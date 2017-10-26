Сегодня мы все чаще при любом тревожном звоночке от своего организма бросаемся к поисковой строке и начинаем лихорадочно вбивать в нее симптомы. Там же выбираем себе диагноз, а зачастую и способы терапии. И хотя, пожалуй, каждый из нас понимает порочность такого способа самолечения, количество медицинских запросов в сети не уменьшается.Большинство медиков по поводу такой «медицины на удаленке» высказываются, как правило, отрицательно, справедливо обвиняя ее в некомпетентности и рискованности для здоровья. Ведь зачастую даже в клиниках не всегда способны мгновенно поставить диагноз на основании не только ощутимых симптомов, но и объективных данных медицинских исследований.Но в то же время, как любят шутить блогеры, не все так однозначно. Во-первых, люди обращаются к Интернету не от хорошей жизни: у кого-то нет времени на выстаивание очередей в поликлиниках, у кого-то - денег на проведение платной диагностики. Да и уровень участковых терапевтов иногда оставляет желать лучшего. А во-вторых, совсем скоро мы на законном основании сможем получать медицинскую помощь в онлайновом режиме, а рецепты на лекарства станут электронными. По крайней мере, такой закон (ФЗ №174692-7) был принят в Государственной думе еще летом нынешнего года. Он предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента. Использование подобных консультаций будет являться правом, как врача, так и пациента, хотя и не должно ограничивать последних в получении очной медпомощи. Возможность пронаблюдать за действием этого закона появится уже с 1 января 2018 года: через Интернет мы сможем получать рецепты на лекарства, оформлять и закрывать больничные листы.Узаконивание телемедицины - важный шаг развития здравоохранения в России, считают эксперты. С одной стороны, он дает пациентам новую возможность получить помощь от квалифицированных врачей. С другой - позволяет колоссально экономить бюджетные деньги. Причем телемедицина нужна не только тем, кто живет на отдаленных территориях. Она поможет и пациентам, лечащим врачам которых требуется второе мнение о необходимости, скажем, госпитализации в высокотехнологический центр. К тому же онлайн пригодится и здоровым людям, которым просто некогда посетить поликлинику, но есть вопросы к врачу. В США телемедицина начала делать первые шаги еще в 2008 году. И с тех пор там на 70 процентов уменьшилась обращаемость пациентов за медицинской помощью амбулаторно, на 19 процентов сократилось число койко-мест, на 26 процентов - стационарных больниц.Но еще более важно, что новым законом предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Ведь в принципе, в чем заключается основная претензия к самолечению через медицинские интернет-сайты? В том, что они не лицензированы – словно БАДы, которые похожи на лекарства, но лекарствами не являются. Единая же информационная система позволит деанонимизировать такие сайты, прописать сферу их компетенций.Мы часто идем к врачу, даже не зная, а действительно ли нам нужна помощь. Если пациент сможет задать вопросы врачу по телефону, электронной почте или по видеосвязи, в ряде случаев ему не понадобится обращаться в поликлинику. Сможет доктор на расстоянии понять, что происходит с пациентом? Но, собственно, «скорая помощь» давно работает по этому принципу.А вот с электронными рецептами еще только предстоит продумать механизмы их отоваривания. Ведь если пациентов прикрепят к конкретной аптеке, то там может возникнуть или дефицит лекарства, или искушение завысить цену на те или иные препараты. Если же рецепт станет доступен всем аптекам, то таким образом нарушится врачебная тайна. Возможно, будет создана система, при которой информация о рецепте поступит сразу во все аптеки, но в зашифрованном виде, а код доступа к нему будет храниться у самого пациента.Гузель Галиева, заместитель главного врача Республиканской детской клинической больницы:- Сегодня очень часто пациенты заявляют, что они уже сами стали почти врачами, вычитав информацию о своем заболевании на интернет-форумах и сайтах. С одной стороны санитарное просвещение неплохо, но когда оно превращается в самодиагностику, или что еще хуже в самолечение, - это становится несомненным злом, последствия которого не всегда удается исправить даже специалистам.В то же время стоит различать от такого самолечения дистанционное оказание медицинской помощи, так называемую телемедицину, в которой пациент общается с лицензированными специалистами и получает необходимую консультацию. С 1 января вступит в действие поправка к закону, в которой регламентируются особенности оказание дистанционных медицинских услуг.Владимир ГЛИНСКИЙ.dzecko@mail.ru