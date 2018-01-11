И стала шайба «Золотой»…

…Выбивая коньками ледяную крошку, хоккеисты разворачиваются для очередной атаки. Задача – не только удержать свои ворота, но и перехватить инициативу и контратаковать. Идет тренировка: с обеих сторон площадки воспитанники спортшколы № 3 имени Азаматова.
Их ждет «Толпар»
Вот-вот начнутся игры всероссийского турнира «Золотая шайба», многие азаматовцы примут в нем участие. А нам удалось поговорить с директором школы Рамилем Юлдашевым.
- Всего у нас занимается около 500 ребят: 340 в центре «Юлаевец», что в Шакше, и еще 160 на открытых коробках в 96-й 100-й и 74-й школах. Занимаются мальчишки практически всех возрастов, а нижний порог – 5 лет, - рассказал он, - сначала ставим их на коньки, учим владеть клюшкой. Становясь старше, они осваивают игру в паре, в тройке и пятерке. Тренировки идут не только на льду, но и на «земле».
В подготовке хоккеистов есть место гимнастике, акробатике и общефизическим дисциплинам. В совокупности нагрузка получается довольно серьезная. Но тренировки идут по специальной программе, да и периодическая диспансеризация сводит риск для здоровья детей к минимуму. Занятия в школе бесплатны, для записи нужна лишь справка от педиатра.
Пройдя обучение, многие ребята идут дальше – в «Батыр», «Толпар». Кто-то находит себя в студенческой лиге. Только за последнее время во взрослые клубы они передали около тридцати воспитанников. Но факт остается фактом: свои первые победы они одержали на матчах «Золотой шайбы».
Сменил перчатки на клюшку
- Чего жду от турнира? Конечно, победы. И хотелось бы, чтоб обошлось без травм. Хоть это и не профессиональный спорт, но ушибы и растяжения случаются, - говорит преподаватель физкультуры гимназии № 39 Ильмир Газизов.
Школьники под его началом не меньше двух раз в неделю собираются на катке, что в Нижегородке. Конечно, лед здесь не профессиональный, но играть можно. Зато с экипировкой проблем нет. Шлем, щитки, коньки, клюшки - здесь выручают родители. Большинство игроков – учащиеся гимназии. Но есть и ребята, живущие рядом с катком, и те, кто не нашел команду в своей школе.
Согласно графику, районный этап «Золотой шайбы» уже закончился, впереди городской. Но в Ленинском, как и в некоторых других, игры перенесли из-за морозов. Таким образом, хоккеисты из 39-й будут играть на двух уровнях одновременно: столичном (как участники прошлого года) и местном.
- Вообще-то я всю жизнь занимался боксом, имею звание кандидата в мастера. Хоккеем увлекался как любитель. Но шесть лет назад пришел в гимназию и решил заняться им всерьез: собрал команду, начал тренировать, - признается Газизов, - с детьми мы ходим на все домашние матчи «Салавата Юлаева». А будучи на экскурсии в Питере, попали на игру СКА.
Глядя на профессионалов, кто не представлял себя на их месте? Мечты, подкрепленные серьезными занятиями, сбываются. Так, один из выпускников гимназии прошлых лет уже успел поиграть за «бело-зеленых». Ныне же он заключил контракт с одним из клубов за океаном.
Районные соревнования стартуют 20 января на недавно открывшейся коробке в сквере «Волна». Всего участие в них примут команды двенадцати школ. В их распоряжении – поле размерами 40 на 20 метров, заливаемое водой из артезианской скважины.
«Разведали» лед
Соревнования дворовых команд в Нагаево спортсмены в шутку называют межконтинентальным турниром. Чуть более масштабны игры на «Кубок Сипайлово» - они обычно проходят в марте. А предваряют их февральские баталии, посвященные Дню защитника Отечества и памяти Героя Советского Союза Владимира Комарова. Словом, играть в хоккей в Октябрьском районе Уфы действительно любят.
- К «Золотой шайбе» готовится пятнадцать команд в возрастных категориях от 12 до 18 лет. В прошлые годы набирали и мальчиков помладше. Все матчи пройдут на льду у школы № 130. Кстати, там в рамках проекта «Реальные дела» недавно появились теплые раздевалки, - отметил председатель районного комитета по физической культуре и спорту Николай Ильин.
А их соседи с севера, калининцы играют на площадке спортклуба имени Гастелло. Школы №№ 51, 157, 74, 121-я гимназия, 60-й и 68-й лицеи – всего около сотни игроков. В обычное время они, как правило, тренируются каждый в своих «коробках». Тем более, что их в районе целых десять. Но перед турниром многие перебрались на спортклубовский лед, чтобы лучше изучить его.
- Размеры площадки 61 на 30 метров, что соответствует российским стандартам. Но многие другие по меньше. Да и заливается «Гастелло» не вручную, а машиной, что повышает качество льда. К этому тоже нужно привыкнуть, - говорит начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Калининского района Рушан Абушахмин.
По его словам, недавно в 53-й школе, 11-й гимназии и 68-ом лицее появились площадки летнего типа. Любители зимних видов используют их для общефизической подготовки. А в нынешнем году ледовый корт размером 56 на 26 метров планируется построить рядом с лицеем № 52.
Не исключено, что там пройдут матчи «Золотой шайбы-2019». А самая первая игра этого турнира прошла в далеком 1964 году. Ныне это хоккейное поле закреплено за девяносто шестым лицеем. Между тем именно здесь первые шаги в своей карьере сделали Александр Семак и Андрей Василевский-старший.
Ныне на нем вновь сошлись команды любителей: за выход на городской уровень сразились команды школы № 26 и центра «Глобус». Которая оказалась сильнее, теперь осталось дождаться жеребьевки. Распределение участников финального этапа должно пройти на этой неделе.
Иван БЕГМА.