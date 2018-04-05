Судьба одного объекта

- Между домами №№ 8, 10 по улице Архитектурной и №31 по Первомайской начали стройку. На паспорте объекта, указано, что здесь проходит реконструкция. Раньше на этом месте находились свалка и небольшое помещение, где дворники складировали инвентарь. Что же строят прямо под нашими окнами? - с таким вопросом обратилась в редакцию Надежда Александровна.
Как выяснилось, раньше здесь действительно располагалось полуразрушенное здание, без инженерных коммуникаций, площадью 38 квадратных метров. Использовалось оно для хознужд обслуживающей организации, но в январе было снесено, так как имело статус аварийного.
Нам удалось узнать, что теперь здесь возводят здание бойцовского клуба. Однако гражданин Слепнев, выступающий частным инвестором, разрешительные документы не оформлял.
- Он ссылается на Федеральную целевую программу, которая направлена на развитие физической культуры и спорта в России. Она действительно предполагает строительство спортивных комплексов за счет бюджетных средств либо в рамках государственно-частного партнерства. Возводятся проекты по рекомендации Министерства спорта для повторного применения, пройдя госэкспертизу. Но это не тот случай, - сообщил первый заместитель главы администрации Калининского района Алик Велиев.
Примером реализации вышеуказанной программы, когда удается сэкономить бюджетные средства на проектировании, может служить бассейн в Инорсе, заказчиком которого выступило Управление капитального строительства республики. Аналогичные здания есть во многих городах России. И у этого объекта с документами все в порядке.
- Под бассейн отведен земельный участок согласно градостроительному регламенту, в установленном законом порядке. Техусловия на подключение инженерных сетей получены, выдано разрешение на строительство. Ведется оно ООО «А-Строй» с допуском СРО, в соответствии с проектной документацией, под техническим надзором, - рассказали в районной администрации.
А судьбу несанкционированного объекта на Архитектурной теперь решит городское Управление земельных и имущественных отношений. Им вынесено распоряжение о проведении внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства.
Мария АПКАРИМОВА.