Внимание! Токсины на кухне

Жар, пар, резкий запах моющего средства, пластик, тефлон, газ из конфорки, СВЧ-волны… По совокупности ряда факторов приготовление пищи в домашних условиях вполне можно отнести к вредному производству. Какие опасности, помимо раскаленных и колюще-режущих предметов, могут поджидать вас на кухне? Об этом мы поинтересовались у доктора химических наук, члена-корреспондента Академии наук РБ Валерия Майстренко.
- Пластик в жилом помещении вообще не желателен. Какой бы он ни был, но при мало-мальски высокой температуре начинает разлагаться. Вот даже сковороды, которые покрываются фторопластами (тот же тефлон). Лично я их стараюсь вообще не использовать. При 400 градусах покрытие разваливается полностью, и даже при более низкой температуре его микроколичества попадают в воздух. Это же органический полимер. Правда, сейчас уже новые антипригарные покрытия появились, основанные на керамике. Такие сковороды, конечно, дороже, но безопаснее.
- Что уж говорить о пластиковой посуде, «кантарках» и пакетиках с пирожками, которые мы впопыхах разогреваем в СВЧ-печах…
- В полиэтилене категорически нельзя греть продукты, хотя есть специальные полимеры, которые применяются для разогревания в микроволновке. Из обычного же ПВХ при 50-60 градусах уже «лезут» высоколетучие токсичные вещества, в них до 40% различных добавок.
Во многих странах посуда из поливинилхлорида вовсе запрещена, так как в ней содержатся ядовитые диоксины. Там не продают воду, пиво, молоко в полиэтиленовых бутылках - только стекло и железные банки, и то последние стараются экспортировать к нам. Даже если шоколад завернут в ПВХ, он будет из этого пакета вбирать в себя вредные соединения. Масло вовсе мгновенно впитывает всякую «гадость». А у нас оно продается в пластиковых бутылках. Причина простая: дешевле и хлопот у изготовителя меньше.
- А вы в какой таре молоко покупаете?
- Как правило, в картонных упаковках. Хотя тут тоже есть нюансы: целлюлозу для них отбеливают с применением хлора. Мы в свое время провели работу: взяли молоко из-под коровы и сравнили с конечным продуктом в пакете. Разница по содержанию диоксинов была в 5-6 раз. В Швеции (на родине тетрапака) упаковку изготавливают по бесхлорной технологии - пироксидами. Даже обычный бумажный пакет для продуктов из желтой крафт-бумаги, и ни в одном магазине вам не дадут полиэтиленового. Он категорически запрещен.
- Не раз замечала еле уловимый, но стойкий химический запах в помещении. С чем это может быть связано?
- Такой эффект дают современные окна. Например, пластиковая рама содержит в районе 28-35% высокотоксичных веществ. Соединения фталевой кислоты – самые распространенные пластификаторы, без которых окна просто лопнули бы на морозе. Однако достаточно температуры в 30-40 градусов, и вещество начинает испаряться. Фталаты слаботоксичны, но они способны накапливаться в организме, приводя к раку, бесплодию. Поэтому в помещении должна быть довольно приличная вентиляция, особенно летом.
- А что можете сказать насчет силиконовых формочек для выпечки?
- Это же кремниевая вещь, которая выдерживает большую температуру, а углеродосодержащие полимеры вовсе - до 400 градусов. В медицинском силиконе практически нет добавок, поэтому если посуда сделана из чего-то подобного, то не вижу ничего плохого. Другое дело, когда в целях экономии производители могут использовать технический силикон, который в десятки раз дешевле. В этом уж точно нет ничего хорошего…
- Все больше людей стало пользоваться экологичными аналогами моющих средств для посуды, вплоть до уксусной кислоты и соды. Чем же опасны обычные очистители?
- Они представляют большую угрозу не столько для человека, сколько для экологии в целом. Идет мощнейшее загрязнение водоемов фосфатами, которые служат хорошей питательной средой для водорослей. В итоге рыба начинает задыхаться и гибнуть. Например, с августа в Волге купаться просто невозможно – река вся цветет. Вот почему экологи сейчас призывают переходить на соду, на кремниевые или на основе цеолита мелкозернистые моющие средства. Они не поддерживают питанием водные растения.
- Во многих интернет-изданиях упоминался радиоактивный радон, который якобы проникает в наши квартиры вместе с бытовым газом через конфорки. Так ли это?
- К бытовому газу радон никакого отношения не имеет. Он идет по трещинам из глубины земли. Накапливается в основном в подвальных помещениях и на первых этажах, так как тяжелее воздуха. Он везде выделяется понемножку, но распадается в течение суток. Его в довольно большом количестве можно встретить в источнике Кургазак, что в Янгантау. Воду оттуда сразу же пить нельзя, она должна сначала постоять…
А что касается обычного газа, то, конечно, его продукты сгорания отнюдь не полезные для организма. Тем более он опасен при утечке, поэтому электрическая плита - самая оптимальная. Правда, может насторожить сверхвысокочастотное излучение, свойственное индукционным плитам и микроволновкам. Однако реальных доказательств, что они вызывают те или иные заболевания - нет. Так же как ГМО. Европа, например, запретила его употреблять в пищу, пока не будут получены официальные данные, зато в Америке ГМО в порядке вещей.
- Немало ваших работ посвящены токсинам… Попали ли в область исследований грибки, ведь и они могут «отравить» жизнь?
- Я занимался только афлатоксинами, которые встречаются в зернах и продуктах с высоким содержанием масла, а также в молоке. Если вам попалась горькая семечка, то здесь 100% есть афлатоксин, если молоко горчит – тоже. Это - самые опасные токсины, выделяемые грибками. При попадании в организм высокой дозы смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимого поражения печени, при попадании низкой дозы подавляется иммунная система, повреждается ДНК, активируются онкогены.
- Как чувствуют себя сами химики, зная, сколько всего вредного нас окружает?
- Окружающая среда определяет продолжительность жизни горожан примерно на 30 процентов, сельчан - на 15-20. Остальное - наш образ жизни.
Анастасия ЛИСТКОВА.