Четверть века спустя…

В санатории «Красноусольский» всегда немало знакомых – Уфа ведь рядом, но нынешняя встреча изумила меня несказанно. В один из дней за нашим столом появилась семейная пара, и мужчина с очень знакомым лицом радостно поздоровался, назвав меня по имени-отчеству. Через секунду представился моему мужу: «Венер, жена - Люция». Мысленно пририсовав буйные кудри к нынешней его солидной прическе, я тут же вспомнила молодого человека по имени Венер, который поступил в редакцию городской газеты водителем, а потом стал распорядителем нехитрого журналистского хозяйства на третьем этаже.
Остряки наши шутили, что узенький его закуток, набитый толстыми подшивками, кипами блокнотов и рулонами газетной бумаги, как второй редакторский кабинет: он же там один – в отличие от тесных комнат, где обитают по трое, а то и четверо репортеров. Однако я несколько засомневалась в своем экскурсе в прошлое 25-летней давности, так как новый сосед, продолжая беседу с моим мужем, обмолвился, что работает представителем Российского министерства иностранных дел в Уфе. Эта высокая дипломатическая должность как-то не увязывалась с годами, проведенными в редакции, где толковый, общительный парень, если бы карьерно продвигался, то скорее стал бы дипломированным технарем или хозяйственным руководителем. Хотела задать какой-то наводящий вопрос, но он спешил на процедуры.
На следующий день обед наш затянулся в ретроразговорах о том, что осталось в памяти, и мы, оторвавшись от своих половинок, присели в вестибюле, продолжая вспоминать веселые и грустные эпизоды прежних лет. Заметно разволновавшись, мой собеседник произнес слова, которые и меня взволновали, объяснив тот неожиданный поворот, что произошел в его судьбе: «Без малого десять лет в редакции, куда поступил, вернувшись после службы в армии, дали мне такой мощный заряд в духовном росте, в становлении, что по сей день благодарен людям, с которыми тогда общался, - настолько их влияние оказалось значимым. Я не просто ходил по одному коридору с такими корифеями журналистики, как Лилия Перцева, Юрий Коваль, Александр Касымов, Тамара Нефедова, мы беседовали, мы были единой командой, независимо от того, творческий ты сотрудник или обслуживающий персонал».
Собеседник мой увлекся погружением в тот период жизни, который был для него столь важным для обретения самого себя, а передо мной словно живые опять рядом были мои дорогие тогдашние коллеги, не только профессионалы высочайшего класса, но неординарные личности, умные, интересные, глубоко порядочные.
- Я занимался спортом, по стрельбе имел разряд, - продолжал Венер, - потому для меня Юрий Дерфель, известный спортивный обозреватель, был просто предсказателем со своими точными прогнозами относительно побед в чемпионатах. Он охотно делился своими наблюдениями, приглашал домой, показывал сувениры от великих. Ринат Файзрахманов заведовал отделом новостей и учил писать короткие заметки, говорил – ты, мол, ездишь вместе с фотографами Володей Осотовым, Рустемом Кудояровым, где только не бываешь, вот и пробуй писать. С Венерой Карамышевой работали в одной связке: она председатель профкома, я завхоз, устраивали полезные акции для коллектива, включая продуктовые во времена дефицита. А со своими сверстниками я по-настоящему дружил и много хорошего почерпнул.
О незабвенном нашем редакторе Явдате Хусаинове говорил с особой интонацией почтения и любви: «Однажды подвозил его после работы домой, в квартиру попасть не может: ключи у жены, а изнутри замок не открывают. Там сестра больная, старенькая мама. Он аж извелся весь, сотовых ведь тогда не было. Предложил ему: балкон открыт, давайте зайдем к верхним соседям, и я по стене спущусь. Никак не соглашался: это же опасно. Еле убедил, что я спортсмен, справлюсь. Потом даже прослезился. Вот руководитель был: и мудрый – какую газету популярную основал, с многотысячными тиражами, и деликатный… Я ведь тогда благодаря такому окружению надумал учиться дальше – поступил в университет на заочное отделение, на юрфак».
Тут, наверное, наступила пора коротко изложить дальнейшую биографию Венера Галиакбарова. В 1993 году, получив диплом юриста, он начал работать ведущим специалистом договорно-правового отдела Министерства внешних связей РБ. «И опять помогла выучка, полученная в коллективе», - улыбается мой собеседник. – Редакция, одна из немногих в Уфе, приобрела компьютеры фирмы «Макинтош», начали учить на них сотрудников, я быстро освоился, и вот когда надо было в министерстве оформить какие-то документы, приходил в редакцию. Еще через полгода стал заместителем начальника отдела. С 1995-го по 2003-й был директором Государственной регистрационной палаты при Министерстве иностранных дел: все компании, что хотели легализоваться в России, в частности, в Башкортостане, у нас отмечались».
Интересуюсь, как обстоят дела со знанием языков: «Английский вполне приличный, общение с представителями зарубежных стран труда не представляет». Об этом в самом деле свидетельствуют и длительная служба в Министерстве иностранных дел, и тот пост, который занял в 2014 году, как представитель МИД России в Уфе. «Наша служба, - объясняет, - осуществляет наблюдательно-координационные функции, помогает налаживать полезные контакты с иностранными государствами, соблюдать интересы России».
Срок пребывания в санатории у моего бывшего сослуживца закончился раньше. Попрощались, обменялись телефонами в надежде, что теперь не потеряемся, как это случилось аж 25 лет тому назад…
Алла ДОКУЧАЕВА.