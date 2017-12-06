Встреча у мэра

Вчера глава администрации Уфы Ирек Ялалов провел встречу с главными редакторами государственных и негосударственных СМИ. Фрагменты беседы предлагаем нашим читателям.
«Негосударственные СМИ играют огромную роль в гражданском обществе. Но сегодня сложнее работать государственным…»
С таких слов начал пресс-конференцию мэр. Он признался, что в «закрытом режиме» власти работать комфортней, но постоянное давление СМИ на власть заставляет ее становиться более открытой, вступать в диалог со всеми институтами гражданского общества.
Мэр Уфы 17-й год во власти. Прошел отличную школу в партийном аппарате. Потом 10 лет занимался бизнесом. Будучи инструктором райкома во время фенольной эпопеи, стоял в оцеплении, а толпа протестующих шла от Дворца Орджоникидзе до Горсовета. В Уфе случилась настоящая экологическая катастрофа, и возмущенные уфимцы выламывали двери мэрии. Молодой инструктор, у которого только что родился первый ребенок, прекрасно понимал горожан и тогда еще осознал, что закрытость власти оборачивается поражением.
«Силы брошены
на подземный город»
Горожане судят о своем муниципалитете главным образом по ежедневной уборке дворов и улиц, состоянию дорог, работе общественного транспорта и прочим коммунальным услугам. Однако мало кто задумывается о том, что существует целый «подземный город» инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность мегаполиса. Техническое состояние «подземки» катастрофическое! А все усилия по поддержанию ее в рабочем состоянии обывателю не видны и зачастую неизвестны. В последние 5-6 лет силы брошены на тепло, котельные, горячую воду, источники теплоснабжения. Муниципалитету удалось привести в порядок пять крупнейших котлов, каждый – высотою в 5-этажный дом. Горожанин же эту работу не видит, ему важны простые вещи: чистый подъезд, чистый двор, качественные дороги.
«Я чищу снег в Уфе
18 лет»
Вопрос о пресловутом снеге прошлого года звучал на встрече в разных интерпретациях журналистов. Обсуждали и нехватку спецтехники, и дефицит финансов на ее покупку, и зону ответственности за федеральные, региональные и муниципальные территории. Ирек Ялалов с благодарностью в адрес республиканского правительства сообщил, что в бюджет Уфы на 2018 год дополнительно направили 170 млн рублей для обслуживания «неуфимских» дорог и территорий. Если в советские годы Уфу убирали 5 тысяч дворников, то сегодня - лишь 950, их явно не хватает. Отказываются от уборки прилегающих территорий федеральные ведомства, коммерческие структуры, а рычагов эффективного воздействия на них (кроме мало ощутимых штрафов) у муниципалитета нет.
Много чему, считает Ялалов, следует поучиться у Белоруссии. Минск стал девятым городом-побратимом Уфы, где недавно побывала наша делегация и ознакомилась с опытом развития городской инфраструктуры. Так, во время снегопадов уборка разворачивается по специальной программе «Пурга», когда все жители Минска выходят на расчистку с лопатами, не говоря уже об организациях всех форм собственности.
В то же время мэр Уфы с гордостью отметил, что с 2014 года башкирская столица практикует «сухую чистку» без использования вредных химических реагентов. Применяются только соль и песок. Благодаря чему Уфа зимой белоснежно хороша, а по весне почва не подвергается вредному воздействию химикатов.
Хозяин встречи поделился и мыслями о знаменитом 131-м федеральном законе о местном самоуправлении, который в процессе принятия в Госдуме претерпел серьезные коррективы. В результате из него изъяли главу о финансировании - таким образом получилась декларация о намерениях, остались полномочия муниципалитетов без финансового обеспечения.
«Все деньги
на ветхое жилье
до копейки использованы: дома снесены, квартиры построены»
Отвечая на волнующий многих вопрос об использовании средств из Фонда реформирования ЖКХ, мэр заявил, что проверка федеральным казначейством не выявила нецелевого использования. Все деньги до копейки ушли на расселение жильцов. Еще один важный аспект: нововведение Уфы - поквартальная застройка, которая четыре года подряд признавалась эталоном на федеральном уровне. Ее смысл в том, что сначала расчищается территория, расселяются жители ветхих домов, затем они сносятся и только потом разворачивается строительство согласно утвержденному проекту. Минусом такой поквартальной застройки как раз и стало наложение снесенных домов, что и выявилось в результате проверок. В результате Уфу заставили вернуть деньги, что и было исполнено.
Конечно, вопрос сноса ветхого и аварийного жилья остается для города одним из самых актуальных. К примеру, БРП (Бельское речное пароходство) скинуло на муниципалитет 65 бараков, в большинстве из которых выгребные ямы находятся прямо под домом. И это в XXI веке! Точно так же поступили РЖД: передали ведомственные дома без всякого финансирования. Одномоментно снести такое жилье муниципалитет не в состоянии. Решить проблему можно только совместно с застройщиками.
«Я неплохо рисую…»
Отвечая на вопрос о малых архитектурных формах, наводнивших Уфу в минувшем году и вызвавших негодование в среде интеллигенции, мэр отказался назвать имя скульптора - автора целой коллекции изваяний в парке Якутова. Он признался, что сам неплохо рисует, окончил художественную школу. Не случайно, видимо, вот уже три года подряд его приглашают в качестве эксперта на Московский урбанистический форум. Мэр считает, что в Уфе немало прекрасных памятников, например, Мустаю Кариму и труженикам тыла в парке Победы (автор Андрей Ковальчук), Арслану Мубарякову (скульптор Владимир Дворник). Если во дворах сначала появились достаточно примитивные арт-объекты, созданные силами самих жителей совместно с жилищниками, то затем эстафету подхватили профессиональные мастера. «Понимание есть, художественное исполнение следующих арт-объектов будет лучше», – надеется мэр.
«А тост предлагаю –
за Минфин»
Неоднократно во время встречи глава муниципалитета выражал благодарность в адрес Минфина РБ. Ялалов отметил, что в региональном ведомстве, как и в Финуправлении администрации города, работают профессионалы высочайшего уровня, заслуги которых неоднократно отмечались и в федеральном Минфине.
В завершение встречи Ирек Ишмухаметович поздравил главредов, читателей газет, интернет-порталов с наступающим Новым годом, предложил поднять бокалы шампанского за финансистов.
Галина ИШМУХАМЕТОВА.
Главный редактор газеты «Башкортостан»
Азамат Юлдашбаев:
- Хотелось бы выразить благодарность от имени воспитанников секции по стрельбе из лука уфимской школы олимпийского резерва № 11. Еще три месяца назад ребята - призеры Европы и будущие чемпионы мира - занимались в полузаброшенном тире. После капитального ремонта здесь созданы все условия для спортсменов.
Еще благодарность за то, что Уфа является одним из немногих городов, где стопроцентно выполняется Закон «О языках народов Республики Башкортостан» при оформлении надписей, дорожных указателей, аншлагов. К примеру, в Бирске нет вывесок на втором государственном языке региона.