«Приходится отключать сознание»

Директора музея имени Михаила Нестерова Айрата Терегулова можно увидеть не только в своем кабинете и на совещаниях. Как автор работ он предстал перед зрителями на открытии выставки «Зеркальный мост» в галерее «Мирас». Его творческие открытия в живописи, художественной фотографии, графическом дизайне стали достижениями башкирского изобразительного искусства. Но самую большую любовь и несколько десятков лет он отдал графике. С помощью черно-белой техники ему удается создавать причудливо преломленный философским восприятием мир людей и вещей. В композициях, портретах, натюрмортах он исходит от нового осмысления реальности, ищет место человека в мире и мир в его душе. Нам удалось поговорить с ним о сущности графики, самой большой линогравюре и самом творчестве художника.- Наверняка здесь выставлены ваши иллюстрации к эпосу «Акбузат», за которую вы получили Государственную премию имени Салавата Юлаева?- Здесь представлены работы 2004-2005 годов: печатная графика, экслибрисы, иллюстрации к произведениям. Помимо офортов в металле, где изображения наносятся иглой, все больше применяю линогравюру – оттиски с линолеума.Экслибрисы отражают личный книжный знак. Они представляют собой зашифрованную в большей или меньшей степени информацию о владельце: его фамилию и имя, профессию, мировосприятие, интересы. Бывают случаи, когда оставленный экслибрис обладает большей ценностью, чем сама книга, в которой он находится.- Самое большое впечатление производит «Габитус»…- Думаю, это самая большая графическая работа в республике размером полтора на шесть метров, рассказывающая о состоянии человека. Термин определяет состояние человека как физической и духовной сущности, за которой стоит генетическая предрасположенность, воспитание, привычки, складывающаяся в зависимости от окружающей среды. Ведь каждый из нас индивидуален, а естественное состояние внутренней гармонии все чаще замещаем бесконечной суетой социальной активности.- Эти поднятые руки, беспокойный закручивающийся ритм фигур навевают мысли о духовном апокалипсисе…- Думаю, не все так пессимистично. Но такой большой размер, как мне кажется, оправдывает себя: совсем другие ощущения при просмотре, погружение в пространство, вовлеченность в действие.- Не кажется ли вам, что графика требует более абстрактного мышления, нежели живопись?- Если взять кисть с красками, то можно сразу приступать к работе. Графика же требует продуманности образов, поиска символов. Приходится отключать сознание и работать с подсознанием, вытаскивая из него архетипы, мыслеформы, ассоциации. Каждый раз перед белым листом меня охватывает волнение, чувство неизведанности. Откуда и что берется, сам не знаю.Зиля БАДРИЕВА.