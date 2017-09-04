Агент на доверии

Время идет, пенсия не за горами, и, конечно, хотелось бы, чтобы была побольше. А здесь – стук в дверь. Улыбчивый молодой человек довольно скромно представился, что он из «Газфонда» и если пожелаем, то можем перевести туда свои накопления. Мы ответили, что подумаем, приходите завтра. Сами тем временем зашли в Интернет. Отзывы положительные, оказывается, фонд с 1994 года на рынке, проценты хорошие. Посмотрели рейтинг – тоже устраивает. Немного смутил тот факт, что агент пришел, как говорится, «на дом».Но при следующем визите «посланец фонда» (как оказалось, звали его Марат) показал бейджик, принес дополнительную литературу и… пригласил в офис. Это подкупило, раз есть, так сказать, «контора», значит, не мошенничество. А то, что прохаживается по организациям и предприятиям, он объяснил довольно резонно:- Люди занятые, так что и вам? наверное, так удобнее: время – деньги!Уже к следующему его посещению мы с коллегой встретили его с паспортом и СНИЛСом.Он деловито сфотографировал документы и потребовал, чтобы мы попозировали с главной страничкой из паспорта, где наше фото.- Зачем?- Ну, чтобы у руководства не было сомнений, что я каким-то нечестным способом достал ваши документы…Сниматься с удостоверением личности, прижимая его к груди, все равно что на стенд «Разыскивается особо опасный преступник», было как-то неловко. Но к тому времени Марат нас настолько обаял (или загипнотизировал), что мы пошли и на это. После чего заполнили договор и принялись ждать СМС с оповещением, что мы вступили в стройные ряды «Газфонда».День ждали, второй, третий… Тишина. Звоним агенту, тот либо не берет трубку, либо абонент недоступен. Набираем телефон «Газфонда», а там спрашивают:- Вы действительно уверены, что он наш агент?- Как же? Он пришел с документами, памятками, удостоверением…- Как фамилия? Такой не значится!Теперь мы уж забеспокоились. Что же делать?- Очень необдуманно. За пенсионные накопления не беспокойтесь, но он может ваши данные использовать, чтобы взять кредит. Есть такая услуга по Интернету, тем более что вы сфотографировались с паспортом. Мой совет – немедленно обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением, - посоветовала начальник отделения СО по РПТО ОП №3 СУ УМВД России по Уфе Юлия Баишева.Как позже выяснилось, этот самый Марат оказался «левым» агентом, действительно, подрабатывающим в уфимском офисе «Газфонда». Однако после того, как он оформил наш договор, подсчитал, что с наших небольших накоплений для него не будет «навара», поэтому попросту выбросил его в корзину. В общем, мы отделались «легким испугом», но сделали из этого выводы.Ирина ШИПУНОВА.КорзинкаЧтобы составить договор о переводе накоплений, агентам нужно заполучить СНИЛС будущего пенсионера (номер на зеленой карточке обязательного пенсионного страхования). Раньше мошенники часто ходили по квартирам и представлялись сотрудниками собеса или государственного пенсионного фонда. Сейчас расширили «географию»: приходят в офисы, магазины и под разными предлогами требуют от сотрудников предъявить СНИЛС. К примеру, был случай, когда к нам в редакцию приходила женщина, назвавшаяся представителем Пенсионного фонда республики. Мы усомнились, да и удостоверения у нее при себе не было. Но при этом она требовала СНИЛС, чтобы «проверить состоим ли мы в каком-либо НПФ».