Загадки дмитриевской воды

- Почему мы платим за питьевую воду, а в результате получаем «техническую»? Кастрюли и чайники за день покрываются налетом даже после фильтрации, а белье после стирки заметно желтеет… Одно время из крана вовсе текла «ржавчина». Правда, сейчас проблему устранили, и вода стала заметно чище. Но осадок остался. В прямом смысле слова. К тому же ХВС подают с большими перебоями, - обратилась с вопросом в редакцию жительница села Дмитриевка Уфимского района Алина Перова.
Как пояснили нашим корреспондентам в компании ООО «СтройРесурс», обслуживающей сети центрального водоснабжения, в данном населенном пункте никаких проблем с водой нет.
- Она исключительно прозрачная. Бывают незначительные превышения по жесткости, потому что подается из артезианских глубинных скважин без водоподготовки, то есть фильтрации, - говорит директор предприятия Хаммат Мустакимов. – Изредка от жителей поступают жалобы на песок.
А что касается напора, то по расчетам организации проблем быть не должно: на население в 5000 человек функционирует пять водонапорных башен и 11 скважин.
Мы решили увидеть все воотчию. Свернув на безымянную дорогу на окраине села, добрались до ржавой, но вполне себе работающей «водонапорки». По пути встретили как минимум три таких же. Однако зародившиеся сомнения о серьезности проблемы, вскоре развеялись. Буквально в нескольких шагах от скважины мы встретили разгневанных жителей, которые что-то бурно обсуждали с соседями.
- Уже два дня нет воды! Последний бидон остался, сейчас опять в Николаевку ехать, - сетует Флюза Зайнуллина, до конца выкручивая винт крана. - Последние 10 лет это у нас происходит постоянно. Как построили пятиэтажные дома, так воды не стало. Звоним диспетчеру, а он только и отвечает, что проблем нет, башни заполнены, и мы одни такие недовольные. А здесь не только мы, как минимум, – вся улица. Тем не менее каждый месяц платим деньги, хорошо хоть счетчик поставили, а то раньше приходилось отдавать 1000 рублей.
Но. несмотря на регулярно приходящие квитанции за жизненно необходимые ресурсы, Файзуллины также регулярно вынуждены ездить за ними в соседнее село или покупать в магазинах. Наполненные бидоны стараются держать про запас в подвале, ведь помимо собственных потребностей, нужно позаботиться и о домашней скотине, не говоря уже об огороде, который летом требует регулярной поливки.
Парадокс, но вода в домах, что находятся в непосредственной близости от скважины, то загадочным образом исчезает, то вновь внезапно появляется. Решение данного вопроса находится под контролем местной администрации.
- Жители написали письменное обращение, которое будет направлено в компанию «СтройРесурсы», где обязаны провести обследование и установить истинную причину отсутствия воды. Пока мне известно, что водопровод на Янтарной улице в свое время прокладывали жители, и до сих пор не передан на баланс обслуживающей организации. Следовательно, никто не проверяет в каком состоянии находится труба, - сообщил глава Дмитриевского сельсовета Георгий Краснов. – А отсутствие давления скорее связано с износом сетей, нежели с дефицитом воды. План работы по их замене на этот год мы уже заложили, но окончательное решение примем после того, как будет определенность с финансированием.
Но нельзя не отметить, что в связи с активным приростом населения (только за последний год он составил около 1000 человек) угроза недостатка воды выглядит вполне реальной. Неспроста помимо замены старых труб готовится еще один масштабный проект.
- Будут прокладывать водопровод с Миловского водозабора и устанавливать дополнительную башню, рассчитанную примерно на 1000 кубов. Этот проект курирует администрация Уфимского района. Работы ориентировочно начнутся летом, - поделился информацией глава сельского поселения.
Однако ситуацию с качеством питьевой воды здесь пояснить затруднились. В «СтройРесурсах» заявили о незначительных отклонениях. И лишь население не устает говорить о проблеме: нами также были опрошены жители с улиц Трактовая и Уфимская.
Впрочем, Центр гигиены и эпидемиологии РБ, который в начале ноября проводил внеплановую проверку питьевой воды, оказался с ними солидарен. По данным результатов, она не соответствует требованиям СанПиН. Отклонения наблюдаются по двум показателям: общая жесткость составляет 9,1 мг-экв/л, при допустимом уровне 7 мг, также в 18 раз превышает норму содержание марганца: 1,769 мг/л против допустимых 0,1 мг. Стоит предположить, что благодаря именно этому элементу вода приобретает так называемый оттенок «ржавчины».
Как нам сообщил Роспотребнадзор РБ, по результатам выявленных нарушений в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в Мировой суд Уфимского района на рассмотрение. Кроме того, с надзорным органом был согласован план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.
Анастасия ЛИСТКОВА.