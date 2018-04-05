Газета не умрет

На минувшей неделе в Минкомсвязи России состоялось очередное заседание Экспертного совета по региональным печатным СМИ под председательством замминистра Алексея Волина.Он – человек открытый, приветливый, радушный. В «мирной» жизни. Когда же градус дискуссий по профессиональным проблемам начинает многократно превышать тональность размеренного диалога, может в сердцах и кулаком по столу стукнуть. Зато действует это как очищающий разряд грома и молнии: бурная река редакторских эмоций входит в свои разумные берега и разговор возвращается в конструктивное русло. В результате горячих споров по самым разным аспектам медийной деятельности находятся все же рациональные варианты, позволяющие сфере печатных СМИ продолжать свой тернистый путь информирования и просвещения нашего общества.Так вышло и в этот раз. После заявления Почты России о своей обоснованной (как они считают!) готовности увеличить тарифы на подписку аж на 15 процентов, редакторский корпус возбудился до пунцовых щек и спонтанных реплик. Хотя нашим экспертам в самообладании не откажешь: инициативу быстро перехватили, и в ход пошли не менее веские контраргументы. Главред, он же гендиректор «Восточно-Сибирской правды» из Иркутска Александр Гимельштейн заявил, что налицо конфликт интересов: почтовикам выгодна скорейшая смерть печатных СМИ, чем раньше это случится, тем де государству лучше. Несмотря на очевидную провокационность такого посыла, многие коллеги его поддержали. Главред «Областной газеты» из Екатеринбурга Дмитрий Полянин в свою очередь призвал перестать самих себя хоронить! У печатного блока СМИ свои неплохие перспективы: во всем мире тиражи и реклама в них растут. Такая тенденция неминуемо доберется и до России. Эта мысль понравилась и Волину: действительно, пора перестать пугать самих себя, а главное, общество смертью газет, иначе может выйти как в притче про пастуха и волков…Тем временем аккуратная перепалка с почтовиками продолжилась. Оставив эмоции, Юрий Таранцев, гендиректор ИД «Свободная пресса» из Воронежа предложил повышение тарифов не на 15, а на 4 процента. Поскольку заявление Почты о якобы длившемся четыре года моратории на подписные тарифы на самом деле от Лукавого. Произвести газету обходится в 300 рублей, а за ее доставку почта берет 450. Разве это нормально?!Свои беспощадные аргументы нашлись и у президента Союза издателей «ГИПП» Сергея Моисеева. Он попытался рассеять миф о якобы выгодах интернет-версий газет. Районные депутаты в Московской области два года назад приняли решение закрыть бумажные газеты и перейти на электронные версии. Затея провалилась! Сейчас газеты возрождаются вновь. При нынешнем законодательстве интернет-издания не в состоянии заработать на рекламе: всю маржу съедают страховые взносы. Если в 2001 году они составляли еще 26%, то сегодня уже 33! Тогда как АIТИ-компании платят всего лишь 14%. А после объявленного повышения НДС отчисления еще больше возрастут. Сергей Николаевич привел и другие парадоксальные цифры российского законодательства и экономики, впечатлившие в том числе и Волина. Он попросил сделать примерный расчет для всей отрасли и пообещал выйти с этой инициативой на Минфин России. Вдруг-то здравый смысл возобладает!Не была обойдена и в этот раз больная для всех печатных СМИ тема развития розничной сети и в частности киосков в городах и весях. Здесь тоже достаточно поучительных примеров. Скажем, Казань одна из первых продала свою киосковую сеть москвичам, а сейчас вынуждена создавать ее заново. Или другая абсурдная ситуация: местные власти принимают решение убрать из города все киоски, затем проводят аукцион на их размещение, а потом без зазрения совести эти точки реализации возвращают на свои прежние места. И впрямь умом Россию не понять. Но главреды стараются изо всех сил это делать! Ведь если еще журналист и редактор потеряют веру в Отечество и в перспективы своей отрасли, куда ж придет наше общество?!…Вот собственно говоря, из таких конкретных предложений, обсуждений и состоят заседания Экспертного совета. Я коснулась наиболее острых вопросов, волнующих всех газетчиков. Но говорили мы и о ситуации вокруг медиахолдингов, перспектив независимых и государственных СМИ. Затронули и проблему законодательной незащищенности главного редактора: руководителю журналистским коллективом приходится постоянно держать удар в отстаивании редакционной политики, острых публикаций корреспондентов, а заступиться за самого редактора часто оказывается некому. Таковы реалии нашей профессии.Галина ИШМУХАМЕТОВА.