И стала шайба «Золотой»…

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Украинский дипломат объяснил, почему Киев «не сражался» за Крым Посол Украины в Польше, бывший глава МИД Андрей Дещица рассказал, почему Киев не стал "применять силу" для срыва референдума о статусе Крыма в 2014 году.

Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, сообщается на сайте главы государства.