Подводные камни рассрочки

«Возьми сейчас – плати потом!», «Без процентов и переплат!» - такие призывы с рекламных щитов стали уже привычными. Торговые сети завлекают покупателей акциями с рассрочкой, а мне как раз надо было сменить ноутбук…
Неплохая модель всего за 21 тысячу нашлась в одном из сетевых магазинов, где действует завлекательная «беспроцентная рассрочка на все». Выложить всю сумму сразу непросто, но можно воспользоваться щедрым предложением, тогда ежемесячные выплаты составят всего 875 рублей. Ну, это совсем другое дело!
Отправляюсь к кредитным менеджерам, которые устроились в дальнем конце магазина. Да-да, несмотря на название, рассрочка – особенный подвид кредитных программ, но я полна надежд, которые развеились довольно быстро. Беспрестанно улыбающаяся девушка сообщила, что работают они с несколькими банками, рассылает заполненную анкету и заявку по всем сразу. Через десять минут готов ответ – одобрили! Беру договор и условия, внимательно читаю, но… сумма кредита внезапно выросла и составляет уже 30 тысяч! А вот и разгадка – в счете, помимо самого ноутбука, еще несколько строк: страхование жизни, дополнительная гарантия, установка программного обеспечения….
- Я хочу отказаться от дополнительных услуг, – сообщаю менеджеру, но та утверждает, что без страховки и гарантии не станут оформлять рассрочку:
- Такие условия, иначе банк вправе отказать вам. И подумайте, ведь плюсы страховки очевидны. Вдруг с вами произойдет несчастный случай, и вы не сможете продолжать выплачивать?
Вот они, подводные камни рекламной акции, которые нарушают Закон «О защите прав потребителей», глава 16 которого гласит: «запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)». После нескольких минут спора менеджер делает повторный запрос, указывая, что покупатель категорически отказывается от страховки. Прошло еще полчаса – победа! Заявка без дополнительных опций была одобрена, а ежемесячные выплаты составили те самые, заявленные изначально, 875 рублей.
Итак, что же такое рассрочка?
Самый распространенный способ продать товар таким образом конечному покупателю - сделать скидку, равную сумме процентов по кредиту. Разумеется, магазин не работает в ущерб: все подобные крупные акции проводятся исключительно при поддержке компаний-поставщиков, которые компенсируют магазину около 50% от размеров предоставленной скидки, но приобретает повышенный спрос и хорошие продажи. Кроме того, торговые сети имеют прибыль со стороны банков, которые готовы вознаграждать каждый выданный кредит, в особенности на крупную сумму. Нельзя забывать и о выполнении маркетингового плана: акции позволяют «обернуть» большой объем товара быстро и с минимальными затратами.
Поэтому подвоха как такового в рассрочке нет. Если, конечно, вам попадутся честные кредитные менеджеры! Но на это рассчитывать не стоит: надо понимать, что их зарплата напрямую зависит от доходности кредита, кроме того, у каждого есть личный план по страховкам, за невыполнение которого он лишается заметной доли прибыли. Специалист сам выбирает, какой схемой воспользоваться. Невнимательному покупателю могут предложить кредит под видом рассрочки, включить в договор комиссии, платные сервисы, страхование от потери работы, жизни и здоровья. Однако вы не обязаны с этим мириться.
Юлия ПАХОМОВА