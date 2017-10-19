Чем не «Ясная Поляна»?

Министр напомнила собравшимся, что идея строительства литературного музея в Кляшево была одобрена еще в 2006 году. Конкурс на его проектирование тогда выиграла архитектурная мастерская «Архпроект», и в 2012 году проектная документация прошла госэкспертизу. Но затем дело застопорилось. И вот наконец лед тронулся! Строительство начнется в будущем году, а уже в июне 2019 года Центр культуры имени Мустая Карима строительство завершится и начнется монтаж оборудования.На полутора тысячах квадратных метров планируется разместить два музейных зала, а также зал-трансформер, который возьмет на себя, кроме всего прочего, и роль районного дома культуры для кляшевцев и всех чишминцев. Специалисты Национального музея республики, филиалом которого станет Мустаевский центр, уже начали размышлять над внутренним наполнением будущих экспозиций. Вице-премьер республики Салават Сагитов предложил подготовить три варианта внутренней концепции и выбрать лучший из них на оргкомитете в первом квартале следующего года. Он также призвал грамотно совместить классические музейные тенденции и современные 3D-технологии, аналогичные тем, что использованы в музее «Россия - моя история» на ВДНХ, что позволит привлечь в стены Мустаевского центра молодежь.По просветленным лицам членов оргкомитета было видно, насколько долгожданным оказался этот проект. Кто бывал в «Ясной Поляне», в Пушкинских Горах, Доме-музее Чехова в Ялте, хорошо понимает, как такие «живые» музеи пробуждают интерес к творчеству наших классиков: поток туристов туда неизменно только растет. Хочется верить, что и наше Кляшево станет столь же притягательной точкой на карте России.Галина ИШМУХАМЕТОВА.