему-мигалку, свободно оперируя научными понятиями. Наш корреспондент сегодня беседует с юным талантом.
- Люблю технические науки и немного биологию. Уже определяюсь с будущей профессией, выбираю между программистом и IT-генетиком. Думаю, что лет через 15 последнее направление станет популярным. Конечно, специалисты в этой области есть и сейчас, но пока их очень мало.
- Чем же привлекла тIT-генетика?
- Ученые идут к тому, чтобы лейкоциты заменять нанороботами. Они будут более крупного размера и обладать высокой сопротивляемостью к вирусам. Но на программирование каждого микроскопического устройства уйдет много денег, поэтому можно сделать самовоспроизводящуюся машину, которая будет производить уменьшенные копии самой себя, делясь в геометрической прогрессии. В итоге размер получается два в энной степени, за счет чего увеличивается число мелких роботов.
- Как давно увлекаешься наукой?
- Робототехнику начал осваивать в 5 лет. Папа подарил конструктор «Знаток», из которого я собирал различные схемы. Потом ходил в кружок на Lego mindstorms – более упрощенный вариант, там больше механики. И я был очень рад, когда узнал про занятия в Технопарке. Здесь занимаюсь робототехникой второй год, программированием – третий. В первый же год выучил почти весь Small basic (один из языков программирования), за исключением Massive и некоторых функций с Интернетом. Еще изучаю Pascal. Кстати, сейчас больше занимаюсь фрактальной графикой и числами Фибаначи.
- Над каким-нибудь проектом работаешь?
- Недели 2-3 назад предпринял попытку сделать радиоуправляемый выключатель с потреблением 220 V. Выглядит это так: мы используем пульт, предположим, что это коробочка, где стоит приемник. Он принимает все, а потом через схему передает сигнал на реле, которое в свою очередь коммутирует с потребителем 220 V. Модули, пульт радиоуправления, приемник… Понятно, что я сам все это не соберу, очень сложная схема, которую потом еще чинить трудно. У модуля очень маленькие токи на выходе, поэтому чтобы ничего не сгорело, подключил сначала к транзистору и только потом - к реле. В итоге получается один из атрибутов «Умного дома», сейчас у многих есть такие выключатели. Люди могут не вставая с дивана, погасить свет на кухне.
- Есть же еще пульты с инфракрасным лучом…
- А радиоуправляемый удобней. Инфракрасный работает только в зоне прямой видимости, а радиоволны проходят через любое препятствие. И расстояние больше – радиус на 50 метров, а если хорошую антенну взять и модуль качественный, то и более километра.
- Так можно и соседям свет выключать…
- Через Интернет вещей я еще представляю, как это можно сделать: создать аккаунт, пройти регистрацию. А в данном случае нужно брать пульт и приемник одинаковой частоты или настраивать.
- Какой представляешь робототехнику в будущем?
- С использованием хороших контроллеров, может, скоро начнем обходиться почти без модулей.
- По школьной программе у тебя пока нет уроков физики, может, ходишь на занятия к старшеклассникам?
- Понятно, что я не смогу прийти к ним на уроки, я им буду просто мешать. А так у нас в школе есть обязательные факультативы по математике, где мы решаем олимпиадные задачи. На самом деле освоение предмета зависит больше от желания, чем от школьной программы, хотя у меня есть любимые авторы учебников.
- И какие же?
- Мне всегда хотелось, чтобы у нас по математике была программа Патерсон. Почему-то только ее могу нормально воспринимать, там все просто и понятно. Также нравятся труды по русскому языку и литературе Бунеевых, по окружающему миру - Раутиана. И все это издательство «Балас».
- А про квантовую физику что-нибудь читал?
- Мы еще даже близко к ней не подобрались. Там все сложно, да и нелогично, на мой взгляд. Что такое фотон? И что из себя представляет бозон Хиггса? Я пока понять не могу. Кварки никто не видел, но знают, что они есть.
- Чем-нибудь еще увлекаешься?
- Хожу на курсы английского и японского, а так как мама у меня хорошо знает немецкий, еще учу и его. Своего компьютера у меня нет. Папа вообще против того, чтобы я сидел за какими-либо гаджетами. Могу лишь у бабушки в свободное время поиграть. Больше online сижу на специальных сайтах либо в соцсети «ВКонтакте». Еще меня интересует техническая литература. Я не понимаю, зачем читать художественные произведения и что именно оттуда можно почерпнуть. Найти интересную книгу очень тяжело. Гарри Поттером уже не интересуюсь. Даже в школьной программе я чаще нахожу что-то любопытное. Романы вроде «Часодеев» очень популярны в нашем классе, хотя некоторые, включая меня, считают, что они так себе. Кстати, до сих пор люблю отдельные сказки братьев Гримм.
- Нет ли барьера в общении со сверстниками? Ведь у тебя довольно серьезные интересы.
- Почему же? Существует немало других тем для общения. Однако большинство друзей живут в разных концах города, так как многие учатся не по месту жительства. Поэтому гуляю не так часто, иногда катаюсь на велосипеде.
КОРЗИНКА: В прошлом году Камал Янгиров занял I место в республиканском соревновании JuniorSkills, а затем одержал победу на турнире юных программистов «Созвездие» и участвовал в Роболиге (III место).
Анастасия ЛИСТКОВА.