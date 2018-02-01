Внимание! Токсины на кухне

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Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy Президент США Дональд Трамп поздравил в среду в Twitter владельца компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy.

МИД узнал о плане западных СМИ обвинить РФ в кибератаках на Олимпиаду Западные СМИ готовят вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает МИД ...