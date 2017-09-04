Агент на доверии

Время идет, пенсия не за горами, и, конечно, хотелось бы, чтобы была побольше. А здесь – стук в дверь. Улыбчивый молодой человек довольно скромно представился, что он из «Газфонда» и если пожелаем, то можем перевести туда свои накопления. Мы ответили, что подумаем, приходите завтра. Сами тем временем зашли в Интернет. Отзывы положительные, оказывается, фонд с 1994 года на рынке, проценты хорошие. Посмотрели рейтинг – тоже устраивает. Немного смутил тот факт, что агент пришел, как говорится, «на дом».
Но при следующем визите «посланец фонда» (как оказалось, звали его Марат) показал бейджик, принес дополнительную литературу и… пригласил в офис. Это подкупило, раз есть, так сказать, «контора», значит, не мошенничество. А то, что прохаживается по организациям и предприятиям, он объяснил довольно резонно:
- Люди занятые, так что и вам? наверное, так удобнее: время – деньги!
Уже к следующему его посещению мы с коллегой встретили его с паспортом и СНИЛСом.
Он деловито сфотографировал документы и потребовал, чтобы мы попозировали с главной страничкой из паспорта, где наше фото.
- Зачем?
- Ну, чтобы у руководства не было сомнений, что я каким-то нечестным способом достал ваши документы…
Сниматься с удостоверением личности, прижимая его к груди, все равно что на стенд «Разыскивается особо опасный преступник», было как-то неловко. Но к тому времени Марат нас настолько обаял (или загипнотизировал), что мы пошли и на это. После чего заполнили договор и принялись ждать СМС с оповещением, что мы вступили в стройные ряды «Газфонда».
День ждали, второй, третий… Тишина. Звоним агенту, тот либо не берет трубку, либо абонент недоступен. Набираем телефон «Газфонда», а там спрашивают:
- Вы действительно уверены, что он наш агент?
- Как же? Он пришел с документами, памятками, удостоверением…
- Как фамилия? Такой не значится!
Теперь мы уж забеспокоились. Что же делать?
- Очень необдуманно. За пенсионные накопления не беспокойтесь, но он может ваши данные использовать, чтобы взять кредит. Есть такая услуга по Интернету, тем более что вы сфотографировались с паспортом. Мой совет – немедленно обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением, - посоветовала начальник отделения СО по РПТО ОП №3 СУ УМВД России по Уфе Юлия Баишева.
Как позже выяснилось, этот самый Марат оказался «левым» агентом, действительно, подрабатывающим в уфимском офисе «Газфонда». Однако после того, как он оформил наш договор, подсчитал, что с наших небольших накоплений для него не будет «навара», поэтому попросту выбросил его в корзину. В общем, мы отделались «легким испугом», но сделали из этого выводы.
Ирина ШИПУНОВА.
Корзинка
Чтобы составить договор о переводе накоплений, агентам нужно заполучить СНИЛС будущего пенсионера (номер на зеленой карточке обязательного пенсионного страхования). Раньше мошенники часто ходили по квартирам и представлялись сотрудниками собеса или государственного пенсионного фонда. Сейчас расширили «географию»: приходят в офисы, магазины и под разными предлогами требуют от сотрудников предъявить СНИЛС. К примеру, был случай, когда к нам в редакцию приходила женщина, назвавшаяся представителем Пенсионного фонда республики. Мы усомнились, да и удостоверения у нее при себе не было. Но при этом она требовала СНИЛС, чтобы «проверить состоим ли мы в каком-либо НПФ».