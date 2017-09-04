Четверть века спустя…

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Порошенко рассказал о своей встрече с Трампом Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что США поддерживают позицию Киева по размещению ...

В США подготовили новую стратегию взаимодействия с Россией Как сообщил в эфире телеканала CNN советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, документ разработала администрация президента.