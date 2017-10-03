Жизнь – экзамен строгий

Как помочь подросткам не ошибиться, не совершить поступка, о чем они потом будут сожалеть? Как оградить их от негатива, которого, к сожалению, немало в нашем социуме? Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают тысячи дел. Каков результат этой работы, рассказывает заместитель председателя КДН администрации города Светлана Шакирова.
- Начался учебный год, подростки сели за парты… Осенью у вас меньше хлопот?
- Комиссия активно действует круглый год. Мы работаем порой в праздники и выходные, выезжаем на места, проводим рейды, посещаем неблагополучные семьи, читаем лекции в учебных заведениях, оперативно реагируем на любые события, связанные с детьми и подростками. Если говорить о структуре, у нас семь районных комиссий и одна городская, 24 штатных сотрудника - профессионалы, досконально знающие нормы уголовного, административного кодекса, юридически и педагогически подкованные, могут быстро, без раскачки и волокиты решать многие вопросы, к примеру, куда направить рассматриваемое дело – в опеку на лишение родительских прав, или какую оказать специальную помощь (медицинскую, психологическую) ребенку или родителям. Грань – тонкая, нужно чувствовать человека, не быть равнодушным к его судьбе. В январе следующего года исполняется сто лет, как в нашей стране была создана Комиссия по делам несовершеннолетних.
- С чем обычно приходится сталкиваться?
- Административные правонарушения, ненадлежащее воспитание. Это - основная масса рассматриваемого. Если же подросток нарушил уголовное право, дело рассматривается в правоохранительных органах.
- Какова текущая ситуация?
- Идет снижение подростковой преступности – таких правонарушений на 22 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это итог общей работы правоохранительных органов, образования, опеки, по делам молодежи, нашей комиссии. Все мы нацелены на то, чтобы не было безнадзорных детей. Когда они бесконтрольны - это всегда повод совершить какой-либо противоправный поступок. К примеру, немало случаев кражи из супермаркетов…на спор, играют и… заигрываются. Поэтому проводится большая работа по организации летнего отдыха – детей направляют в лагеря или санатории, подростков стараемся трудоустроить (чаще всего они задействованы на пришкольных участках), вовлекаем во внеурочную деятельность, совместно со службами проводим рейды, чтобы они не находились в ночное время без сопровождения взрослых. Но тревожные моменты тоже есть. В этом году 8 несовершеннолетних отправлены в специальные учреждения закрытого типа, что является мерой воспитательного характера. Ребят отрывают от привычного окружения. Часто бывает так: сам ребенок по характеру добрый, отзывчивый, но попадет в плохую среду, под чье-то влияние, а родители – не авторитет, часто его растит только мама.
- Говорят, что такое наказание может сломать судьбу.
- Уверяю, что нет. Мы сейчас тесно сотрудничаем с судейским сообществом, часто посещаем подростков в спецучреждении. Меня поразил наш недавний визит в Ишимбай, где в спецшколе учатся девушки, оказавшиеся в поле зрения правоохранительных органов. Во-первых, они сразу узнали нас, а как они переменились! Показали нам замечательный концерт, прекрасно учатся, посещают кружки, секции.
Родители могут посещать своих детей, переписываться, созваниваться. Два-три года, которые ребенок по решению суда проведет в спецучреждении, чаще всего идут на пользу. Подросток заканчивает школу, что уже плюс, получает профессию (девушки учатся на швею, штукатура-маляра) и сможет трудоустроиться, встать на ноги.
- Вы работаете в данной сфере много лет, посоветуйте, как оградить подростка от негативного влияния?
- У нас в основном трудятся специалисты с большим стажем, и мы говорим – все идет из семьи. Именно родители дают моральные основы жизни и должны объяснить маленькому человеку, что такое хорошо и плохо, что нельзя брать чужое, научить доброте, умению сопереживать. Если родители уважительно относятся друг к другу, также подростки общаются и в своей среде.
- Иногда семья благополучная, а ребенок все равно «трудный», в школе – грубит, во дворе всех задирает…
- Если он сыт, одет, это еще не все, ему нужны внимание, забота, разговоры с отцом и матерью, семейные прогулки, походы. А у современных родителей время в дефиците. Нам приходится говорить таким: выбирайте – либо работа сутками, либо ребенок. Нужно повышать престиж семьи, только она дает человеку верные ориентиры в жизни.
- Если такая «ячейка общества» - не положительный пример, может, следует вмешаться?
- Если ребенок попал в наше поле зрения, а у нас хорошо работает система «сигнальных карт», мы сразу же реагируем и всегда начинаем с семьи, общаемся с родителями, консультируем, советуем, убеждаем посетить центр медико-психологической помощи, нарколога, психолога, педиатра, узких специалистов (порой и этого достаточно), если семья неполная, ищем отца или мать, посещаем школу, смотрим все окружение, ищем причину. Если семья признается находящейся в социально опасном положении, ставим на учет, а дальше помогаем и контролируем, составляем план для социальных служб, которые должны также помочь этой семье. И результаты есть. У нас только в этом году из 645 поставленных на учет семей снято 262, сняты с учета 156 подростков из 557.
Комиссия, конечно, не единичный орган, который работает с детьми, у нас межведомственное взаимодействие, и мы принимаем решение, допустим, о лишении родительских прав, коллегиально. Но иногда бывает достаточно вызвать на заседание для беседы. Многих уже одно это отрезвляет, но есть и случаи, и их немало, когда родители разводят руками – ничего не можем сделать, ребенок нас не слушается.
- Быть родителем - тоже наука?
- Да, этому нужно учиться, благо литературы – море. Быть мамой и папой малышу - одно, и совсем другое – подростку, нужны иные подходы, методы. Время такое, что всем нам нужно постоянно образовываться, дети сейчас совершенно иные, они подчас больше нас информированы, на «ты» с Интернетом. И если ты видишь, что ребенок за компьютером сидит тихо как мышка, это не значит, что он правильный, нужно интересоваться, на каких он сайтах, что читает, смотрит, кто у него в друзьях, в том числе в социальных сетях. Случаев, когда на ребенка влияют виртуально, увы, немало. Нужно быть бдительным.
- То есть думать о его безопасности не только на улице?
- Безусловно.
- Каковы у комиссии новые формы работы?
- Жизнь не стоит на месте, и нам тоже нужно идти с ней в ногу. Но в основе всего – профилактика: ходим с лекциями по школам, колледжам. В городе полно соблазнов, важно оградить их от негатива, предупредить. Слово – один из самых действенных инструментов.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.
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